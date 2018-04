Linares Deportivo Jaime Molina: «El cuerpo técnico y los pocos jugadores que tengo trabajamos al 200%» El delantero Pablo Aguilera se eleva sobre la defensa del Martos en el partido del domingo / ENRIQUE El técnico del Linares valora el esfuerzo de todos para ganarse la renovación y critica la actitud de Kevin ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 24 abril 2018, 00:49

El Linares Deportivo sumó dos de las tres victorias posibles en su complicada semana de competición, teniendo que superar bajas y lesiones importantes, han sumado 6 puntos más contra el Malagueño y el Martos en Linarejos. Derrotar al líder fue un subidón de adrenalina, hacerlo también en el derbi confirmó la alegría en un equipo que, pese a todo lo que está pasando a su alrededor, demuestra el compromiso y la profesionalidad en este tramo final de liga.

Centrados en la victoria por 3-0 ante el Martos, Jaime Molina comentaba que «era un partido trampa. Si nosotros no llegamos a salir lo suficientemente concentrados y motivados, se nos podía haber complicado. De hecho, hasta el 2-0, ellos podían haber tenido alguna opción y es cierto que en la defensa estuvimos muy bien. No nos llegaron con claridad arriba. Creo que, a partir del segundo gol, fue definitivo para ellos y desde entonces tuvimos muchas ocasiones». Y añadió sobre el Martos: «Ellos están deseando que termínela temporada y nosotros deseando que haya 2 ó 3 partidos más. Es verdad que lo veo hasta normal que pierdan esa intensidad el hecho de estar jugándote algo».

La banda derecha del Linares fue un puñal con Palomeque y especialmente con Siles, espectacular su partido, fue la pesadilla de los marteños y el creador de las mejores ocasiones de peligro.«Siles hizo un grandísimo partido y por ahí se decantó el partido. Generamos la victoria en su banda, el primer gol fue muy bueno, el segundo también en una llegada perfecta por el otro lado de Pablo Aguilera. Todo salió muy bien».

Jaime Molina no se muestra sorprendido por ver la mejoría del Linares desde que parecía que estaba todo perdido.

«Compite muy bien, de todas formas, aunque nos hemos liberado de la presión de la clasificación, ahora los jugadores tienen la presión de otra cosa, de seguir teniendo opciones de jugar el año que viene aquí. Unos ya tienen la renovación, otros se la están ganando con sus partidos y sus actuaciones. Eso es lo importante. Su futuro depende de lo que hagan en estos partidos, alguno creerá que no nos jugamos nada, pero se juegan muchísimo y lo están haciendo muy bien», apuntó Jaime.

A vueltas con su renovación

En relación a las declaraciones de Miguel Linares a IDEAL la semana pasada, donde comentó que el club no había comunicado a Molina la decisión tomada para su continuidad, aludiendo a que la mayoría de clubes de la categoría tampoco lo han hecho con sus respectivos entrenadores, y desmintiendo que haya habido contactos entre el Linares y Juan Arsenal o Rizos, el actual preparador azulillo daba su opinión.

«Yo lo que dije el miércoles pasado es que los silencios no me gustan, creo que tengo libertad para decirlo, sin ánimo de ofender a nadie o faltar al respeto. Es una sensación que tengo, el cuerpo técnico y los pocos jugadores que tengo, estamos trabajando al 200%, precisamente para eso, por tener opciones de seguir. Ese silencio molesta bastante. No sé cómo ellos están manejando los tiempos, tampoco lo dicen, yo sí expresé mis sensaciones. Tengo opciones de otros lados, sí, pero esta es la que me gusta».

Y añadió que él no ha dado su opinión sobre la configuración de la nueva plantilla: «Yo no he intervenido en nada, no me corresponde a mí, sólo me corresponde entrenar. Si fuese el entrenador, posiblemente lo haría, pero creo que ellos no lo tienen claro cuando no me han dicho nada. Si no lo tiene el presidente y tampoco Miguel, si me dicen que hay que esperar, pues tendré que esperar. Me gustaría responder a esa pregunta, no sé sus intenciones, puede sentar mal lo que dije el miércoles, pero también sabe el presidente la sensación que tengo y le he dicho que me gustaría que se resolviera lo antes posible».

Tres últimas jornadas

En este tramo final de la competición, los azulillos pueden ser jueces de dos equipos que buscan el asalto definitivo a sus objetivos. El domingo visitan a un Villacarrillo descendido. Cierran la temporada en Linarejos ante un Mancha Real que aún tienen opciones de play-off, y broche en Almería, donde el filial rojiblanco que quiere llegar con opciones de arrebatarle el primer puesto al Malagueño.

«El partido del domingo es el más complicado que tenemos. Es un campo que tradicionalmente no se le ha dado bien al Linares. El Villacarrillo está descendido, pero juega con total libertad para hacer lo que a los jugadores les apetezca y eso es un arma de doble filo, si no salimos a ganar como en estas últimas jornadas, lo vamos a pasar mal. Cuando salimos a competir, ganamos a cualquiera. Luis por fin descansa, vio la quinta amarilla, pero Pablo Ortiz y Barba pidieron el cambio por molestias», avanzó.

Sobre el extraño caso de Kevin, Molina explicó que no ha jugado estas jornadas por «a parte del virus, la inmadurez y la falta de compromiso. Él lo sabe y lo tiene que saber todo el mundo, que él dé explicaciones dentro del vestuario y convencer a los compañeros. Es un grandísimo futbolista pero le falta muchísimo para ser un buen profesional».

Manifestó Molina que al pivote cedido por el Córdoba «eso que le ha nublado el pensamiento estas dos semanas, lo debe recapacitar y lo hable con sus compañeros. Kevin sabe lo que tiene que hacer para jugar otra vez en el Linares, tiene que mostrar su verdadero compromiso y, cuando lo haga, empezará de cero con las jornadas que queden».