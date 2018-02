Linares Deportivo Jaime Molina: «Tenemos futbolistas muy jóvenes que están haciendo un máster» Jaime Molina siguiendo un partido desde el banquillo de Linarejos. / ENRIQUE El Linares viaja a Melilla para jugar esta tarde (18 horas) ante el colista, sin Pablo Ortiz, con el meta juvenil Adrián y el recién llegado Kevin ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 3 febrero 2018, 02:02

A las 9:00 de la mañana está citada la plantilla para salir de Linarejos y coger el avión a las 13:45 que les llevará a Melilla. Allí les espera un Melistar que sólo ha ganado un partido, que tiene el descenso asumido, pero que últimamente encaja goleadas. Sin embargo, Jaime Molina, entrenador del Linares, tiene la experiencia reciente de lo que puede pasar si los jugadores no salen concentrados del primer al último minuto y ha pedido máxima intensidad.

«Es un equipo que en su campo siempre lo va a poner difícil, aunque hayan caído en la mayoría de partidos. Es el espejo del fútbol de Melilla, los jugadores son los mismos de otras etapas y es difícil que compitan en igualdad de condiciones con otros equipos del grupo, porque se nutren sólo de jugadores de su tierra y económicamente están limitados. Eso sí, son buenos futbolistas y algunos juegan muy bien. Tenemos que ir con confianza, pero no confiados», subrayó el entrenador del Linares sobre el rival de esta tarde.

El técnico habla de una semana que ha sido «típica de ventana de invierno, ya dije que estos días son malos para los equipos que se quedan lejos de sus objetivos y tienen buenos jugadores que son atraído por otros clubes que están mejor. Los jugadores sí se benefician más de esta ventana».

Pablo Ortiz no viaja a Melilla por acumulación de tarjetas, sí lo hace Kevin, pero no para ser titular. «Lleva sólo dos sesiones en las que le he podido valorar, entiendo que debe estar a cien por cien porque viene de jugar a buen nivel toda la temporada, pero debe asimilar mucha información y le costará un poco. A ver cómo se da el partido para que pueda debutar. Con la salida de Matías y José Manuel, se nos quedaba cojo el medio campo. Es un chico de futuro, 19 años, ha salido de juveniles y en su primer año de senior ya ha jugado 22 partidos en 2ª B, pero como central, y él es más pivote y organizador, posiciones donde quiero que juegue en el Linares».

El extremo zurdo Silas no estará aún, será presentado el lunes y debutará en Linarejos. «Es un jugador muy vertical, rápido y habilidoso con el balón. Nos va a aportar mucho, tiene experiencia en 2ª B y esta temporada bajó a Tercera, jugando bien en el Somozas. Viene al Linares por lo bonito del reto y lo difícil de esta plaza, tiene 27 años, es ya un jugador maduro y nos vendrá muy bien porque sé que llega en perfectas condiciones», avanza.

Dijo Medina que algunos jugadores le habían pedido voluntariamente la baja porque no aguantaban la presión de esta temporada. El técnico malagueño, que vistió la elástica de clubes como Mérida, Espanyol, Las Palmas o Numancia como profesional, opina que «Linares tiene una afición intensa en lo bueno y en lo malo, yo prefiero esto que jugar en un campo frío ante 200 espectadores».

Y añade que « la presión que hay en el Linares es la de un club con afición entendida, que sabe lo que pide y lo que quiere. Hay jugadores que son muy jóvenes, sé que es difícil de llevar, pero es algo que deben aprender. Otros no están preparados para aguantarlo, ni siendo jóvenes, ni después. Este año tenemos futbolistas muy jóvenes que están haciendo un máster que les servirá para el futuro. Esa presión especial de Linarejos, cuando juega a tu favor, es buena, a mí como jugador sí me gustaba. Cuando la gente ve que te dejas la piel, lo recompensa».

Considera que los que se han quedado van a pelear como si el milagro del play-off pudiera cumplirse. «Es algo que va en el sueldo, cobren mucho o poco, hay que dar el máximo por este club y el esfuerzo no es negociable. Lo vamos a poner todo para ganar cada partido que queda en la liga, son mirar la clasificación», asegura.

Los tres juveniles

Molina se lleva a Melilla al meta juvenil Adrián, que va a ser un fijo en las convocatorias por la salida de Arturo. «Adrián jugará si tiene que hacerlo, de entrada espero que Robador no tenga problemas de aquí a final de temporada», afirma.

Además, vienen entrenando con el equipo el defensa Jaime y el centrocampista Iván Naranjo, de los que el malagueño tirará cuando haga falta por lesiones o sanciones.

«Iván es un jugador que ya ha debutado antes de que yo llegase, se frenó un poco por una lesión que tuvo y ahora se está poniendo en forma. Alberto me ha dado muy buenas referencias de él, no habrá reparos en que juegue cuando le necesitemos. Jaime es un defensa que quizá tenga menos oportunidades, porque ahí tenemos la plantilla más completa, pero cuento con él como parte del equipo», añade el preparador malagueño.