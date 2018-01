Jaime Molina: «Podemos ganar hasta cuando no juguemos bien» Jaime Molina abrió con triunfo su debut en el banquillo del Linares. / ENRIQUE El técnico malagueño espera que la inercia de su debut se prolongue hasta final de temporada, el sábado vuelve la liga en casa contra el San Pedro ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 3 enero 2018, 01:10

Jaime Molina está ante uno de sus mayores retos profesionales en esta nueva etapa en el Linares. Las primeras impresiones han sido más que positivas, debutó con goleada ante el segundo clasificado, pero en esta segunda vuelta el objetivo está en salvar los 7 puntos de desventaja respecto al play-off.

El malagueño habla en este estreno de año de sus primeras semanas al frente, de lo que espera de este equipo, del partido del sábado ante el San Pedro y de los refuerzos.

-Vuelve la liga, ¿cómo ve a sus hombres tras el parón?

- Los jugadores han vuelto muy bien de las navidades, muy enchufados; tuvimos la primera toma de contacto y el trabajo más duro a final de semana.

-La imagen del Linares en su estreno fue espectacular con el 3-0 ante el segundo de la tabla.

-Consiguieron ese resultado gracias a su trabajo, eso es en lo que tienen que fijarse. Yo estoy muy contento con ellos. Deben mostrarse igual que ante el Almería B, no fue mérito mío porque un entrenador nos es capaz de cambiar tantas cosas en tan pocos días. El estado de ánimo es algo muy complicado, depende de ellos. Yo metí detalles, elegí el sistema de juego y a los jugadores para ejecutarlo, pero esa motivación suya hizo el resto. Estos días estamos añadiendo detalles, hay que ir asimilándolos, y el resto depende de ellos.

-¿Le sorprendió la goleada y la superioridad mostrada?

-Después de lo visto durante aquella semana, sabía que el equipo iba a dar el callo, pero ¿al nivel que lo demostraron? Sinceramente, contra el Almería B yo era escéptico, pero ellos hicieron lo que tenían que hacer y se mostraron como son, con su calidad y carácter. Espero que ante el San Pedro disfruten como ese día.

-Papá Noel le trajo como regalo al pivote Matías No, un joven argentino que con 23 años ya ha jugado cinco fases de ascenso.

-Esa experiencia es la que tiene que poner al servicio del equipo, cuando juegue y cuando no juegue. Le he visto estos días muy bien de intensidad, nos va a ayudar muchísimo. Luego que juegue más o menos dependerá de mí, porque me pagan para decidir esas cosas, y a ellos por entrenar y jugar a su mejor nivel.

-Ante el Almería se vio a Pablo Ortiz soberbio como pivote. De la noche a la mañana, el Linares parece haber pasado de ni tener un 'stopper' a tener a Pablo y Matías como dos buenas posibilidades.

-Pablo es un jugador muy inteligente, capaz de leer el partido de forma correcta, tiene una personalidad muy grande. Aunque falle, no va a dejar de pedir el balón una y otra vez, haciendo de pivote tiene mucha facilidad para sacar el balón. A poco que vaya cogiendo los conceptos defensivos que queremos, más fácil será para él y nos dará mucho rendimiento en esa posición.

-Como buen malagueño, conocerá al San Pedro.

-Pues es una incógnita, porque han cambiado de entrenador y esas últimas dos jornadas han cambiado el sistema de juego contra Malagueño y Loja. Seguramente se parecerá más al San Pedro que vi contra el Loja. Les ganaron yendo dos goles por debajo, del 0-2 al 1-3 y luego marcaron 3 goles en 20 minutos. Juegan muchísima intensidad y nuestros jugadores deberán estar alerta. Deben salir con la misma intensidad del último partido.

-¿Usted qué sensaciones tiene?

-Como estamos entrenando, tenemos más posibilidades de ganar que de perder, podemos seguir jugando de la misma manera y tener ese pensamiento en mente. Los once que vas a tener en frente te examinan continuamente y hay tres resultados que se pueden dar. Además, debemos ser consciente de que podemos ganar hasta cuando no jugamos bien, porque hay más facetas en un partido que podemos aprovechar para hacer daño al rival. Hay que saber adaptarse a todas las circunstancias y partidos, saber controlarlos y hacerlos nuestros.

-Para recuperar los 7 puntos de desventaja, el margen de error se ha reducido mucho.

-No sé lo que va a pasar, pero ojalá que vayamos con la inercia del primer partido, y que nos dure hasta el final. No podemos pensar por un único partido que esa va a ser la norma, pero sí seguir trabajando en esa línea. Tampoco nos vamos a asustar si perdemos algún partido, quedan 21 jornadas y algún tropiezo más tendremos, lo importante es que ya hemos visto una muestra de lo que este Linares es capaz.

-¿Cómo ha planificado esta segunda vuelta?

-Partido a partido, me cuesta mucho pensar a medio o largo plazo. Tengo que centrarme en el presente, primero el San Pedro y luego el Torredonjimeno, las etapas se irán cumpliendo por el camino y estar al máximo cada semana.

-Mirando la plantilla, quizá donde menos alternativas tiene es en el ataque por la banda izquierda, ¿le gustaría reforzarla?

-En banda estamos bien. Tenemos a Omar, pero Jorge Barba puede jugar en todas las posiciones, Briam también, David tiene largo recorrido, así que tengo variedad para elegir. Claro que podemos mejorar la plantilla y estaremos atentos hasta fin de mes al mercado, pero mi experiencia es que lo que viene en invierno no es tan bueno para los clubes, los que dan resultado son los que vienen desde el principio. Si viene alguien, debe ser muy contrastado, que se adapte pronto al equipo, al campo, a la ciudad y a todo lo nuevo.

-Lo pregunto por la izquierda porque incluso probó a Aguilera como extremo.

-Es una idea que valoramos, le hicimos trabajar pensando en el 4-3-3, un sistema al que el equipo se adapta bien y el Almería no controla ciertos detalles que podíamos explotar con Pablo ahí. Al final, decidí poner a Jorge para que entrase por dentro con José Manuel. Aguilera es más de romper e ir al espacio. Siempre hay que entrenar todas las posibilidades que se pueden presentar.

-Un deseo para este nuevo año y un mensaje a la afición

-Que nos ayuden mucho, que disfruten de estos días que quedan de Navidad y tengan una buena entrada de año. Les vamos a necesitar, especialmente en los malos momentos que todos los equipos tenemos y es ahí cuando la magnífica afición del Linares tiene que ser nuestra aliada.