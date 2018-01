LINARES DEPORTIVO Jaime Molina: «El Torredonjimeno está a un nivel que quizá algunos no esperaban» Imagen del partido de ida con Pablo Ortiz protegiendo un balón. / ENRIQUE El técnico del Linares ha preparado a sus hombres para quitarle el balón a los toxirianos y también para jugar fútbol directo, si no lo consiguen ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 13 enero 2018, 01:34

Todo preparado en el Linares para el primer derbi de la segunda vuelta, el que les enfrenta el domingo a las 18:00 en el Matías Prats al Torredonjimeno. Jaime Molina ve a sus jugadores motivados para buscar el tercer triunfo consecutivo bajo su dirección y que los rivales directos tengan algún tropiezo que acerque un poco más al Linares esta semana a su objetivo.

«Hemos entrenado tres días bastantes fuertes, como vienen entrenando desde que he llegado aquí. No entro mucho en el vestuario, no soy de entrar, pero lo que percibo en los en los entrenamientos es que el ambiente es bueno y están unidos. Supongo que comentarán que esta racha hay que mantenerla, lo normal después de dos victorias seguidas, ahora hay que ganar este tercero, que es un muy importante para nosotros», cuenta el preparador malagueño.

Si por tierras toxirianas ve cierta normalidad, como si fuese un partido más, por la visita del Linares. Jaime Molina responde un rotundo «no me lo creo. Este un partido de su liga, seguro, y más viniendo el Linares, que si te lo dice alguno de los que no ha jugado aquí lo puedo entender. Del resto, nanai de la china; dirán que esto hay que ganarlo porque yo he salido de allí, quiero reivindicarme y es el Linares el que viene. Así que claro que somos un equipo de su liga».

Ya en el choque de ida quedó claro que no fue un encuentro normal. Muchos jugadores del Torredonjimeno eran aplaudidos por la afición minera, se hacían fotos con ellos, algo que le llamaría la atención a cualquiera que no conozca la historia reciente del fútbol en Linares.

«Hemos estado hablando del rival con la plantilla, de lo que nos podemos encontrar allí y de la motivación que puedan tener gente como Lara, Quesada, Rus, Juan Carlos, Luque o Vicente (y Edu Osorio), les va a dar un plus de intensidad y motivación, que nosotros debemos saber contrarrestar», adelanta.

Y eso es lo que más le preocupa a Molina, que el Linares esté a la altura de las circunstancias y sepa manejar el partido para llevarlo a su terreno. Aquí no importan los presupuestos, ni los objetivos que tenga cada uno.

«Es un derbi, y en estos partidos todo se iguala, aunque nosotros estemos bien, vamos a tener que correr mucho, sufrir mucho y adaptarnos a todas las circunstancias ante un equipo al que le gusta manejar bien el balón. Tendremos que adaptarnos para controlar el partido, y si no tenemos el balón, habrá que hacer ese otro partido. Tenemos la experiencia del encuentro de ida, como me lo ha contado Chico, el Torredonjimeno le quitó el balón al Linares», recuerda.

El Torredonjimeno ha hecho una primera vuelta muy destacada. Llegaron a estar por encima del Linares y cerca de los puestos de cabeza, pero los gallitos Jaén, Malagueño y Loja le cortaron la progresión. Son un bloque sólido y que juega un buen fútbol.

«Es muy buen equipo para esta categoría. Es su año de asentamiento en Tercera y lo que están haciendo tiene un mérito tremendo. Está a un nivel que quizá algunos no esperaban, pero por plantilla y entrenador, por lo que están demostrando, lo tienen más que merecido e incluso podría estar un poco por encima. Vamos a tener que pelear muchísimo».

Matías ya puede jugar

No hay bajas en el Linares, más allá de Joselu, que cada día evolucionan a más y no tardará en entrar con el grupo.

Sergio Ortiz ha estado entrenando normal, tras los problemas de la semana pasada, y Matías tiene la ficha disponible para entrar en la convocatoria o ser titular, algo que Molina no ha decidido todavía.

Jaime considera que «Matías se está poniendo al nivel, ha mejorado mucho esta semana. Sea como central o pivote, tiene muy buena salida de balón cuando está atrás, y en el medio campo nos puede dar mucho en la disputa de balón. Es un jugador polivalente que nos puede aportar mucho, como todos, jueguen o no jueguen, porque entrenan fenomenal y el nivel del equipo no lo marca el que juega, lo marca el que no juega e intenta entrar en el once. El otro día Siles salió del banquillo y estuvo espectacular, venía de no tener minutos y me pareció que ayudó muchísimo al equipo».

Y si algo destaca desde su llegada al equipo, es que todos los jugadores han experimentado un crecimiento en intensidad de entrenamiento y juego. Quizá él no sea tan consciente del cambio, pero que no estaba en el banquillo antes, pero la transformación que empezó con Chico se ha completado y el Linares está en un momento en el que hasta jugando partidillos, el que falla, se enfada como si estuviese en un encuentro de competición.

«Se juega como se entrena, es algo que a ellos les gusta. Tienen normas claras y un componente táctico claro, pero se juega con inferioridad numérica en defensa, las porterías están muy cerca, y el balón siempre está presente. Cuando pierden el balón se enfada, pero tiene que volverse rápido, girarse para recuperar la posición rápido, y al final esa motivación entrenando es buena porque en los partidos van a hacer lo mismo», explica del ejercicio.