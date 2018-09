Linares Deportivo Javi Bolo se marca el hito de «intentar jugar el play-off y quedar primeros» Daniel Delgado, de MLC, Javi Bolo y el director deportivo, en la presentación del delantero. / ENRIQUE Hoy será la ofrenda floral de la plantilla a la Patrona y se dará a conocer el autobús oficial del Linares Deportivo ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 14 septiembre 2018, 01:35

Después de su primera semana de trabajo, Javi Bolo fue presentado en rueda de prensa para mostrar sus impresiones a la afición tras aclimatarse a su nuevo destino. El delantero estaba disponible para jugar el pasado domingo ante el River Melilla y se quedó con las ganas, pero debutará probablemente en el encuentro frente al Guadix.

El acto se hizo en la estación de servicio Martín López Carburantes, que es este año la firma que aparece en el frontal de la camiseta, que el pasado ejercicio no lució ninguna marca principal en el pecho de la elástica. Miguel Linares, director deportivo tomó la palabra para «agradecer a MLC que sea nuestro principal patrocinador, durante la campaña de abonados, a partir de su finalización este viernes, se sortearán las 5 camisetas que puso el club en sorteo. Cada partido en casa, sorteamos dos repostajes en la estación de servicio. Estamos muy contentos de tenerles como patrocinador oficial y esperamos dar muchas alegrías yendo de la mano».

Daniel Delgado, representante de la firma, mostró que desde Martín López Carburantes «nos sentimos muy orgullosos de patrocinar al Linares, consideramos que es un club que trabaja sobre los mismos valores que nosotros. Les deseamos una gran temporada al club y al último fichaje, que marque muchos goles y nos dé muchas alegrías».

Ya centrados en Javi Bolo, el director deportivo agradeció a Bolo que haya apostado por el Linares desde la primera llamada y le definía como «un jugador con experiencia en Tercera y Segunda B, es ya un jugador veterano, que aporta muchas posibilidades al juego que Juan Arsenal desarrolla. Destaca por su capacidad goleadora y estamos encantados de tenerle con nosotros».

Javi Bolo dio las gracias a todos los que han confiado en él «en esta temporada tan ilusionante para el club y estoy para aportar lo mismo posible. Me llamaron Miguel y Arsenal, cuando acabó el mercado de Segunda B, que era donde quería jugar este año, miré las opciones de Tercera y no me pensé la opción de venir al Linares».

Intentó seguir en 2ª B

¿Por qué Javi Bolo se quedó sin plaza en el Ebro? «Eso me pregunto yo, fue un año bueno. Hubo varias ofertas de Segunda B, no cuajaron, y vengo para ayudar al Linares pelear por el ascenso. Si iba a Tercera era para estar en un equipo puntero donde haya cosas buenas, buena afición, como aquí, buen proyecto, buena directiva, buen club, buen grupo humano y buen equipo, es lo que buscas para el ascenso».

Pese a que ha entrenado con los juveniles de La Roda y ha trabajado con un entrenador personal todo el verano, reconoció que aún le falta ritmo de competición y «todavía me falta, poco a poco, estoy expectante por competir en un partido. En los entrenamientos me encuentro bien y en unos días o semanas estaré al cien por cien».

Y antes de enfundarse por primera vez la camiseta azulilla, dejó un mensaje para la afición: «Este año será ilusionante, bonito, lo dejaremos todo en el campo y estamos trabajando para jugar el play-off e intentar quedar primeros. Sería bonito, con su apoyo será posible, que estén a nuestro lado porque el año es muy largo».

Hoy habrá rueda de prensa previa al encuentro del domingo en Guadix y se presentará el bus oficial de esta temporada. El acto se hará junto a la estatua de Fran Carles y, después, la plantilla, cuerpo técnico y directiva, visitarán la ermita de la Virgen de Linarejos, para realizar la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad para que les dé protección en este nuevo curso.