Linares Deportivo Javi Bolo: «Quiero devolverle a Linarejos el ascenso que le quité» Javi Bolo jugando con la camiseta de La Roda ante el R. Jaén. / CEDIDA El Linares cierra su plantel con la llegada del delantero procedente del CD Ebro, de Segunda B, que podría debutar este domingo a las 12:00 en casa ante River Melilla ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 6 septiembre 2018, 02:28

El atacante Javier Martínez López, conocido por estos lares como Javi Bolo, ya está a las órdenes de Juan Arsenal y podría debutar este domingo a las 12:00 en Linarejos ante el River Melilla, que ya ha comunicado al club minero su visita al feudo azulillo.

Que los melillenses se desplacen finalmente a jugar esta jornada es una muy buena noticia, para el club minero y sus aficionados, para el River por empezar a competir, y para el grupo IX, que no debería quedarse cojo si los norteafricanos han conseguido solventar con éxito los problemas que les impidieron debutar en las dos jornadas anteriores.

Y entre la convocatoria de Arsenal podría estar Javi Bolo, fichaje que cierra la plantilla. 29 años, un hombre de área y dominador del juego aéreo, con más 60 partidos en Tercera División vistiendo los colores de La Roda, La Gineta, Villarrobledo, Quintanar del Rey y Socuéllamos. Otro centenar en Segunda B con Socuéllamos, La Roda, Izarra y CD Ebro, club del que procede.

El ariete comenta que se había quedado sin equipo después de «comunicarme el Ebro que tenía un delantero que había renovado y otro que había firmado, me quedé sin sitio. No había hecho una mala temporada, venía de hacer 5 goles en la primera vuelta con el Izarra y pedí la carta de libertad para aspirar a objetivo mayores en el Ebro, donde me encontré con un once ya consolidado de la primera vuelta y me costó entrar».

El problema llegó cuando empezó a recibir llamadas «y rechacé las primeras ofertas de 2ª B en verano, esperaba algo mejor, incluso tuve un contrato encima de la mesa con un club catalán hace unos días y al final el delantero que llevaban esperando todo el verano pagó su propia cláusula y me quedé sin opciones en 2ª B. Lo que llegaba de Tercera no me gustaba, estuve entrenando con los juveniles de La Roda para mantener el contacto con el balón y en gimnasio con un personal trainer. Entonces llamó el Linares. No me lo pensé».

Recuerdos de 2014

Javi Bolo sabía dónde venía. Ha jugado tres fases de ascenso a 2ª B y logró el éxito una, con la elástica del Socuéllamos, ante el Linares de Fran Carles. 2-1 a la ida y 0-0 a la vuelta.

«Me vino a la cabeza ese partido con diez mil personas, es algo que se te queda grabado toda la vida. Quiero devolverle a Linarejos el ascenso que le quité. Cuando me llamó Miguel, hablé con Iván Sales, coincidimos en La Roda y me habló muy bien del equipo. Después me llamó el capitán, Rosales, para convencerme de que firmase, pero no hacía falta, ya había decidido firmar y jugar por el ascenso como azulillo», comentó ayer a su llegada.

Tomando como referencia sus temporadas anteriores en Tercera, se puede considerar a Bolo un delantero que marca diferencias en la categoría que defiende este año el conjunto minero. Él recuerda que «el año del ascenso con el Socu marqué 19 goles, después 16 con el Quintanar, si tengo continuidad suelo hacer buenas cifras. Me falta la chispa de los partidos, pero no me preocupa porque seguiré un planning para estar pronto al 100%. Estaré el domingo si el míster ve oportuno que juegue unos minutos».

Ya ha completado su primer entrenamiento como azulillo y se ha llevado «muy gratas sensaciones con el grupo, se ha cumplido lo que me habían contado. Tengo mucha ilusión de ver otra vez Linarejos lleno y devolver con resultados la confianza que me ha dado el club. Espero que este año vivamos una fiesta del ascenso, antes iremos partido a partido, y sé que la afición vendrá a apoyarnos. Ya sé lo exigentes que son aquí, y eso nos va a venir bien para tener el listón alto», concluye el jugador albaceteño.