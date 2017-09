Linares Deportivo Javi López busca estrenar su cuenta hoy con el Linares Javi López ya estuvo a punto de marcar en las dos primeras jornadas y a la tercera quiere hacerlo. / E. Los mineros visitan 'Las Viñas' a las 19:00 y el delantero considera que la plantilla azulilla está configurada para ganar también en un campo así ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 2 septiembre 2017, 01:52

El Linares juega esta tarde en el campo 'Las Viñas' de Huétor Vega, uno de esos lugares donde puede ocurrir de todo y donde los equipos no se miden por el presupuesto, si no por los errores y aciertos que hacen en 90 minutos. Campo para los jugadores con experiencia, para los buenos rematadores, para los expertos a balón parado, y en esas facetas los mineros tienen unos cuantos jugadores destacados.

El delantero Javi López apunta que «hay que jugar en todos los campos, grandes y chicos, de césped natural y artificial. Creo que el equipo que tenemos está preparado para jugar en cualquier parte. Hay que darle mucha importancia hoy al balón parado y estar atentos en defensa porque nos pueden hacer gol en cualquier despiste. Para eso llevamos toda la semana trabajando, para anular el juego del Huétor Vega y aprovechar las ocasiones que tengamos. Va a ser un partido con pocas ocasiones».

Empieza septiembre y el Linares aún busca esos jugadores que completen la plantilla y la hagan aún más potente, pero para el choque de esta tarde en tierras nazaríes, los pupilos de Aguado se sienten más que preparados para traerse de vuelta los tres puntos.

«Aunque en la plantilla falte aún alguna pieza por llegar, creo que está muy compensada. Tenemos rapidez, altura, buen golpeo a balón parado, así que no somos un equipo que deba sufrir en Huétor Vega, a otros equipos les costará más. Debemos demostrar los galones y saber qué partido vamos a jugar, Torredonjimeno y Huétor son dos partidos completamente diferentes. En ataque tenemos gente con experiencia que no desaprovechará las jugadas clave».

Los granadinos vienen de sumar una victoria en el estreno liguero ganando 2-1 al Loja y cayeron en el descuento por 1-0 ante el Malagueño. Son un equipo sólido y rocoso, que tiene oficio y mucha humildad para sacar adelante este año la permanencia.

Los galones del goleador

Javi tiene muchas ganas de estrenarse oficialmente como goleador con el Linares, vino para ser el abanderado de la delantera, marcó en pretemporada, pero la suerte le ha sido esquiva en las dos primeras jornadas. Hoy sabe que será un partido para él, para un delantero grande que va bien de cabeza y que tiene la picardía de la experiencia.

Asume el reto con ilusión: «Sí, por suerte sé cómo va esto y sé que hay años que te entran sin querer y otros que no te entran tan fácil. El primero día me anularon un gol legal y en el segundo partido mandé un remate de gol al palo. Yo sé que tengo que aportar a este equipo mucho más que goles, también mi experiencia en los ascensos y trasladársela a la gente más joven, que son los que deben dar un paso adelante para estar en play-off».

Precisamente sobre experiencia habla el 9 de los mineros en la previa del choque de esta tarde, porque sabe que él debe ser una de las personas que dé estabilidad al vestuario cuando llegue una derrota o aparezca falta de confianza.

«A los chavales que son más jóvenes, pero tienen calidad y esas cualidades de sobra para triunfar en esta categoría, debemos hacerles ver cómo es la realidad de Linares. Que están en un equipo grande y que deben tener esa presión, aunque no lo crean, aunque en otros equipos no la tuvieran, y cuando vengan esos momentos en los que no te salen las cosas, debemos hacerles ver que nosotros tenemos que seguir con la misma idea. Es importante que este vestuario sepa manejar bien las dificultades y alargar las rachas positivas, que son las que nos harán estar arriba».

Habrá medio centenar de linarenses en Huétor. Javi López ya había escuchado de la afición minera, pero es ahora cuando quiere vivirla en primera persona y que llegue el verano con un Linarejos hasta la bandera celebrando un ascenso.

«El primer día en San Pedro me quedé sorprendido de ver a gente de Linares. Lo que tenemos detrás es una afición histórica, por suerte tengo la ventaja de saber lo que es Linares porque está cerca de mi casa. Sé que hay que estar a la altura, que son exigentes, que quieren que el equipo esté arriba y esa ilusión les será recomendada porque un equipo que mueve a tanta afición, al final, es un plus que te hace darlo todo en cada partido», afirma.

Hasta que llegue ese día, hay que ir pasito a pasito, y los dos primeros han sido bien dados. «La verdad es que hemos tenido un arranque muy positivo, hemos ganando las dos primeras jornadas sin tener las mejores sensaciones posibles y estamos haciendo un buen bloque deportivo y humano. Vamos a dar un paso adelante en los próximos partidos y se verá a un Linares que llevará al club donde se merece».

Aunque el equipo no haya estado fino en San Pedro y contra el Torredonjimeno, y aunque hoy no vaya a hacer un partido vistoso y deban tirar de oficio.

«Al principio es importante sumar para coger confianza y creer en las ideas del míster, trasladarlas al campo, y empezar sumando te da confianza. Para cuando nos toque jugar contra rivales de más entidad, tenemos que mejorar en el juego y también en lo físico, porque pronto vienen semanas de tres partidos y ahí hay que estar casi al cien por cien», añade Javi López.