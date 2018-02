Linares Deportivo Jesús Medina aborda la situación del Linares y desmiente los rumores para dar estabilidad Jesús Medina atendió a la prensa tras cerrarse el mercado invernal en el Linares. / ENRIQUE El presidente quiere a un equipo competitivo en las últimas 16 jornadas, de ahí los fichajes de Silas y Kevin, aunque sabe que el play-off sería un milagro ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 2 febrero 2018, 00:30

Lo demandaba la afición después del batacazo del proyecto deportivo en el mes de enero, la salida de jugadores y la tensión que se vive por la mala temporada en Tercera del Linares. Jesús Medina compareció para explicar la situación del club y «alejarla de bulos, falsos rumores, que lo único que hacen es crear inestabilidad al club, la plantilla y el cuerpo técnico. Hay que transmitir tranquilidad, todos estamos en pos del Linares Deportivo y todos estos halos de destrucción e invenciones no ayudan nada».

Es el primero que no da crédito a las tres derrotas ante Torredonjimeno, Huétor Vega y Atarfe, que en 8 días dieron al traste con la ilusión que había despertado la llegada de Molina y las dos goleadas anteriores. Sin embargo, el presidente consideró que el Linares no debe dar nada por perdido, aunque la lógica diga lo contrario.

«Soy consciente del malestar de la afición -dijo-. La semana pasada estuve con los jugadores en el vestuario. Jaime analizaba que quizá se sentían presionados porque no recortaron puntos ganando a San Pedro y Almería, y a la primera que fallaron, se encontraron un hachazo de 3 puntos más. La conversación fue que, si se sentían presionados por la tabla, lo olvidaran, sacaran el partido de Maracena y luego el de Melilla. Quedan 16 partidos».

Desmintió que coaccionase a jugadores para que se marcharan en aquella visita al vestuario. Respecto a las salidas de futbolistas estos días, argumentó que hay dos principales motivos para ellas: «Hicimos una apuesta por jugadores que debían ser importantes, pero algunos ni entraban en la convocatoria. Si no van a estar y no están asumiendo el papel para el que vinieron, con unos hablamos y otros pidieron salir. Son altos salarios. Algunos han salido por bajo rendimiento y otros por falta de compromiso, gente que estimaba que no podían competir. Uno me dijo que siendo jugador de Tercera no tiene por qué estar expuesto a esta presión, rogándome que le diésemos la baja».

¿Ha pensado la directiva recompensar a los abonados que pagaron por ver a un Linares de play-off y se encontraron con el peor Linares en lo deportivo de las últimas décadas? «Somos los primeros que queremos que vaya bien. No estamos donde queríamos estar, admito que haya malestar, pero no engañamos a nadie. Todos años se le hace algún gesto al abonado y este año no será diferente», apunta el presidente.

En lo económico

Hasta aquí la parte deportiva, pero cómo está la economía del club también preocupa a la afición. «Dicen los rumores falsos que los jugadores llevan tres meses sin cobrar. Al final de temporada presentamos las cuentas de ingresos y gastos, obviamente hay desviaciones positivas y negativas del presupuesto inicial. Donde haya negativas, buscaremos positivas de aquí al 30 de junio para cumplir el presupuesto aprobado por los socios».

Medina aseguró que, bajo su mandato, el club da más información de la que le corresponde: «Por transparencia, nosotros hacemos más de lo que tendríamos que hacer. La Ley de Transparencia se aplica sólo a clubes de Primera y Segunda, pero nosotros publicamos las cuentas de pérdidas y ganancias. En su momento se dirá el precio de la transferencia de Braim al Melilla. Eso se presenta en la asamblea a los socios, y por transparencia, lo hacemos en la web».

¿Es insuficiente que sólo haya dos asambleas al año para informar? «Es lo que nos marca los estatutos -recordó- y si se cambian, es a través de una asamblea extraordinaria, no porque nos entre en gana. No podemos hacer cada semana un balance de situación. No creo que a mitad de año los socios deban decir si se dan altas o bajas, hay que dejar trabajar a la parcela deportiva, pero sí creo que más asambleas sería algo positivo, que muestren su voz y su voto ante la visión del Linares».

Uno de los puntos que quedó en el aire en el último cónclave fue cómo atajar el déficit que genera la cantera.

«Tenemos una asamblea pendiente con los socios, sobre todo los más afines a cantera, ver la visión de la cantera y dónde queremos estar en 5 años. Dentro de la asamblea hay quien quiere centrar los máximos recursos en la cantera y que sea el santo y seña más, más que el primer equipo. Para otros, el primer equipo es lo más importante. Los socios dirán qué queremos ser y dónde queremos estar. La cantera requiere mucho esfuerzo y genera déficit. Año a año debemos reducirlo, sin dejar de invertir en jugadores que puedan llegar al primer equipo», explicó.

La plaza, el juicio y Proliga

¿Cree Medina que prosperará el recurso presentado por la plaza en 2ªB, después del palo del pasado verano?

«Cuando hicimos la solicitud de la plaza -subrayó-, la hicimos porque el gabinete nos dijo que teníamos amplias posibilidades, si no, no nos metemos ahí. Obviamente ha influido, quisimos traer jugadores que nos valieran para las dos categorías. No se puede cambiar lo de atrás, hay que tomar decisiones correctas de aquí en adelante. Cuando le dieron la plaza para La Peña, te dan un plazo para recurrir y es algo que va en paralelo, pero de lo que no estamos pendientes. Pensamos sólo en el partido de Melilla».

También se le preguntó por el litigio contra el extesorero e informó que «los procesos son lentos y el abogado sigue trabajando en ello. Dentro de los falsos rumores y ganas de destruir, leo que nosotros ralentizamos el proceso. Nadie de la directiva tiene nada que ver en el Consejo General del Poder Judicial. Si tuviéramos una justicia que tardara en todo un mes y en esto dos años, me preocuparía. Cuando entramos, el proceso ya se había iniciado, queremos que se resuelva pronto y en favor del Linares».

En los últimos días salió en redes que el Linares tiene documentación pendiente de presentar a Proliga para percibir la subvención de este año. El presidente aclaró que habló con ellos el viernes pasado y no le comunicaron nada. «Ellos pelean por las subvenciones de equipos de 2ªB y Tercera por los porcentajes de los derechos televisivos. Estamos en contacto continuamente», dijo.