Jesús Medina responderá hoy a las preguntas de la afición por streaming Infantiles, cadetes y juveniles del Linares Deportivo demostraron su calidad en tierras asturianas. / L. D. Ante el nerviosismo por la falta de noticias después de tres días de reuniones, el presidente hará una comparecencia pública a través del Facebook del Linares ÁNGEL MENDOZA Linares Jueves, 6 julio 2017, 01:16

Hoy se cumplen 39 días desde que el Linares Deportivo descendiese a Tercera en el play-out frente al Burgos, en un mes empiezan a rodarse los equipos y la afición azulilla sólo ha recibido la noticia del fichaje de Ortiz y las renovaciones de Ferrando e Ismael. Para colmo, uno de los que quería el club para la portería, Adri, se les escapa y ayer fue anunciado por el Mancha Real, el Linares había llegado tarde a la negociación.

Tres noches de imaginaria lleva la junta directiva desde que la RFEF comunicara que la plaza de 2ªB no sería para el Linares, pero las jornadas pasan y no hay comunicados. La afición se pone nerviosa viendo que otros equipos están configurando sus plantillas y los mineros dan la sensación al exterior, aunque probablemente no sea así, que la no consecución de la plaza ha sido una sorpresa, que les ha obligado a empezar en un nuevo escenario donde otros ya se estaba moviendo desde hace un mes.

La afición está nerviosa, lógico. Quieren noticias, tienen preguntas y quieren respuestas, los socios esperan la fecha de la asamblea para conocer el estado de salud de las arcas, aún no se ha lanzado la campaña de abonos, y los días pasan.

Los juveniles azulillos ganaron el XXIV Torneo Internacional Cangas del Narcera

Para calmar los ánimos, el área de Comunicación del Linares anunció anoche que hoy Jesús Medina en persona responderá las preguntas que la propia afición le formule. Será en una comparecencia emitida en directo (vídeo streaming) desde el canal oficial del club en Facebook. Los interesados ya pueden empezar a dejar sus preguntas en esta red y también en Twitter, citando el hashtag #MedinaEntrevista y citando a la entidad (@Linares_Dptvo).

De lo que se puede avanzar del trabajo de estas tres noches en la sede de la calle Pintor Sorolla, es que ya se ha perfilado la campaña de abonos y será presentada en menos de una semana, presumiblemente en El Pósito, como otros años. También están cerrando las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto en Tercera, para anunciar la fecha de asamblea.

En torno a los fichajes hay más incertidumbre, la directiva procura ser una caja hermética, si bien estos días han saltado rumores con nombres conocidos en la provincia como Sutil, León, Manolillo o Samu Urbano, que no terminan de ser esos fichajes de campañillas que la hinchada quiere escuchar para volver a ilusionarse. Parece que, como el verano pasado, el club no tiene prisa e intentará pescar también en el mercado de agosto.

Y mientras se anuncia también que el Linares B deberá renunciar a su plaza en División de Honor por meter más presupuesto en el primer equipo y qué jugadores pasarán a ser hombres de Ferrando en la primera plantilla, los cadetes, infantiles y juveniles cerraron con muy buenos resultados su participación en el Torneo Internacional Cangas del Narcera.

Hasta la localidad asturiana fue el ya exazulillo Chus Hevia para arropar a los chicos. Los infantiles no pasaron de cuartos. El conjunto cadete cayó en semifinales 1-4 ante O'Parrulo Ferrol, pero los juveniles llegaron a la final y se impusieron por un abultado 8-1 al Atlético Minero.