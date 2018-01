Linares Deportivo Jesús Medina, tras las tres derrotas: «Hay que empezar a planificar el futuro cuanto antes» Los jóvenes que mejor resultado den este año serán la base de la próxima temporada. / ENRIQUE El presidente del Linares reconoce que la juventud con la que se configuró la plantilla «puede ser uno de los fallos, y haga falta más experiencia» ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 23 enero 2018, 00:50

Si hay algún club en el fútbol nacional que defina a la perfección la frase 'estar en tierra de nadie', es sin duda el Linares Deportivo. A 14 puntos del play off por arriba y a 14 del descenso por abajo, en mitad de la tabla, el peor Linares en Tercera, por números, de los últimos tres lustros.

En el mes de enero aún, con el mercado de refuerzos sin cerrar, y el equipo ya no se jugará nada, Si acaso, algunos jugadores demostrar aún que pueden ser válidos para un tercer proyecto de Jesús Medina, porque el segundo se puede dar finiquitado antes de tiempo. Eso sí, primero hay que conseguir matemáticamente la permanencia, que jugar el ascenso ya es terreno para soñadores.

Después de la tercera derrota consecutiva en este arranque de 2018, se ha confirmado que el segundo proyecto deportivo de la era Medina tampoco ha fraguado. Ayer estaba en la calle el rumor de una asamblea urgente donde la directiva azulilla presentaría su dimisión, algo que desde el propio club han desmentido.

Más tarde, al mediodía, Jesús Medina afirmaba en Radio Linares que su intención es seguir al frente y que a día de hoy desconoce si algún grupo de socios quiere tomar el relevo. De momento, asumen el fracaso deportivo y su equipo de trabajo empieza ya a pensar en la próxima temporada, eso se deduce de sus palabras.

«Dimitir no -afirma el presidente-, nosotros somos los que estamos y si hay alguna alternativa a la directiva, habrá que preguntarles a ellos. Hay que intentar planificar el futuro cuanto antes. Si hay alguna alternativa que levanten la mano. No pensamos en dimitir, ni en irnos, llevamos dos años sin cumplir objetivos deportivos, es verdad y no lo vamos a ocultar. Dentro del club hay mecanismos para que llegue esa alternativa, si quieren intentarlo. Para el club, si hay 500 socios, mucho mejor».

El propio presidente sintió el mismo bochorno que la docena de azulillos que se desplazaron a Atarfe y vieron como el equipo cayó en los mismos errores infantiles de todo el año. Dos de los goles encajados por Arturo son más propios de un partido de categorías inferiores.

«Estuve en Atarfe, pudimos ganar, pero ha sido una derrota más. Matemáticamente el play off es posible, pero es cierto que es muy difícil a día de hoy. El Atarfe nos hizo cinco ocasiones y cuatro fueron gol, errores nuestros», valora.

Se veía venir el problema

La afición pasó buena parte del verano advirtiendo que la situación no pintaba bien, y cuando se fue configurando la plantilla, se vio un bloque demasiado joven para darle la responsabilidad de intentar un ascenso. Aguado, Chico y Molina han pronunciado también en varias ocasiones la frase que hace alusión a «una plantilla de mucha calidad, pero demasiado joven».

Medina reconoce a regañadientes que ha sido uno de los errores fundamentales: «Cuando se pierde no hay que buscar excusas, en Atarfe teníamos que ganar. La plantilla es joven pero son los mismos que hicieron dos partidos buenos contra Almería B y San Pedro. No podemos dejarnos en una semana 9 puntos, si queremos estar arriba. Lo que pasa es que no se puede ir atrás en el tiempo. Puede ser uno de los fallos, que haga falta más experiencia. Se toman decisiones, ya no se sabe si sería diferente, lo único que sabemos es en qué situación estamos a día de hoy».

Parece que nadie en el club cayó en la cuenta de que con esta plantilla faltarían galones en momentos importantes, pues el presidente recuerda que todos los fichajes se hacen con la opinión de todas las personas del staff técnico.

«Los fichajes, primero con Joseba y ahora con Jaime, al club llaman nombres que conocen los entrenadores, y también a Chico, que pueden llegar futbolistas que quieren salir o no tienen equipo. Según lo que hablamos, lo consensuamos y damos el OK. Hay nombres que se pueden hacer, como Matías, y otros que se salen de nuestro radio. No es que uno u otro fiche, todo se consensua», mantiene.

El Linares pierde la taquilla prevista para el play off, bajará el aforo de Linarejos en los próximos partidos y las jornadas económicas ante el Malagueño y Real Jaén no cumplirán con los ingresos previstos si el equipo ya no se juega nada. ¿Saldrán las cuentas a final de temporada, más cuando hubo que pagar el despido de un entrenador y traer refuerzos?

El presidente no quiere entrar en detalles de dinero «se verá con los socios, ellos serán los primeros informados. Son gastos que hay que pagar. Joseba en su día creyó que algunos jugadores no debían seguir y les tuvimos que rescindir, luego a Joseba igual».

Como muestra de la presión por ascender que existe en el grupo IX, ayer fue cesado Manel Ruano, técnico del líder indiscutible, un Malagueño que este año lo está ganando casi todo.

El puesto de Jaime Molina no parece peligrar en Linarejos, es más, si el nuevo proyecto deportivo se empieza a configurar ya, el técnico malagueño sería la piedra angular para Medina.

Pero antes hay que mantener la categoría, que no debe ser difícil, y sobre todo salvar el honor de este escudo por respeto a la afición.