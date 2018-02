Linares Deportivo Jorge Barba mantiene la esperanza para el Linares LINARES DEPORTIVO Los azulillos dominaron desde el principio y tuvieron ocasiones para ganar sin sufrir, pero Pekes no tuvo el día Domingo, 11 febrero 2018, 20:45

Buen partido del Linares Deportivo ante El Palo, aunque costó más de lo esperado que llegase el gol porque Pekes no tuvo la puntería de otras tardes y desperdició buenas llegadas, antes de que Jorge Barba pusiera, a pase de Chomfli en la recta final del encuentro, el 1-0 que valía los 3 puntos.

Poco público en el Municipal de Linarejos. Por la grada se comentaba que Alberto Lasarte había sido cesado en sus funciones como director deportivo, aunque acabaría el año como entrenador de juvenil. La semana pasada, el jienense había dicho en Canal Sur Radio que su etapa en el Linares estaba llegando a su fin.

Desde la directiva, aseguraron a la prensa que no existe cese o dimisión de Lasarte, que no era más que un rumor, pero el que no lo desmintió (ni confirmó) a la prensa más tarde fue el propio Lasarte. Algo hay, quizá se trate sólo de un enfado entre las partes y pueda solucionarse, pero desde luego que algo no anda bien en la relación de Lasarte y la directiva.

1 Linares Deportivo Robador, Palomeque, Chomfli (Palomares, min.88), Admonio, Luis Lozano, Kevin, Juanfran (Pablo Ortiz, min. 72), Sergio Ortiz, Pekes, Jorge Barba y Siles (Aguilera, min. 59). 0 CD El Palo Reina, Igna, Salvi Ramírez, Diego, Nacho Aranda, Alexis, Antoñín (Barrera, min. 72), Apoño, Mauri (Álex Ramírez, min. 81) y Félix (Javilillo, min. 61). Goles: 1-0: Jorge Barba, min. 83. Árbitro: Javier Fernández Rodríguez, colegio granadino. Mostró amarilla al local Kevin, por los visitantes vieron amarilla Juanillo y Apoño. Incidencias: Menos de mil espectadores en el Municipal de Linarejos.

Volviendo al partido, apostó el técnico linarense por defensa de cuatro con Lozano en el centro de la zaga ocupando la plaza del sancionado Josema, dando a Chomfli el lateral izquierdo y situando a Kevin como pivote, muy bien en su primer partido como titular. El recién llegado Silas no entró en la convocatoria.

El Linares fue dueño y señor del balón durante más de una hora de partido. Pekes tuvo a los 5 minutos un primer disparo a las manos del portero, después Juanfran hizo una gran jugada personal que acabó con zapatazo por encima del larguero. Lo mejor de El Palo en este arranque fue un control de Mauri con el pecho y ejecución que Robador salvó.

Kevin estaba cómodo y se incorporaba bien desde segunda línea, en una de esas, disparó por encima de la cruceta. En la siguiente se la puso a Pekes, que tocó lo justo para que el balón se paseara junto a la línea de gol y acabase marchándose lamiendo el palo.

El Palo no se acercaba, sólo un disparo fuera de Antoñín cuando pasó la media hora. Reina intervino muy bien a un disparo de Siles algo mordido, después atajó un disparo centrado de Pekes y salvó, en una más clara, a su equipo antes del descanso mandando a córner un remate muy peligroso de Pekes. Lo botó Barba. Sergio se la puso a Admonio y su cabezazo no cogió dirección a puerta.

Sin goles al descanso y el Linares de nuevo dominador del partido en el arranque. Alexis salvó bajo palos a los 4 minutos una vaselina de Siles. Necesitaba sacudirse la presión el conjunto de Funes y lo hizo con un zapatazo de Juanillo con la zurda que Robador despejó en dos tiempos con apuros.

Jaime Molina veía cerca el gol, metió a Aguilera por Siles para que Pekes tuviera a un compañero más cerca. Tenían presencia en el área, llegaban balones, pero no finalizaban y el reloj ya empezaba a correr en contra. El Palo empezaba a tener más balón, entraros los nervios, pero en el minuto 83 se encargó Chomfli de hacer la jugada hasta meterse en la cocina, poner el pase de cara a Barba para que marcase el 1-0. Explotó la grada como hacía tiempo que no se escuchaba por Linarejos.

En el tramo final, los malagueños sólo tuvieron un lanzamiento de falta que Apoño mandó fuera, mientras los mineros perdonaban el gol de la sentencia. Dos veces la tuvo Pekes a la contra, tenía a Aguilera a su lado para poner la puntilla, pero en canterano se la jugó las dos veces sin fortuna. No era su tarde.

Con el pitido final, todos en Linares corrían a mirar la clasificación. La derrota del Jaén en Loja y del Malagueño ante el Antequera, el espectacular 6-3 del Huétor Tájar al Torredonjimeno y la goleada del Mancha Real al Torremolinos, mantiene todo apretado de mitad de la tabla para arriba. El Linares está a 11 puntos del play-off, el domingo visita Antequera y la semana siguiente hay derbi en Linarejos. Salva Ballesta estuvo en la grada tomando nota de los azulillos frente a El Palo.