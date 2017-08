Linares Deportivo José Manuel y Javi López son los 'killers' del Linares para el ascenso José Manuel, el directivo Vallejo, y Javi López, con las bufandas del Linares en el acto de presentación. / ENRIQUE El club confirmó el fichaje del mediocentro Sergio Ortiz, otro futbolista llamado a marcar diferencias en Tercera ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 11 agosto 2017, 01:14

Dos fichajes han caído en las últimas horas por Linarejos. El mediocentro Sergio Ortiz ya enamora a la afición con los vídeos de sus lanzamientos de falta magistrales, su presentación aún no tiene fecha. Sí lo ha sido el delantero llamado a ser el 9 titular de los azulillos y que sus goles marquen el camino, Javi López.

Natural de El Carpio, 26 años y 1,87 de estatura. En Tercera con el Córdoba marcó 11 goles en 2011/12, al año siguiente hizo 16 dianas y ascendió a la categoría de bronce. Firmó 18 goles entre Écija y Badajoz en la 2013/14, con el Arenas de Getxo se lesionó el codo y estuvo 3 meses parado, pero marcó 19 goles y ascendió a 2ª B. Siguió en Getxo e hizo 7 goles al año siguiente. La pasada temporada la pasó entre Arandina y Badajoz con 4 goles y un ascenso.

Aunque la pasada campaña ha sido la que tuvo peor cifra de su carrera, suma 75 goles en los últimos seis años, 65 de ellos en Tercera y tres ascensos en los últimos cinco años. Está llamado a ser el 'killer' minero. «He llegado tarde pero con tiempo suficiente de llegar al inicio de liga con una idea de lo que queremos realizar a lo largo del campeonato. Sobre todo con la ilusión intacta de venir a un club históricamente inigualable. Espero que la confianza depositada en mí sea devuelta», contó ayer López en su presentación.

Su fichaje ha sido el final de una serie de sucesos en los que han intervenido Lasarte y José Manuel. «Tenía contrato en Badajoz e iba a seguir allí, sucedió algo extraordinario y quedé libre. Con José Manuel es el tercer año que coincido, me ha dicho cosas buenas de Linares y es importante poder vivir en mi casa, que hace 10 años que no vivo. Hace muchísimos años, cuando Alberto estaba en el Villacarrillo, yo podía haber ido cedido. Me conoce y le conozco, hace un par de años estuve a punto de venir a Linares».

Aseguró que viene en condiciones de debutar esta noche ante el Sevilla C y demostrar su calidad. «No vengo de cero, he hecho la pretemporada en 2ª B. Creo que tenemos mucho que darle al Linares, se tienen que ilusionar porque tenemos un equipo joven y atrevido, que va a estar arriba. Trabajaré por el equipo, meteré 20 o 10 goles, pero que nadie me reproche nada y que vean que me dejo el alma. Soy un delantero grande, de área, domino el juego aéreo, defino con las dos piernas, soy fuerte, intenso, poderoso y muy trabajador, luego los goles llegan o no llegan. Vengo físicamente en condiciones óptimas y ya lo que estime oportuno el míster», añadió.

El otro protagonista es José Manuel, viejo conocido de su etapa anterior en el Linares y que lleva ya 3 semanas jugando y entrenando. «De mi etapa anterior guardo grandes recuerdos, quedamos bien posicionados en 2ª B pero por motivos económicos desapareció el club. Fue una pena, me hubiese gustado quedarme. Estoy contento de volver a un sitio donde se respira un ambiente de fútbol muy bueno para intentar devolver al Linares donde se merece. Lo que han hecho estos últimos años no tiene nombre, con tantos ascensos seguidos».

Más de 150 encuentros en 2ª B, con tres ascensos a la categoría de bronce y excelentes números goleadores. Polivalente, ambidiestro, puede jugar en las cuatro posiciones de arriba. «Tengo gol, llegada desde atrás. Con Javi López y Pekes, que me ha sorprendido mucho. Soy más enganche, de darle el pase a ellos», contó José Manuel.