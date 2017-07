Joseba Aguado es el nuevo entrenador del Linares tras la salida de Ferrando Joseba Aguado, sentado en Los Cármenes, en su etapa con el Granada B donde consiguió el ascenso a Tercera y después a Segunda B. / IDEAL El Linares incorpora a los laterales Luis Lozano, del Ibiza y Dani Palomares, cedido del Granada B; suena el meta Gorka Magunazelaia, del Sestao ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 12 julio 2017, 00:24

Joseba Aguado será el encargado de dirigir el proyecto del Linares en Tercera con el objetivo de devolver al conjunto minero a la categoría de bronce. Los acontecimientos dieron un vuelco en la reunión de la noche del lunes en la sede del club, donde finalmente Juan Ferrando presentó su dimisión como manager general y por lo tanto el Linares que quedaba sin entrenador a menos de una semana para el inicio de la pretemporada.

¿Qué ha desencadenado esta situación? Desde el club se emitió un escueto comunicado hablando de «motivos personales», pero fuentes cercanas a la entidad informan de un cisma forjado en el último mes por la forma de proceder de ambas partes respecto a la planificación.

El club daba la responsabilidad de fichar a Ferrando, pasando a ser manager. Confiado en que al Linares le darían la plaza del Mallorca en 2ª B, tenía armada la estructura de la categoría de bronce, pero no tanto en Tercera (donde jugará finalmente el Linares) y las negociaciones con jugadores se dilataban más del tiempo marcado por la directiva.

Por su parte, a Juan Ferrando tampoco le gustó que no se respetase su petición de renovaciones, altas y bajas, por ejemplo la de Lopito, en la que insistió, pero se descartó desde el club. Antes las dudas de una y otra parte sobre la confección de la plantilla y planificación de la temporada, al final todo acabó en la dimisión de Ferrando y una carta de despedida a la afición.

«Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo por este escudo. La decisión de mi marcha tiene que ver con diferencias que nada tienen que ver con lo económico, ni ofertas de otros clubes, ni tampoco tener que formar y dirigir al equipo en Tercera. La falta de acuerdo o disparidad de puntos de vista ha propiciado esta dificilísima situación, impensable hace unos días. En toda relación humana es necesaria la confianza en el prójimo. Con la máxima ilusión he considerado incorporaciones de cantera y renovaciones».

Dio las gracias a la directiva por la confianza, a la afición por el trato y pidió «disculpas por no dirigir el proyecto, concluyendo su escrito: «Ha sido un verdadero orgullo pertenecer a este club, cuyos logros seguiré donde la vida me lleve y no tengo duda que me sentiré en casa cada vez que pise Linarejos»

Nuevo técnico y fichajes

Lo de Joseba Aguado, técnico granadino de 48 años, no ha cogido a muchos por sorpresa. Antes de renovar a Ferrando, era el nombre que había sobre la mesa del club por su experiencia en Tercera. Sin embargo, puede que la balanza se decantase por Ferrando precisamente por la fe que tenía el Linares en lograr la plaza de 2ª B vía administrativa.

Aguado cerró el acuerdo por la tarde. Técnico que empezó entrenando al Vandalia durante cuatro temporadas, pasó dos más en el Huétor Tájar, una en el Santa Fe, pero donde se dio a conocer por sus éxitos fue con el filial del Granada B. Estuvo cinco campañas en el filial nazarí, ascendiéndolo primero a Tercera y después a Segunda B. Recordado por todos los azulillos es el repaso que le dio su Granada B a un recién ascendido Linares. La pasada temporada dirigió al Maracena.

Hoy llega a la ciudad y se espera que sea presentado, aprovechando también el club para dirigirse a la afición y transmitir calma en estos momentos donde los linarenses están confusos por el desarrollo de los últimos acontecimientos y la falta de fichajes, aunque ayer cayeron dos: El lateral diestro de 18 años Dani Palomares, cedido del Granada B, y el lateral izquierdo de 26 años Luis Lozano, del Ciudad de Ibiza. Suena el portero vasco de 25 años Gorka Magunazelaia (Sestao), como sustituto de Lopito.