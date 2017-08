Linares Deportivo Joselu marca las diferencias Azulillos como Joselu, Barba, Pablo Ortiz o José Manuel brillaron especialmente en la visita del Sevilla C anoche a Linarejos. / ENRIQUE Sobrado en su vuelta, asistió a Javi López para el 1-0 que dio la victoria minera | Sergio Ortiz fue presentado en los prolegómenos, dispuesto a asumir su rol de líder ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 12 agosto 2017, 00:39

El Linares Deportivo dejó una muy grata imagen ante el Sevilla C, una excelente piedra de toque para medirse a un equipo que lucha en su misma guerra, pero en otro grupo. Además del debut de algunos de los últimos fichajes, lo más destacado fue ver de nuevo a Joselu vestido de corto y demostrando lo que todos ya saben, que la Tercera se le queda muy pequeña.

Aunque el club no lo ha hecho oficial, el tuit de Jesús Medina con un escueto «se queda», ha sido entendido por la afición como el final de la negociación. Actuará de interior, así jugó contra los sevillistas y asistió a Javi López en el minuto 50. Ya en la primera parte, de la conexión entre ambos salió lo mejor del Linares, mientras que Robador salvó un gol a bocajarro. Después del 1-0, los mineros tuvieron controlado el partido hasta el final.

En los instantes previos al amistoso fue presentado el centrocampista Sergio Ortiz, natural de Córdoba, 30 años 1,77 de estatura. 11 temporadas consecutivas en Segunda B, 297 partidos y 29 goles anotados. Villanovense, La Roda, Extremadura, Real Jaén, La Hoya y, más recientemente, San Sebastián de los Reyes, han sido algunos de sus equipos.

Centrocampista con gol, organizador, con llegada, que se adapta a cualquier posición de la medular y que es una de las apuesta fuertes de los azulillos para el ascenso. «Estoy encantado de firmar este año en Linares, es un gran club, con solera, y me apunto este proyecto para intentar retornar al Linares a Segunda B, espero que sea un gran año para todos y que disfrutemos mucho», afirmó.

A día de hoy, Sergio Ortiz es el jugador con mayor trayectoria deportiva de una plantilla muy joven y no teme el reto de tener que ser uno de los líderes del vestuario. «Si desde esa experiencia que tengo puedo aportar será mucho mejor, y asumiré el papel que tenga que asumir. Intentaré demostrar cada domingo mi papel y que mi experiencia sirva de algo, quiero estar a gusto y que sea un año bonito».

Ascenso, no hay otra palabra en la mente del nuevo jugador azulillo. Lo que le ha decantado por bajar a Tercera tras una brillante carrera en la categoría de bronce ha sido «por el proyecto, por estar cerca de casa después de muchos años y el equipo que más me atraía era el Linares. Pocos proyectos había como este, con la afición que yo he visto toda la vida. Hay que ir con calma y que el equipo le coja el tacto y la medida a esta categoría», añadió Ortiz, que se enfrentó hace casi una década al Linares de Cidoncha, Romerito, Ventaja y Chico.