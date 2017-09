Linares Deportivo Joselu podría perderse la primera vuelta Joselu está llamado a ser uno de los jugadores clave este año en el Linares. / ENRIQUE El lateral derecho sufre una rotura de labrum y está pendiente de una prueba definitiva para valorar si debe pasar por el quirófano ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 6 septiembre 2017, 08:48

Malas noticias en el Linares Deportivo, que podría ver en el dique seco durante mucho tiempo a uno de sus jugadores estrella de esta temporada, el que estaba llamado a ser dueño y señor de la banda derecha.

Y es que Joselu podría perderse lo que queda de primera vuelta por una lesión cuyo alcance aún se desconoce de forma exacta, y que puede ser lo que marque precisamente si tiene, o no, que pasar por quirófano el interior azulillo.

No había hecho una pretemporada completa, jugó contra el San Pedro un partido de mucha exigencia y en la segunda parte contra el Torredonjimeno se echó mano a la cadera, le dolía, sentía pequeños pinchazos pero no como cuando le viene su ya habitual problema de cadera (un choque femoroacetabular), así que todos pensaban en el club que sería una sobrecarga, el propio Joselu descartaba que fuese su lesión anterior, por las sensaciones, y no lo era, pero sí que tiene que ver con la cadera.

Se sometió a una primera exploración y se hizo una radiografía; no apareció nada concluyente, pero las molestias no remitieron en la semana previa al partido contra el Huétor Vega, así que Joselu se hizo una resonancia y fue ahí donde llegó la mala noticia, con el primer diagnóstico: rotura del labrum, un término quizá no muy familiar entre los aficionados, más acostumbrados a lesiones de rodilla, tobillo o musculares.

¿Qué tipo de lesión es exactamente? Es más habitual en atletas o bailarines profesional, incluso en practicantes de yoga, que en futbolistas. La cadera está compuesta por una estructura esférica llamada cabeza femoral y se encuentra dentro de una copa llamada ‘acetábulo’, la unión de ambas partes hace que la cadera funcione como un rodamiento. Para evitar que la articulación se salga, hay un tejido fibroso que sirve como anillo de seguridad y estabilizador, dando mayor superficie de movimiento a la cabeza femoral. Ese anillo fibroso es el labrum, y el de Joselu está roto.

¿Tendrá que pasar por quirófano? Existe una alta posibilidad de que así sea, pero no es seguro aún, depende de cuánta importancia tenga la rotura. En casos de rotura pequeña, el jugador podría recuperarse con reposo, analgésicos, antiinflamatorios, y tras un periodo de uno a dos meses, volver a entrenar y jugar hasta finalizar la temporada, valorando entonces si es mejor operarse o no, si sigue habiendo molestias.

Sin embrago, lo normal en estos casos es pasar por quirófano directamente, en una intervención sencilla por laparoscopia, para limpiar la zona, reparar anomalías y valorar la lesión sobre el terreno. La recuperación en estos casos se va a los 3 meses, Joselu se perdería la primera vuelta de la liga prácticamente entera.

Antes de tomar una decisión, en los próximos días será sometido Joselu a una nueva prueba de contraste que determinará con más exactitud cómo de problemática es la rotura. Un contraste será lo que clarifique qué pasará con Joselu de aquí a final de año. De momento no hay fecha concreta para la prueba.

Esperando un lateral

La pregunta de muchos aficionados es qué espera el Linares para cerrar el fichaje de un lateral derecho, si ya se ha confirmado que la lesión de Joselu tiene visos de acabar en una larga recuperación.

Joseba Aguado dio luz verde al fichaje de Palomeque, que ha estado a prueba desde la semana anterior, incluso el pasado domingo tras el empate en Huétor Vega volvió a decir que esperaba tener ya este martes a Palomeque entre su plantilla, pero no al cierre de esta edición la operación sigue sin cerrarse y que casa semana se anuncie que se han escapado dos o tres fichajes de Segunda B por tal o cual motivo, no ayudan a ver el vaso medio lleno a los seguidores mineros.

Sea Rubén Palomeque u otro jugador con más experiencia, Aguado ha dejado claro que un equipo campeón no puede depender sólo de gente joven en defensa, lo importante es que el Linares firme pronto.

Viene el tramo duro de la temporada. La semana que entra hay 3 partidos en 8 días y pronto llegarán Antequera, Jaén, Mancha Real y Malagueño, y para entonces la defensa del Linares ya debería funcionar como un reloj. Todo lo que no sea eso, es poner en riesgo el objetivo.

Un lateral derecho, un central y un pivote, pasan las semanas y el Linares sigue buscando refuerzos que no terminan de cuajar.