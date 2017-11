Linares Deportivo Josema: «Hemos demostrado que podemos estar arriba» Josema elevándose poderoso para rematar un balón en Linarejos. / ENRIQUE El central cuenta sobre su expulsión que un rival le pisó el tobillo para provocarle y pide perdón a la afición: «Alguien de mi experiencia no puede permitirse eso» ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 30 noviembre 2017, 00:32

El Linares recibirá al Villacarrillo el domingo y una semana más la zaga estará incompleta. Josema fue expulsado en Martos y su lance, entrando a una provocación que dejó al equipo con diez antes del descanso, hay sido objeto de críticas por parte de la afición.

Nadie mejor que el propio Josema para explicar lo ocurrido. «Pekes venía de una acción anterior donde le habían dañado el labio y era la segunda que le dieron -contó-, así que en la tangana fui a meter presión. Cuando todo se había tranquilizado, me iba para mi sitio y me sorprendió cuando un rival me pisó el tobillo para provocarme. Me hizo mucho daño, entré en la provocación hablando en un tono que un jugador de mi experiencia no debe hacer. El juez de línea advirtió al árbitro y éste interpretó que mis palabras merecían la expulsión».

Y añadió: «Al día siguiente, cuando todo estaba más frío, le pedí perdón a mis compañeros por dejarles con diez. No me esperaba la roja, lances de estos hay mil y en un partido nos decimos cosas peores, fue la impotencia y el dolor, no es excusa, pero pido perdón también a la afición porque alguien de mi experiencia no puede permitirse eso. No volverá pasar, estoy a muerte con el equipo».

«No estamos donde queremos, pero a tiempo de corregirlo, la gente no debe estar nerviosa»

Aunque han venido casi seguidas, Josema explicó que esta expulsión nada tiene que ver con la del día del Rincón. «La gente de fútbol sabe que lo del Rincón fue un lance que puede pasar. Yo no quiero darle un codazo, pero soy central y me armo al saltar, si el rival sale dañado es sólo un lance. La de Martos sí fue error mío», explicó Josema.

¿Qué le ocurrió al Linares para que el Martos le remontase en menos de media hora el 0-1? Los jugadores lo han hablado con calma y la conclusión es que no se puede defender tran blando a balón parado.

«El otro día no sacamos un once de gran envergadura, tampoco estaba a mi lado Admonio. Te pueden rematar, es normal, yo también remato, pero no de la forma que lo hizo el Martos: 5 veces en 20 minutos y consiguiendo tres goles sin oposición. Cuando no tienes envergadura, lo que debes hacer es que el rival remate lo más incómodo posible, estorbarle como sea, ir al choque y no ser tan blandos a balón parado», apuntó el espigado zaguero.

Tranquilidad a la grada

Está en Linares en mitad de la tabla y sigue sin coger una racha regular potente que le meta de nuevo en los puestos de cabeza. Es palpable la crispación de un sector de la afición, el central opinó: «El equipo no está donde todos queremos, pero la plantilla está confiando en Chico al cien por cien. El objetivo está a sólo dos partidos, hemos demostrado que podemos remontar 6 puntos, pero por las lesiones o expulsiones no se ha podido sacar siempre el máximo rendimiento al equipo. Estamos a tiempo de corregirlo, pero la gente no debe estar tan nerviosa, hemos de tener la cabeza fría».

Este domingo visita Linarejos un necesitado Villacarrillo «y es un partido trampa, están jugándose la vida ahí abajo, irán con sus armas y nosotros debemos dejar los tres puntos en casa respetando al rival».

Después tendrán que ir a Mancha Real, donde reaparecerá Josema, ante su anterior equipo y cerrarán la primera vuelta contra el Almería B en Linarejos.

En las cuentas de todos está que hay que ganar dos de esos tres encuentros para llegar al parón navideño con cierta tranquilidad, en La Juventud puede pasar cualquier cosa «aunque ya hemos ganado en campos parecidos, así que podemos hacerlo también en Mancha Real», añadió Josema, que acabó mandando un mensaje a la afición minera. «Todos tenemos que remar en la misma dirección, eso lo agradecemos mucho los jugadores. Queremos estar arriba, nos dedicamos exclusivamente al Linares y le pedimos que confíen en nosotros. Ya hemos demostrado que podemos estar arriba», finalizó.