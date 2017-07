LINARES DEPORTIVO El joven guardameta David Robador ya es oficialmente del Linares Deportivo Joseba Aguado trató de levantar el ánimo de sus hombres tras la dolorosa goleada recibida en el estreno de pretemporada ante el Córdoba. / ENRIQUE Joseba Aguado carga contra Juan Ferrando tras el 0-6 ante el Córdoba y asegura que para el 20 de agosto «este equipo será muy competitivo» ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 27 julio 2017, 02:45

Más de dos semanas ha tardado en cerrarse la operación, en Granada daban el traspaso por hecho desde hace días y en estas páginas lo avanzamos. Ayer, por fin, David Pinto Robador se convirtió en nuevo guardameta del Linares. Petición expresa del técnico, portento físico de casi dos metros de altura, 21 años y experiencia en Segunda B.

Un portero para dominar el juego aéreo en los campos más complicados y al que Manu Sánchez Román apretará en los entrenos. Dos cancerberos jóvenes y con hambre. Sabe Aguado que aún queda mucho bueno por llegar: «Defensas faltan uno o dos, un hombre por línea y en algunas líneas dos jugadores».

El preparador azulillo se estrenó con una abultada derrota y cargó contra Ferrando: «Tendríamos que descolgar el teléfono y preguntarle a un señor que está en Grecia por la planificación, es esperpéntico lo que nos hemos encontrado. El 20 de agosto este equipo será muy competitivo y la gente estará contenta. Nos faltan 5 ó 6 fichajes que serán titulares. Se lo he dicho a los jugadores, tranquilidad. Vamos a ser un equipo ganador, que al final es nuestro objetivo, pero nos estamos comiendo un melón que nos han mandado. El mercado de la provincia se ha cerrado mucho y los fichajes se han encarecido».

Resta importancia a la derrota, recordando que «el Córdoba lleva tres amistosos, 20 sesiones más, y es un equipo de Segunda que quiere pelear por el ascenso. Hay gente que me ha gustado más o menos, hemos grabado el partido y hay que trabajar mucho. De los seis goles, hubo tres muy tontos, pero acabé contento con la gente. Algunos tenían una cara de 'dónde me he metido', hay que tranquilizarlos».

El problema sigue estando en cerrar lo que el Linares necesita para garantizar ser un equipo solvente en Tercera. «Si yo hubiera venido antes, habríamos hecho ya una plantilla para ser campeón. El presi, Alberto, 30 representantes, estamos viendo vídeos e informes, no queremos precipitarnos por este resultado. Tenemos que estar el año que viene celebrando el ascenso, no podemos entrar en play-off en agosto y luego salir. Hay que hacer un equipo totalmente nuevo, un Linares fuerte», asegura Aguado.

Y muchos de los pretendidos parece que entran, pero al final se caen. Ha sido el caso del delantero Murci, que a punto de dar el sí al Linares, se anunció ayer con el Eldense. «Este fin de semana había cuatro jugadores de perfil 2ª B que dieron el OK, estaba muy contento, pero cuando les mandamos el contrato nos dicen que les ha salido un 2ª B por el mismo precio, o menos, pero los jugadores no quieren salir de ese mercado. Eran cuatro muy importantes para dar un salto de calidad muy grande. Hasta Navidad podemos firmar, pero ya por una necesidad puntual», argumenta.

Para colmo, se le van a marchar dos de los que marcan diferencias: «Luis Lara quiere salir, están negociando. En mi primera rueda de prensa yo creía que era un buque insignia y quería que todos ayudaran porque es un jugador que cambia el perfil de un equipo, Joselu está igual, buscando equipo. Está entrenando, no jugó por molestias, pero Luis Lara ha dado un parte de baja».

No hay excusa, en la vuelta a los entrenamientos ha tocado levantar la cara y asumir que no pasa nada porque un equipo dos categorías por encima te meta seis. Lo importante es la Liga. «El Ejido le metió cinco al Motril, para eso está la pretemporada. Prefiero ahora ganar o perder, pero luego sólo ganar, porque va a ser una carrera de fondo muy larga. Loja, Mancha Real, Motril, hay diez equipos de 2ªB y luego un Martos o Torredonjimeno, que me gusta mucho los equipos que están montando. Guadix, Huétor Tájar o Atarfe van a competir también».