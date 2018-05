Linares Deportivo Juan Arsenal habla de sus intenciones al frente del Linares Arsenal confía en ilusionar a la afición y hacer una temporada a la altura del club. / ENRIQUE Quiere futbolistas comprometidos y que conozcan Linarejos; Fran Lara está a un paso de firmar y estudian hacerle una oferta a Rafa Payán ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 31 mayo 2018, 01:56

Nació en Hellín, 42 años recién cumplidos, primeros trabajos en el banquillo con el Marbella juvenil de Liga Nacional, después Las Lagunas en la Preferente malagueña y salto a Tercera con el Hellín en la 2009/10. Al año siguiente, hizo campeón de grupo al Villarrobledo, estuvo 3 años en el Martos rozando los puestos de play-off con una plantilla muy modesta, dio el salto a Segunda B con el Lucena pero no logró la permanencia.

En Linares su nombre empezó a sonar con fuerza en la campaña 2015/16, cuando hizo campeón de grupo al Mancha Real y lo ascendió en Segunda B, pero los verdes, como los azulillos, perdieron esa temporada la categoría. Él siguió en la categoría de bronce, firmó con la temporada empezada por el Formentera del Grupo III, con la misión de enderezar un mal arranque, pero el equipo acabó 17º y estuvo una victoria de salvarse.

Entonces sonó su teléfono, recuerda que fue «un miércoles cuando estaba en el aeropuerto de Ibiza, era Miguel Linares». Los azulillos habían roto negociaciones con Jaime Molina y llamaron al que toda la afición suponía, al técnico que, antes, había dirigido al propio Miguel en su última etapa como jugador en el Mancha Real.

Juan Arsenal recuerda que «el paso por Formentera fue difícil, pero acabé contento. Llegué en un momento donde la plantilla estaba descolocada, descompuesta y, poco a poco, fuimos creyendo en alcanzar el objetivo. La pena es que se nos escapase la victoria en el último partido, lo habríamos conseguido, pero el trabajo realizado fue muy bueno. El club quería que siguiera, tenía un año más de contrato, pero para estar en Tercera no quería entrenar tan lejos de mi familia. Prefería esperar algo de Segunda B y entonces me llegó la oferta del Linares».

Arsenal ratifica lo que contó Miguel Linares hace dos meses en IDEAL, aunque hubiese rumores en los mentideros, el director deportivo azulillo no le ofreció el banquillo mientras Jaime Molina fue entrenador del conjunto minero. Aunque la buena relación entre ambos alimentase el rumor.

«Está claro que fue por eso, todo lo demás sólo conjeturas. Yo tenía contrato en vigor y quería entrenar en Segunda B este año. Hasta el último partido no se supo que descendería el Formentera, no tengo mejor coartada que esa. Fue cuando me propusieron seguir y dije que no, estando en el aeropuerto para volver a casa, cuando Miguel me ofreció el puesto en el Linares», aseguró el nuevo técnico minero.

Rafa Payán y Fran Lara

Han pasado pocos días desde que fuese presentado oficialmente. En este tiempo se han firmado a Lopito, Rosales y Miguelito, tres cracks para Tercera. Las renovaciones de Pekes y Barba ya las conocía el albaceteño, que ahora escruta el mercado junto a Miguel Linares para elegir las mejores opciones para su proyecto.

«Queremos incorporar gente que conoce el grupo y la exigencia de Linarejos, las particularidades de este club. Para la afición también es bonito, pero lo importante es que sean jugadores que encajen en nuestro modelo de juego. Las sensaciones son muy positivas, a la altura de la grandeza de un club como el Linares, donde todo se vive con mucha pasión. Los pasos que damos son firmes, construyendo una plantilla importante para la exigencia que se nos marca a todos», comentó Juan Arsenal.

Muchos de los pesos pesados del Linares de este año aún están lejos de firmar, se encuentran en los play-offs de ascenso, o intentan firmar en Segunda B.

Apunta sobre la posibilidad de un próximo delantero goleador. También reconoce contactos con Rafa Payán: «Estoy en conversaciones, no directamente yo, pero sí el club, que ya ha contactado con él. Sólo puedo decir que es una de las opciones que barajamos».

Y es un secreto a voces que otra opción es Fran Lara, que está muy cerca de regresar al Linares. Los primeros contactos con el pivote han sido positivos y el club confía en que las ganas de Fran por volver a Linarejos pesen más que otras ofertas.

«Queremos jugadores que tengan empaque y currículum, que conozcan al club y, sobre todo, gente comprometida, esa es la base. A partir de ahí, con la calidad suficiente, debemos optar a estar entre los cuatro primeros porque un club como el Linares no puede aspirar a menos», declaró en la misma línea sobre Fran Lara.

Y de paso hacer buen fútbol, claro, porque Arsenal ya conoce aquello de 'jugar bien y ganar' que se pide a un Linares de Tercera, donde se le considera un gallito.

En los equipos que ha dirigido, los futbolistas que han pasado por sus manos hablan maravillas de los conocimientos futbolísticos y el ideal táctico que tiene el albaceteño para resolver problemas a lo largo de un partido.

«Tengo un estilo muy identificativo, me gusta el buen trato al balón, los jugadores disciplinados y flexibles. Somos conscientes que todos nos van a ver como el rival a batir y debemos estar preparados en lo físico y lo técnico para competir en base a ello, neutralizarles y tener al balón como protagonista», afirmó sobre lo que quiere en el verde de Linarejos.

División de opiniones

Curiosamente, su fichaje fue criticado por un sector de la afición, otros ensalzan que los equipos que ha entrenado hablan maravillas de sus habilidades en el banquillo. Al final, en el fútbol, es la pelota la que da y quita razones.

«Yo creo que tiene su lado positivo, si hay gente a la que no le gusto como entrenador es porque en el pasado me enfrenté al Linares con otros equipos y no les dejé un buen recuerdo. A los que mi fichaje no les pueda agradar, que veo que son una minoría, espero que cambien de opinión con el trabajo y los resultados. Le doy las gracias en general por cómo me ha acogido el resto de la afición del Linares, francamente bien, ¿y del resto? Si todo el mundo estuviese de acuerdo en todo, la vida sería muy aburrida». Se lo toma con filosofía.

¿Quizá esa crítica viene porque su nombre se vio salpicado por un presunto informe del Linares que le filtró al Socuéllamos en la fase de ascenso donde el Linares de Antonio Torres cayó derrotado?

«Al final son rumores, nada más, porque cuando uno no consigue los objetivos que se propone, acaba buscando excusas. Yo entiendo que fue una rabieta, porque por un informe no se gana ni se pierde una eliminatoria. Además, que lo del informe es falso, no lo hice, las conjeturas vinieron por lo que imagino que fue la impotencia de no haber ascendido», se defendía ante la acusación.

Ahora va a ser él quien tenga que intentar el ascenso del Linares, pues como dijo Lopito, los azulillos no se meten en el play-off para conformarse sólo con eso. La afición de Linarejos tendrá tiempo de valorar el trabajo de Arsenal en lo táctico y de Miguel Linares en los fichajes. De momento, todo lo que envuelve al club ilusiona, que ya es un paso importante tal y como acabó la temporada. Será vital para la campaña de abonos, porque la realidad, a día de hoy, es que el presupuesto de esta temporada será inferior a la de la anterior.

Para el entrenador minero «la base es que sean jugadores comprometidos, que seamos un equipo, con argumentos técnicos y tácticos, preparados para lo que vamos a tener en frente, independientemente del presupuesto. Yo soy un entrenador que confía mucho en su trabajo. Sé que el presupuesto del Linares no será el de otros años, pero sé lo que se puede desarrollar con buenos futbolistas».

Y añadió: « Cuando uno confía en sus posibilidades, no se le dice no a un club como este, ni a una afición como la linarense». Juan Arsenal se muestra con la confianza de quien sabe lo que tiene que hacer para conseguir lo que se propone y que, a poco que el balón entre y la afición recobre esa confianza en el equipo, Arsenal se meterá en el bolsillo a la grada de Linarejos.