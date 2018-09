Linares Deportivo Juan Arsenal: «Tenemos la incertidumbre de saber si se presentarán o no» Juan Arsenal, atento a su reloj en un partido jugado en Linarejos. / ENRIQUE El River Melilla solicitó ayer a la RFEF que se aplazase el encuentro al martes, la RFAF confirmó al Linares que debe disputarse mañana ÁNGEL MENDOZA Linares Sábado, 8 septiembre 2018, 00:16

Se cerró el viernes igual que empezó el lunes, sin el River Melilla confirmando al Linares Deportivo si estará presente mañana por la mañana en Linarejos. Ayer apareció en la prensa que el River había solicitado a la RFEF un aplazamiento hasta el martes para poder encontrar billetes que les permitiesen viajar a la península. Sin embargo, la mañana acabó con el Linares consultando a la RFAF y ésta confirmando que el encuentro está fijado para el domingo a las 12:00 y a esa hora se jugará, si el River se presenta.

Si no hay billetes en barco a estas alturas de semana y no podrán viajar tampoco en avión, una de las soluciones para el River sería alquilar una embarcación privada para cruzar el estrecho y un autocar para ir desde la costa hasta Linares. Si no encuentra esta u otra alternativa, o lo más sensato es que a lo largo del día de hoy comuniquen a la Federación y al Linares su imposibilidad de viajar y la previsión de incomparecencia.

Desde Linares, Juan Arsenal comparecía en rueda de prensa y su pensamiento coincide con el sentir del club y la afición minera, cuando afirma que «es una situación incómoda, porque no sabemos al final si van a poder venir. Lo que está claro es que la Federación ha puesto el partido incondicional a las 12:00 del domingo. Nosotros hemos intentado dar todas las facilidades, bien sábado o domingo, para que puedan venir, y tenemos la incertidumbre de saber si se presentarán o no».

Dentro del Linares intentan vivir estos días de dudas con cierta normalidad y esperar que el reloj vaya avanzando. «Independientemente de lo que ocurra, el equipo ha trabajado concienciado y mentalizado de jugar un partido en casa importante para sacar los 3 puntos, lo que tenemos que ser es conscientes de que, vengan o no, debemos estar preparados para competir».

El club quería ver a su equipo hacerse con los segundos 3 puntos consecutivos con un buen partido sobre el césped. Arsenal ha visto como el ánimo de sus jugadores empezó bien arriba cuando volvieron al trabajo tras el 4-0 al Huétor Tajar, con la brillante segunda parte que todos recuerdan en Linarejos.

«Después de ganar, esta semana ha transcurrido con mucha más confianza y de la manera que lo hicimos, contentos y mejorando las cosas en las que tenemos que incidir y corrigiendo otras cosas para seguir creciendo como equipo», contaba Arsenal.

La llegada de Javi Bolo

Semana especial porque se ha incorporado esa guinda que le faltaba al pastel, Javi Bolo ya es azulillo y entrena como uno más, incluso muchos ven normal que entre en la convocatoria contra el River para que debutase en la segunda parte de un encuentro que no se le debería atragantar al Linares en su campo.

Juan Arsenal aprovechó para avalar su fichaje: «Como persona ya lo conocía, sabía que se iba a integrar muy bien en la plantilla que tenemos. Como jugador pienso que nos puede aportar también cosas diferentes a lo bueno que tenemos en la parte de arriba con Pedro Beda y Chendo. Es un complemento ideal para ellos dos y un jugador más que se suma a la plantilla para una competición tan larga como está prevista. Va a ser un hombre importante para nosotros».

El Linares está citado en el campo a la hora del partido, si no viene el River, harán una sesión de entrenamiento normal. Lástima que no haya tiempo de maniobra para haber buscado un amistoso y haber jugado para mantener el ritmo.

Toda la plantilla está en condiciones, aunque en los últimos días de la semana «no ha podido entrenar por molestias Iván Sales, pero todos los demás están disponibles. En la convocatoria van en estar todos y seguramente los 16 que mejor entendamos que puedan participar, estarán, sacando un buen once y buscando las soluciones que desde el banquillo nos van a aportar. Será un partido largo, si se juega, con el calor otra vez que hay a las 12:00 de la mañana».