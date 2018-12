Linares Deportivo Juan Arsenal: «La mentalidad que tiene el equipo es para estar orgullosos» Los azulillos despiden la primera vuelta este domingo con la visita del Loja a Linarejos. / ENRIQUE El técnico valora el cierre de la primera vuelta a domicilio con 5 victorias y 1 empate en 10 partidos, preparando ya el broche ante el Loja en casa ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 18 diciembre 2018, 00:46

Con la satisfacción que da conseguir los tres puntos fuera de casa, haciendo buen fútbol y que los compañeros que más lo necesitan vuelvan a ganar confianza, así regresó el Linares Deportivo de su compromiso en tierras malagueñas contra el San Pedro.

1-3, marcador corto vistos los méritos que hicieron los azulillos para haberse traído a casa una goleada de la que presumir durante unos días, antes de cerrar la primera vuelta en casa este domingo contra el Loja.

Juan Arsenal valoró este último triunfo, que deja a todos los miembros de la plantilla «muy contentos con el partido que hizo el equipo. Sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo importante después del madrugón. Controlamos el partido muy bien, con una primera parte donde tuvimos la paciencia y la pausa suficiente para encontrar los espacios ante un rival que acumulaba mucha gente por detrás».

Pero el Linares no tardó más de 15 minutos en empezar a romper esas líneas defensivas del San Pedro, rompiendo el hielo con lanzamientos lejanos y acabando con los primeros goles de Barba y Beda antes del descanso.

El técnico considera que, tras los primeros minutos afinando puntería, el premio llegó «debido a la insistencia y a los argumentos con balón, encontramos los espacios y los goles, nos pusimos por delante de forma merecida y sin pasar a penas apuros. En la segunda parte, a partir del 0-3 nos faltó algo más de control en el juego para haber marcado algún gol más, pero en definitiva acabé muy contento y satisfecho con el partido realizado. Fuimos muy superiores de principio a fin».

Los seguidores azulillos que se desplazaron a Málaga coincidían en su satisfacción por el juego que había desplegado el equipo y en lo importante que era anímicamente para Beda y Javi Bolo volver a marcar.

Espejo con molestias

Dani Espejo no estuvo en la formación inicial, pero no fue por capricho, le tuvieron que dar obligado descanso y podría volver al equipo contra el Loja este fin de semana. León le suplió en el costado izquierdo y no tuvo problemas para hacer su trabajo, la superioridad de los mineros había sido manifiesta.

«Espejo tuvo un golpe en el entrenamiento. En el último ensayo se sentía con molestias y no estaba al cien por cien. Tenemos soluciones ahí, salió León y estoy contento con el partido que hizo», apuntó el entrenador minero.

Vieron la quinta cartulina amarilla Rosales y Anaba, ambos serán baja contra el Loja. Dos centrales ausentes a la vez. Significa que Andoni Tello será titular pero, o bien Arsenal sale con el formato de cuatro zagueros, o desvela algún experimento poniendo algún jugador inesperado como central. Lara es el hombre de la plantilla que mejor se podría adaptar al puesto de central de forma puntual, también Espejo podría hacerlo, dejando su costado a León.

Balance a domicilio

Hay una semana por delante para ensayar diferentes variables contra el Loja. El partido será a las 17:30 y el Linares quiere despedir la primera vuelta invicto en casa, manteniéndose a la caza del liderato.

A domicilio, sus números de la primera vuelta son buenos, pero mejorables, sobre todo por esos tropiezos inesperados que llegaron en partidos que tuvieron controlados. Aun así, el balance es óptimo y se ha compensado con la impoluta trayectoria en Linarejos.

Como visitante han jugado sus 10 partidos de la primera vuelta del calendario, con 5 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Ganaron en los campos del Alhaurino (1-4), Huétor Tájar (0-1), Mancha Real (1-2), Torremolinos (0-1) y San Pedro (1-3). Se dejaron los puntos sobre el césped del Real Jaén (1-0), Guadix (2-0), Martos (1-0) y Poli Almería (2-1). Además de sumar un empate en casa del líder, El Palo (1-1).

«La regularidad que está manteniendo el equipo es importante. Hay que seguir así, la competencia fuera de casa es muy grande para todos los equipos, para nosotros más si cabe, porque somos un equipo a batir. Estamos muy contentos con la primera vuelta que ha hecho la plantilla, a falta de un partido para terminarla en casa. La mentalidad que tiene el equipo es para estar orgullosos», añadió Juan Arsenal.

En casa sí que no hay mancha en el expediente. Contra el Loja van a por su undécima victoria en once partidos jugados como local.