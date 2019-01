Linares Deportivo Juan Arsenal: «Ser el segundo clasificado es mérito de los 22 jugadores» Juan Arsenal prefiere no desprenderse de un jugador tan valioso como Iván Sales. / ENRIQUE El técnico minero opina que «Iván Sales es un futbolista importante para nosotros; cuando termine el mercado estará más centrado» ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 19 enero 2019, 00:23

Esta semana se sigue comentando el caso de Iván Sales en el entorno azulillo. El jugador ha dicho que quiere salir en el mercado invernal, al que le quedan menos de dos semanas de ventana, pero el Linares no está dispuesto a desprenderse de él, salvo que entre la opción de fichar a un jugador de similares características y garantías para la banda izquierda.

Juan Arsenal reconocía ante la prensa que no todos los futbolistas de la plantilla tienen el mismo protagonismo en el once inicial jornada tras jornada, pero que si el nivel de los titulares es tan alto, es precisamente por lo dura que es la competencia en cada entrenamiento.

«Está claro que el éxito que mantiene el equipo a día de hoy, lo que le permite ser el segundo clasificado, es mérito de los 22 jugadores que estamos hoy, tras la incorporación de Álex Rubio. Todos se tienen que sentir importantes, todos tendrán sus minutos. Es cierto que el que haya tenido menos minutos, como el caso de Iván Sales, haya pedido salir. Nosotros a día de hoy no contemplamos la salida de ningún jugador», apuntó Arsenal.

El técnico recuerda que, en estos casos, lo primero que hay que mirar es por el club y sus intereses, dado que «el Linares está por encima de todos. Somos jugadores y cuerpo técnico del Linares, hay que valorar si tenemos recambio para que algún futbolista pueda salir, o no, porque el éxito es de todos. Desde la dirección deportiva se contempla eso, no quiero tener a ningún jugador a disgusto, pero no nos podemos mermar y el club lo tiene claro».

En el club lo toman con calma, el comportamiento de Iván Sales dentro y fuera del vestuario está siendo muy profesional y no se ha mostrado, como ocurre en estos casos, predispuesto a forzar su salida bajando los brazos. Aunque hay otros compañeros que han jugado menos que él esta temporada, «que tengamos constancia, es el único caso. Nos lo comunicó a la dirección técnica y a mí. Es un jugador más de la plantilla y debe estar disponible, a disposición del equipo que le paga».

Prueba de que el castellonense es una pieza importante para el equipo, es que no está en el top 5 de los jugadores que menos han participado dentro del campo. El canterano Isra Cano sólo ha jugado 96 minutos en 3 partidos, aunque suele jugar con el filial. El meta Samu Urbano le sigue en este curioso ranking con 180 minutos en 2 partidos, el buen momento de Lopito le corta el paso. Le siguen dos jóvenes cuyas lesiones les impidieron participar más en la primera vuelta, Juanfran ha jugado 186 minutos en 11 partidos y Andoni Tello 214 minutos en 4 encuentros.

El quinto sería Pedro León con 428 minutos en 7 participaciones, el excelente rendimiento de Espejo le ha dejado poco margen de participación. Iván Sales sería el sexto, 603 minutos y el que más ha participado de todos los citados, 12 jornadas de liga ha pisado el césped, titular en 5 de ellas. Es un futbolista de peso dentro del grupo.

«Iván Sales es un jugador importante para nosotros, que seguramente cuando termine el plazo de mercado estará un poquito más centrado. Entiendo que busque más minutos, pero nadie le va a regalar nada, ni en Linares ni fuera de Linares. Es un jugador nuestro y tenemos que sacarle el máximo rendimiento posible. Haya jugado más o haya jugado menos, el domingo puede estar convocado, incluso en el once de partida», añadía Juan Arsenal.