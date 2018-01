LINARES DEPORTIVO Juanca ahoga al Linares Tras la derrota, los azulillos se quedan en el puesto noveno, lejos de los lugares de privilegio . / LINARES DEPORTIVO El Torredonjimeno se hizo con los tres puntos en un duelo marcado por la lluvia. Duro varapalo a las aspiraciones de play off de un conjunto azulino que tiene los puestos de privilegio a nueve puntos de distancia JOSÉ A. GUTIÉRREZ TORREDONJIMENO Lunes, 15 enero 2018, 02:02

Hay partidos que los empieza a ganar el trabajo de todo el bloque, pero que los remata la depurada técnica individual y la clase que es capaz de destilar un futbolista. Y ahí el Torredonjimeno tiene la suerte de contar con un pelotero con mucha clase: Juanca. Su gol es de esas acciones que definen a un jugador. Sorprende, y a Chumilla el primero, que ninguna secretaría técnica de los dos equipos más representativos de la provincia o de alguno de superior categoría no haya puesto todavía sus ojos en él. «Ya lo tenemos firmado para la próxima temporada», bromeaba Chumilla en rueda de prensa. Para añadir: «Es un futbolista muy importante para nosotros, para mí de superior categoría, pero no sé por qué no está y nosotros nos estamos beneficiando de su juego». Palabras de uno que fue cocinero antes que fraile y que sabe mucho de esto de dar patadas a un balón con criterio.

El Torredonjimeno superó al Linares por ese destello de magia de Juanca y también porque supo adaptarse mejor a un terreno de juego muy dañado por la abundante lluvia caída. El Linares dio un enorme paso atrás en sus aspiraciones de luchar por la promoción de ascenso a Segunda B.

En este deporte se debería mimar el balón aunque sólo sea porque hay uno solo, pensar en algo más que defender la portería aunque sólo sea porque hay dos y entender que en todo espectáculo existe un compromiso con la gente. Por eso es cierto que la lluvia deslució ayer un tanto el espectáculo de dos equipos que apuestan por destilar fútbol de muchos quilates. Con todo, el Torredonjimeno tuvo destellos que dejaron un buen sabor de boca, si fuera capaz de mantenerlos durante más minutos estaría peleando por hacerse un hueco entre los puestos de privilegio del Grupo IX.

El Linares se volcó buscando el empate en el segundo tiempo sin fortuna

Pero ayer era muy complicado no despreciar la tenencia de la pelota, provocar y no esperar el error del rival como único argumento ofensivo. Porque los errores se iban a pagar muy caro.

El Linares arrancó el duelo con mayor presencia ofensiva en el área rival, pero se topó con un Juanma Olivares muy atento a la hora de desbaratar todas sus acciones. Fue un fugaz espejismo, porque el Torredonjimeno se acabó adaptando mejor al estado del terreno de juego y comenzó a hacerse con el mando del duelo.

Además, en el minuto 20 llegó el tanto de Juanca. Fue el más listo de la clase al ganar el choque a su par y definió como si tuviera un guante en su bota izquierda, con precisión quirúrgica poniendo el esférico fuera del alcance de Arturo. Uno de esos goles para grabar y poner repetidamente a los jóvenes aprendices de futbolistas con clase de las categorías inferiores.

Los azulinos acusaron el duro golpe y empezaron a mostrar grietas en sus sistema defensivo.

Tardaron en sobreponerse a la adversidad. Fue en el minuto 38 cuando Jorge Barba se topó con el palo de la portería local. Centro medido de Palomeque y remate del diez visitante que se estrelló en la madera.

Así se llegó al descanso. Jaime Molina decidió mover sus piezas y dar entrada en el segundo tiempo, de inicio, a Pablo Aguilera por Sergio Ortiz.

En este segundo periodo el guión fue bien distinto. De inicio pareció que el Torredonjimeno daba un paso al frente buscando sentenciar el choque. Dominaba, sin llegar a materializarlo en ocasiones claras de gol, ante un Linares Deportivo frío y ausente. Pero con el paso de los minutos a los locales les empezó a faltar 'gasolina' y el Linares Deportivo acabó por sentirse más cómodo y a dar un paso al frente.

En el 51 Lara, cayéndose, la mandó al palo de la portería linarense. Pudo ser la sentencia.

Sufrimiento rojiblanco

Apretaron los azulinos y tocaba sufrir en la parroquia local, que había dejado toda la suerte del encuentro a pillar desguarnecido al Linares y asestarle un golpe mortal en alguna contra. El Linares reclamó una mano, que pareció clara, en el área del Torredonjimeno y el partido se volvió algo más tosco durante algunos minutos.

Fue un fútbol convertido en un juego angustiado y febril que no tuvo incidencia en el marcador, pese a que ambos bloques disfrutaron de claras ocasiones de gol, más los azulinos. El gol es la llave que abre una puerta enorme. Y el Torredonjimeno lo encontró ante un Linares que no tuvo pegada.

Los locales renunciaron al ataque y levantaron una defensa numantina que obtuvo sus frutos. Juanma sacó una mano salvadora, en una jugada propia de fútbol sala, para evitar el empate. Luis y Pekes rozaron el uno a uno, pero no era una noche propicia para vestir de azulillo.

En los minutos finales el Linares las tuvo de todos los colores. Josema se había convertido en un delantero más, incluso el cancerbero visitante subió en las últimas acciones buscando la heroica.

En la más clara un centro de Luis lo peinó José Manuel y Palomeque, con todo a favor, no llegó a engancharla. Cuando no puede ser, no se puede y además es imposible.

Al final los rojiblancos festejaron un triunfo muy importante que les refuerza en la zona tranquila de la tabla clasificatoria. Los de Chumilla se quedan en el puesto undécimo con 34 puntos a sólo tres de los linarenses. Además, su colchón con la zona de descenso es de 14 de distancia. La permanencia está en el bolsillo, aunque todavía toca seguir remando.

Más complicado es el futuro de un Linares que sufrió un duro varapalo a sus opciones de acortar distancia con los puestos de privilegio en su búsqueda por recuperar la categoría perdida la pasada campaña. Puesto noveno con 37 puntos, con el play off a nueve de distancia. Complicado pero no imposible, aunque el principal problema es que los equipos de arriba no fallan.