Linares Deportivo Juanfran: «Haciendo las cosas bien podemos subir a 2ª B» El espigado Juanfran recibiendo la presión de un rival. / ENRIQUE El centrocampista del Linares asegura que la pasada temporada sirvió para aprender y este año el proyecto ha ganado en empaque ÁNGEL MENDOZA LINARES Lunes, 25 junio 2018, 00:26

Juanfran se queda. El iliturgitano de 22 años ha firmado por una temporada más con el Linares Deportivo, uno de los jóvenes talentos del fútbol provincial, que ya demostró la pasada temporada en Linarejos sus cualidades para ser un hombre importante en el proyecto de este año.

Se le ofreció la continuidad nada más acabar la liga, estuvo valorando algunas opciones, pero finalmente la que más le gustó fue seguir en el Linares e intentar de azulillo el salto de categoría. Él ya formaba parte del equipo de Segunda B, llegó con la temporada empezada y, aunque no tuvo muchas oportunidades entonces, en Tercera sí se destapó tras el descenso.

«Han sido semanas de incertidumbre, es complicado cuando estás sin equipo, algo nervioso por ver qué pasaba con mi futuro con las negociaciones lógicas entre un club y un jugador. Ya que han llegado a buen puerto, estoy contento, ilusionado por seguir un año más en Linares. Siempre he dicho que, tarde o temprano, es un club que volverá a la categoría que se merece. Si hacemos las cosas bien, este año podemos subir a Segunda B de nuevo», afirmó Juanfran.

Su buen final de temporada hizo que algunos clubes le intentasen echar el lazo. Sin embargo, él considera que aún debe explotar como azulillo.

«Es lo típico, acabé muy bien y me salió algo más, pero yo quería seguir en el Linares. Nunca hay que conformarse con lo que conseguí, sí que estuve a buen nivel, pero creo que puedo dar más porque soy joven y seguiré mejorando día a día», dijo sobre su futuro inmediato.

Sensaciones

Viendo la plantilla que se está formando en las últimas semanas, Juan Francisco García Calzado habla de «sensaciones muy buenas. A cualquier jugador que llama el Linares, sabe que viene a un equipo competente. Las cosas se están haciendo bien, la plantilla tiene visos de poder estar entre las mejores este año».

¿Cuál será su rol con Juan Arsenal? De entrada, al técnico le gustan los jugadores polivalentes y Juanfran lo es en las cuatro posiciones de la medular.

«Los futbolistas estamos para que los entrenadores nos pongan donde crean que más podemos aportar al equipo. Si tengo que jugar de pivote, media punta o en banda, yo me adapto a todas las posiciones, sólo quiero aportar mi granito de arena. A Juan nunca le he tenido como entrenador, pero me cuentan que es muy bueno. Hablo con él y me transmitió la sensación de ser un técnico que le va a venir muy bien al Linares. Seguro que todo sale bien este año», expresó con confianza el iliturgitano.

Porque la última temporada fue difícil, la afición acabó desencantada y al equipo le costó encontrar su juego hasta que llegó Jaime Molina.

«Fue un año complicado, aunque al final hicimos muchas cosas bien, desde pretemporada nos costó mucho arrancar, después vinieron lesiones, salidas, el objetivo era estar entre los cuatro primeros y no lo conseguimos. Este año espero que estemos más arriba».

Y añadió al respecto: «Como experiencia, puedo decir que ha sido de los mejores vestuarios en los que he estado, con muy buenos jugadores, lo demostramos ganando a todos los equipos de la zona alta. Aprendimos que fuera de casa hay que ser más competitivos, y en casa no se pueden perder puntos, si quieres estar arriba. Hemos aprendido para que no nos vuelva a pasar lo mismo».

Este año parece que el grupo IX estará un poco menos competido «con el ascenso del Malagueño y posiblemente este fin de semana del Almería B, son dos de los filiales que siempre están arriba, nos los quitamos, pero hay que ir paso a paso ganando partido a partido».