Linares Deportivo Juanfran: «Tarde o temprano, el Linares estará en su sitio, la Segunda B» ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 27 abril 2018, 01:36

El Linares Deportivo se enfrenta al que ha sido una de sus bestias negras en esta nueva etapa del club. Nunca han ganado los azulillos en el Veracruz en estos años y el domingo toca una visita complicada. No importa la clasificación, ni la de un Linares que está intentando poner el broche a una temporada que ha estado por debajo de las expectativas, ni la de un Villacarrillo que está descendido.

El centrocampista Juanfran comentó que en el lado minero «afrontamos el partido contra el Villacarrillo como un partido más. Es cierto que es un derbi provincial y eso, al fin y al cabo, es siempre una motivación. Nos quedan tres partidos para acabar la temporada y tenemos que defender este escudo, lo vamos a afrontar con orgullo para sacar los tres puntos».

Aseguran los azulillos que, aunque la afición les vea como favoritos por sus últimos triunfos, el Villacarrillo encarará el encuentro como una última oportunidad de darle una alegría a su afición esta temporada.

«Creo que puede ser un partido engañoso, ellos no se juegan nada, no tienen nada que perder y, aunque nosotros tampoco, estando descendidos saldrán a ganarnos y esperamos un Villacarrillo que salte al campo a plantarnos cara. Nosotros saldremos a intentar seguir con la racha», añadió.

Consideró Juanfran que el Linares está en una de esas dinámicas positivas que ha acumulado este año, aunque le haya faltado la regularidad a una plantilla muy joven y demasiado corta, para competir en igualdad de condiciones contra equipos que aspiraban también al play-off.

El centrocampista contó que «quitando algunos partidos que quizá hemos aflojado en algún aspecto, creo que toda la segunda vuelta, día a día, y partido a partido, vamos mejorando y nos sentimos más a gusto dentro del terreno de juego. El reflejo han sido estos días, los triunfos contra el Martos y contra el Malagueño. Sabemos que el Malagueño son uno de los candidatos más firmes para subir a Segunda B, en la primera parte que hicimos aquí fue muy buena. Contra el Martos, fue más de lo mismo, el equipo ha ido mejorando con el paso de las semanas y estamos muy bien».

Su temporada está siendo notable, sus últimas actuaciones de sobresaliente. Uno de los grandes talentos del fútbol provincial, por el que apostó Alberto Lasarte en su día y que, por su juventud, está llamado a terminar de explotar en los próximos años y convertirse en un futbolista determinante.

¿Renovará con el Linares? Juanfran afirmó que había hablado ya con el club y es algo que está en stadby hasta que finalicen los tres últimos encuentros, no debería ser un problema llegar a un acuerdo, visto el interés de las dos partes .

«Hemos hablado algo, pero hasta final de temporada no vamos a tomar ninguna decisión. Estoy a gusto en Linares, soy de Andújar, estoy al lado y el Linares es una muy buena plaza. Tarde o temprano el Linares estará en su sitio, la Segunda B. Por qué no estar aquí y poder aspirar a jugar con el Linares en categorías más altas. No vamos a tomar decisiones por ninguna parte de todas formas, hasta final de temporada», aseguraba el futbolista azulillo.