Linares Deportivo Juanfran: «Cada uno tiene que trabajar esperando su oportunidad y aprovecharla» Juanfran García ha estado castigado por una lesión mucho tiempo. / E. El centrocampista del Linares ha olvidado ya la lesión que te tuvo dos meses en el dique seco y habló del choque del domingo ante el Guadix ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 18 enero 2019, 01:03

Juanfra García no viajó a Melilla con el resto de sus compañeros, pero no por lesión, tenía un examen importante y solicitó permiso al club para quedarse en Linares el fin de semana, algo que no causó mayor contratiempo, visto el 0-3 final y que no había lesiones o sanciones que comprometiesen el mediocampo para el encuentro en Altos del Real.

Esta semana ha sido protagonista en la rueda de prensa previa al partido del domingo y comentó de la goleada al River Melilla que «el partido de la semana pasada fueron 3 puntos muy importantes. El equipo está en una dinámica muy buena y afrontamos esta semana otros 3 puntos vitales para seguir en la línea con el objetivo».

Aunque fue un desplazamiento incómodo y largo, el equipo descansó lunes y martes. Juanfran vio a sus compañeros sin signos de fatiga a la vuelta el miércoles a Linarejos. «Esos viajes pueden ser que te cansen un poco, pero hemos tenido ya días para recuperar y afrontar la semana de Guadix. El domingo es muy importante, no hay excusa, saldremos a ganar y a por los puntos».

Será a las 17:30 del domingo en casa y llega un Guadix que en la primera vuelta derrotó a los mineros. En esta segunda vuelta no han empezado tan fuertes, pero sin ir más lejos, la semana pasada, estuvieron a pocos minutos de sacar un empate en su campo contra el Real Jaén, que marcó en las postrimerías.

Los mineros saben que será un encuentro trampa para aquellos que miren la clasificación, vean al Guadix en puestos de play-out, y piensen que es un rival que sea asequible «porque el Guadix es un equipo fuerte, defienden bien y tienen once jugadores que trabajan. Todos los equipos son complicados, cuando se enfrentan al Linares somos un rival a batir. Va a ser difícil sacar los 3 puntos, pero vamos a salir a por ello».

La segunda vuelta de los mineros sí está siendo mejor que la primera, de momento pleno de victorias, 9 puntos de 9 posibles ante el Real Jaén, Huétor Vega y River Melilla. Juanfran comenta que dentro del vestuario lo que importa es lo que pasa cada domingo y «no vamos mirando números, ganamos la semana pasada, esta vamos a intentar repetir. Mejorar día a día y ganar todas las semanas».

Juanfran ha disputado 11 partidos en lo que va de temporada, sólo ha sido titular en 2 de ellos. Hay mucha competencia con gente como Rodri, Ortiz y Lara peleando también por un lugar en el mediocentro. Además, a mitad de la primera vuelta y cuando estaba ganando protagonismo, sufrió una lesión que le dejó en el dique seco demasiado tiempo.

«Me encuentro bien. Han sido dos meses lesionado con el codo, cuando volví empecé a coger ritmo. Estoy bien y aprovecharé las oportunidades que me dé el míster. Mientras, trabajando día a día para aportarle al equipo, mejorar a los compañeros y así todos mejoramos a la vez», comentó el joven futbolista de Andújar.

Al preguntarle sobre su compañero Iván Sales, que ha pedido al club que le deje salir a otro equipo donde tener más minutos, Juanfran García respondió: «Son cosas que no me compete a mí hablar. Cada uno tiene que seguir trabajando, esperando su oportunidad y, cuando te llegue, aprovecharla».