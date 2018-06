Linares Deportivo Juanfran: «Los que venimos a Linares sabemos para qué firmamos; el proyecto ilusiona» Juanfran y Miguel Linares en el acto de renovación. / ENRIQUE Miguel Linares desveló que «Pekes se puso en contacto con nosotros para decirnos que no quería continuar», pero el ariete tiene contrato ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 28 junio 2018, 02:08

Juanfran firmó por una temporada más en el Linares, en un acto delante de la prensa, para dejar constancia de su compromiso. Una renovación que se hizo de rogar y que ha llegado a buen puerto.

«Él estuvo con nosotros en 2ªB y el año pasado fue importante para el equipo -contó Miguel Linares-, quisimos que continuase desde el principio, las cosas se alargaron y, aunque hayamos tardado un poco más en alcanzar un acuerdo, él siempre tuvo buena predisposición para ello. Contentos de tenerle un año más, es un jugador que conoce Linarejos, sabe lo que significa defender este escudo y cuál es el objetivo, luchará por conseguirlo, junto a sus compañeros».

Juanfran valoró por su parte: «Estoy muy contento de haber renovado. La renovación tardó más de lo esperado, es cierto, pero al final, el resultado está aquí y todos contentos. A conseguir el objetivo, espero que este año sea el año en el que consiga el Linares volver a la categoría que no debió perder».

Aseguró que fue tentado por otros clubes. «Son cosas de fútbol. Puede haber equipos interesados, pero aquí se están haciendo las cosas bien, yo estoy a gusto y me siento cómodo desde que llegué. Los meses en Segunda B, es cierto que no fueron como yo esperaba, pero ya el año pasado en Tercera sí me sentí cómodo y siento que puedo defender este escudo otro año más. La ilusión que tengo es poder jugar con el Linares en 2ªB, estamos para eso aquí», dijo.

Tiene una espina clavada por la pasada campaña. «El año pasado no salieron las cosas como queríamos. Todo lo que se está firmando, todo se hace bien, gente como Lopito, Rosales o Lara, todos sabemos de su capacidad en el campo y no son jugadores para estar en Tercera», relató.

Asume el reto de este año y pone el listón alto para todo el entorno. «Los que venimos a Linares, sabemos para qué firmamos. Vamos a ir partido a partido, seguir trabajando y entrenando, sin pensar más allá, y los resultados vendrán. Y los aficionados tampoco deben tener dudas, cuando se hacen las cosas bien, el proyecto ilusiona. Tienen que venir como anteriormente, que Linarejos sea un fortín, ellos son lo principal para que el proyecto salga adelante y tienen que ver lo importantes que son. Sin ellos, es difícil que salgan las cosas», concluyó.

Sobre la posible salida de Pekes, el director deportivo explicó que nadie ha negociado con el Linares, pues el delantero tiene cláusula, aunque el futbolista «es cierto que se puso en contacto con nosotros para decirnos que no quería continuar, que tenía ofertas de otros clubes, y le escuchamos y a partir de ahí no hubo ningún movimiento más. Él tiene su contrato renovado de forma automática».