Linares Deportivo Kevin llega al Linares cedido del Córdoba, aunque era titular en su filial de 2ª B Braim ha dejado el Linares y se ha marcado a Melilla. / ENRIQUE El club linarense también incorpora al extremo zurdo Silas, procedente del Somozas del grupo I, cerrando el mercado con seis bajas y dos refuerzos ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 1 febrero 2018, 02:34

Pitido final en el mercado de invierno para el Linares con el balance de seis salidas y dos incorporaciones para final de temporada. Se fueron Ibra, José Manuel, Omar, Arturo, Matías y como era de esperar, se hizo oficial que Braim Amar deja también la disciplina azulilla, aunque él había de dejado el club un día antes, después de su viaje de no retorno a Melilla el martes.

La Unión Deportiva Melilla de Segunda B, su club de origen, le quiere para la segunda vuelta como refuerzo invernal, aunque en el acuerdo de cesión de este verano no había opción de regreso antes de final de temporada.

El jugador no acudió al entrenamiento, lógicamente, y el club argumentó que tomaría medidas disciplinarias. La directiva no estaba dispuesta a que el Melilla le dejase sin uno de sus jugadores más destacados del primer ciclo de la liga, así que los dos clubes tuvieron que negociar las condiciones de esta particular repesca. El Linares accedió a ella a cambio de una cantidad económica, cuya suma exacta no ha trascendido, pero desde tierras melillenses apuntan que puede rondar los 3.000 euros.

La primera incorporación es Kevin Bautista Ramírez, un pivote que puede hacer de central y que viene a ocupar la plaza dejada por Matías, el argentino ha estado menos de un mes en el club tras la salida de Ibra. El sevillano de 19 años mide 1,87 y llega cedido del Córdoba hasta final de temporada.

Era titularísimo en Segunda B con el filial verdiblanco, 22 partidos en la categoría de bronce (1.489 minutos). Debutó en la segunda vuelta de la campaña pasada y jugó cinco partidos con el Córdoba B. Kevin viene para jugar, con permiso de un Pablo Ortiz al que se le han visto buenas maneras adaptándose al puesto de pivote.

El otro fichaje es Sid Ahmed Sidati, más conocido como Silas, saharaui de 27 años, 1,70 de estatura y que cuenta con una brillante trayectoria de 140 partidos en Segunda B vistiendo las camisetas del Sestao, Leioa y Real Unión de Irún, precisamente en Copa del Rey jugó contra el Linares en el club irunés.

Extremo veloz y fajador. La primera vuelta ha estado en el Somozas, cuarto clasificado del Grupo I de Tercera, donde ha jugado 21 partidos y anotó 3 goles. Silas llega para reforzar la banda izquierda, que se ha debilitado con la salida de José Manuel y Omar.

Medina da explicaciones

Hoy el presidente, Jesús Medina, dará una rueda de prensa para hablar de la situación actual del club, algo que demandaba una afición que ha nadado en un mar de rumores en las últimas semanas.

Es posible que el montante de la operación de Braim se reserve para los socios, pero la afición quiere saber si el club tiene viabilidad económica sin jugar el play-off.