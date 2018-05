Linares Deportivo Las leyendas del Linares vuelven para homenajear a Fran Carles Catanha celebrando un gol en Linarejos haciendo la gaviota. / IDEAL A las 20:00 el Sevilla FC visita a un Linares mezcla de presente y pasado, con Catanha, Rus, Chico, Torres, Quesada, Payán, Ángel o Vicente MARIO MARTELO LINARES Lunes, 21 mayo 2018, 02:40

El encuentro de hoy entre Linares Deportivo y Sevilla FC será la excusa perfecta para que varios ex azulillos vuelvan a pisar el césped de Linarejos pocos años después. Javi Quesada, Vicente, Ángel y David Rus entre otros, volverán este lunes a la que fue su casa durante varias temporadas para rendir homenaje al ex capitán azulillo.

Pero la cosa no queda ahí, y es que los grandes invitados a la cita serán dos de los jugadores que más emoción han levantado en la afición azulilla, Payán y la 'gaviota' Catanha.

El sultán de Linarejos comentaba: «La iniciativa es algo fantástico. Va a ser un momento muy emotivo, donde veremos la parte triste de recordar a Fran y a Antonio, pero también un momento muy feliz por volver a juntarnos todos en el mismo sitio donde pasábamos horas con Fran. Afición y equipo seguro que disfrutan de este momento».

Rafa Payán no olvida a su excompañero: «Fran era una persona extraordinaria, no sólo compartí equipo con él, sino que en el vestuario nuestras taquillas estaban contiguas, nos sentábamos uno al lado de otro e imagínate, tres temporadas así se te quedan grabadas en la memoria. A pesar de que él era más joven que yo, siempre me ha ayudado en todo lo que he necesitado, Fran siempre estaba ahí»

El partido servirá también para homenajear a Antonio Puerta, del que Payán recuerda que «coincidí con él cuando yo jugaba en Arenas de Armilla. Un emblema del Sevilla FC».

Dice que sólo de pensar en volver a enfundarse la azulilla « es decirlo y me pongo hasta nervio, no puedo adivinar qué pasará en un futuro, pero vestir la camiseta del Linares es siempre un orgullo. De hecho, en diciembre estuve a punto de volver pero... Finalmente continué en Ibiza».

No había tenido el Linares un delantero emblema como Payán desde que pasase por sus filas el brasileño Henrique Guedes 'Catanha'. «Tanto Fran como Antonio lo merecen todo. Eran dos personas extraordinarias, dieron la vida por su club y se merecen todo el respeto y el cariño que se les pueda dar. Para mí Carles era más que un amigo, prácticamente como un hermano. Cuando yo jugaba en Linares Fran era un chico muy joven, subía a entrenar con nosotros y desde ese momento me di cuenta cómo era realmente. Una persona maravillosa».

Regreso

Sobre sus ganas de volver a vestir la azulilla antes de retirarse, añadió: « Estaría encantado, sería algo maravilloso y ojalá esa iniciativa pueda llevarse a cabo. En este club siempre me he dejado todo, he dado todo por esa camiseta y sería fantástica una retirada definitiva en casa».

Y anima a la afición a que llene Linarejos: «El único mensaje que puedo mandar es que los quiero mucho y que disfruten de ese día, de ese partido. Desearle mucha suerte el año que viene, que seguro subiremos de categoría. Tengo un aprecio muy grande por la afición del Linares y deseo de todo corazón que alguna vez pueda pasearse algo tan grande por primera división».

Si Carles será el eterno capitán siempre, el hombre que más veces ha llevado el brazalete es Chico, que volverá vestirse de corto pala la ocasión «agradeciendo al Sevilla ese compromiso que adquirieron hace ya un tiempo».

Estos días los recuerdos vuelven a inundar su mente: «Fran era pura humildad, siempre con predisposición a todo. Era una persona fabulosa. Parece sencillo decirlo cuando una persona ya no está entre nosotros, pero Fran era un fiel reflejo de alegría, de predisposición como ya he dicho. Tanto en el primer equipo como en la Escuela de Fútbol Base siempre ha dado el máximo, siempre estaba de cachondeo, metiéndose conmigo. Era la alegría del vestuario, una persona muy entrañable y creo que por eso ha dejado los recuerdos que ha dejado, porque era una persona que marcaba mucho».

Y sobre Puerta añade: «Me enfrente con él en el filial pero personalmente no lo conocía. Como jugador, todos sabemos que fue un futbolista que marcó mucho, era canterano y todo el sevillismo lo quiere».

Que Torres se vuelva a sentar en el banquillo minero es ya una noticia de peso, pero el ahora técnico del Torreperogil lo hace «para recordar a los dos jugadores que dieron la vida por su equipo y su escudo. Es un partido para darle el cariño y el calor que dos leyendas así merecen».

Recuerda que Fran «como futbolista, tuve la suerte de contar con él cuando tan sólo tenía 19 años, en la categoría más baja del fútbol (1ª Provincial), y también lo tuve a mi lado».

Le acompañará en el banquillo Gabi y el cuerpo técnico de aquellos años de Fran Carles como azulillo.