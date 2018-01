Linares Deportivo La liga vuelve a Linarejos a las 18:30 de esta tarde contra el San Pedro Jaime Molina se estrenó en Linarejos en diciembre y dirige su segundo partido. / ENRIQUE Jaime Molina mantiene la incertidumbre de cómo jugará su equipo, en función de la climatología y el estado del campo tras las lluvias ÁNGEL MENDOZA Linares Sábado, 6 enero 2018, 02:09

A las 16:30 de esta tarde regresa el fútbol a Linarejos, primer encuentro de la segunda vuelta, segundo de Jaime Molina en el banquillo, primero para Matías No como fichaje de invierno y con la amenaza climatológica en ciernes, lo que puede hacer que no se vea un choque bonito y que la afición no acuda en masa, como era de esperar del adelanto al sábado de este encuentro para aprovechar la presencia de azulillos foráneos en su tierra, por las fiestas familiares.

Jaime Molina, al preguntarle por su planteamiento, afirma que, en las horas previas al choque, es una incógnita.

«No sé cómo se presentará, porque todo va a depender del estado del terreno de juego, respecto a las lluvias que se han presentado y que se anuncien. Eso lo va a condicionar mucho, todo lo va a igualar, las lluvias van a convertirlo en algo distinto a lo que hemos estado trabajando, pero hay que adaptarse a las circunstancias», asegura.

¿Saldrá el Linares a intentar dominar como lo hizo ante el Almería B? Molina se encoge de hombros: «Es que no lo sé, como está ahora mismo el campo sí sé que voy a tener más posesión que el rival, pero si caen lo que anuncian que viene de lluvia, ninguno de los dos vamos a llevar la iniciativa, salvo que encontremos bien las segundas jugadas y las caídas. Si cae un poco de nieve, estaremos preparados. Espero que las previsiones se queden en menos y podamos jugar al fútbol, porque el campo sí que está perjudicado».

El San Pedro de Juan Carlos Chamorro está en la zona caliente de la tabla, con 20 puntos empatado en la cuarta posición de descenso con el Atarfe. Ganar les alejaría provisionalmente de la quema. Sólo han ganado 5 partidos en la primera vuelta, dos de ellos fuera de casa: 0-1 en Villacarrillo y el mismo resultado en casa del Almería B.

Sobre el rival de esta tarde, Jaime opina que «es un equipo duro, difícil, es el principio de la segunda vuelta y como suele pasar en todas las segundas vueltas, todo se iguala, ya nos conocemos los equipos y sabemos las virtudes y defectos de cada uno. Salvo que se descuelguen dos equipos, por arriba todos saben cómo juega cada uno, qué futbolistas tiene y sus puntos débiles, salvo que hayan cambiado hace poco de entrenador, como el San Pedro o nosotros. Hoy día los vídeos de partidos vuelan de un sitio a otro y todos nos vemos».

Y añade sobre lo que le viene a su equipo estos meses: «Los que están abajo quieren salir, los que están arriba se quieren mantener, por eso se iguala. Los de arriba es difícil que consigan el mismo número de puntos y los de abajo es posible que consigan más puntos que en la primera vuelta. Es lo que suele suceder en todas las categorías».

Con Chamorro en el banquillo, los malagueños vienen de cosechar una derrota abultada y una victoria sufrida. Ganaron en casa 4-3 al Loja, en un partido loco y de los que se sacan con coraje, pero a la semana siguiente les endosó un doloroso 5-0 el Malagueño.

«Hemos analizado al San Pedro respecto a dos partidos, uno que tenemos un informe y otro que hemos visto (en vídeo), el del Loja. Es una referencia no muy clara, porque juegan en su casa, pero tampoco sirven de referencia los demás porque el entrenador nuevo lleva sólo con ellos dos partidos. Ante el Malagueño jugaron de una manera y les meten cinco, cambiaron al siguiente partido, así que nos movemos en especulaciones al no poder ver durante cuatro o cinco partidos al mismo equipo con el mismo entrenador».

Con lo que juega Molina para preparar es choque es con lo que ya se sabe de la plantilla malagueña.

«Sí sabemos las características de los jugadores, que los conozco bien, hay que tener mucho cuidado a la contra porque tienen jugadores como Álvaro Olmo, que manejan muy bien el balón, Rubén Cervera anda muy bien y es muy preciso, luego tienen gente rápida como Rober, que viene jugando en punta y si le damos espacio nos puede hacer daño. Hay que estar muy pendientes de todo eso», incide.

Es un equipo poco goleador. Su mejor artillero es el delantero Antonio Sánchez, con 3 goles en los 5 partidos que ha jugado. Dani Cintrano, Rober, Salvi y Tejan, los otros cuatro hombres de ataque, suman 5 goles en total. La calidad de Álvaro Olmo le ha valido dos goles como mediocentro.

En el Linares, todos los jugadores están disponibles. «Pablo tuvo un golpe en el entrenamiento y por precaución no entrenó en los últimos días, el resto sí trabajo de cara a preparar lo que se pueden encontrar esta tarde», informa.

Molina asegura que hoy es el primero de muchos exámenes finales para el Linares Deportivo, y desea que la grada sepa jugar también este encuentro.

«Ojalá que el clima respete y cuanto menos llueva, más gente vendrá a ver el partido, que la gente quiera venir a vernos. En prensa leí que el inicio de la segunda vuelta para el Linares puede ser asequible, y yo lo dudo. Va a ser difícil, duro, me niego a creerlo y me centro en el presente que es el San Pedro y lo que nos encontremos el sábado para hacer un partido en condiciones en nuestro campo», concluye.