Linares Deportivo Linarejos se quedó compuesto y sin partido Los jugadores del Linares aplaudieron a la afición, agradeciendo su presencia pese a la previsión de suspensión del encuentro. / ENRIQUE El colegiado decretó la suspensión por incomparecencia de un River Melilla que anuncia medidas legales ÁNGEL MENDOZA Linares Lunes, 10 septiembre 2018, 00:27

Dieron las 12:30 en el reloj del colegiado Patrick Marvin Bewernick, treinta minutos de espera, como dicta el reglamento. En Linarejos había unos 500 espectadores esperando, algunos más en la puerta, los jugadores del Linares Deportivo vestidos de paseo sobre el césped, todos esperando a un River Melilla que no se presentó, y el árbitro designó la suspensión del encuentro por incomparecencia del equipo visitante.

Minutos antes, el técnico Juan Arsenal comentaba que todos estaban citados ante el rumor de una posible expedición melillense que llegase a última hora para cubrir expediente. «Sí, por eso estamos aquí esperando, se pueden presentar incluso 8 jugadores para que no les sancionen. Si vienen, seguramente pronto uno se lesionaría para que el partido terminara, son conjeturas que están en el aire».

Arsenal había hablado antes del choque con el técnico melillense, Fernando Aznar. «He tenido comunicación directa con su entrenador y me comentó que no iba a viajar durante toda la semana, también esta mañana, pero siempre existe la incertidumbre de que se presentasen en el último momento. Es una situación incómoda para nosotros y nuestra gente, esperando en la puerta. Que se zanje este tema y nos den los 3 puntos, ya que no hemos podido ganarnos en el terreno de juego, ganarlos fuera de ellos. Una incomparecencia lleva muchas molestias», añadió.

Mensajes de los clubes

El club emitió un comunicado en el que expresaba que «el Linares siempre mostró su predisposición a disputar el partido, el sábado o el domingo, según favoreciese el desplazamiento del equipo visitante. Tras el comunicado emitido por el River el día 6 solicitando el aplazamiento, y la respuesta de la RFAF el día 7, donde no aceptaba la propuesta, no hemos tenido información del club visitantes y por eso no hemos podido informar sobre su presencia para la disputa del encuentro».

El escrito añadía: «La suspensión del partido supone unos gastos adicionales a nuestra entidad (árbitros, seguridad, taquilla, cartelería...), a los que tendremos que hacer frente. Desde el club hemos actuado tal y como marca el protocolo de un partido, intentando hacer la competición lo más seria y formal posible. Pedimos disculpas a nuestros aficionados, principales perjudicados por la suspensión».

El River Melilla, por su parte, en su cuenta oficial de Twitter, que no había tenido actividad desde el lunes día 3, expresaba en su defensa: «Nuestros servicios jurídicos ya empiezan a trabajar para presentar cuantas alegaciones sean necesarias para defender los intereses del club, habida cuenta de las medidas que pudieran derivarse de una incomparecencia totalmente justificada y reglada. La puesta en escena del Linares, fingida y preparada, conocedor de las circunstancias que impedían el desplazamiento del River Melilla, sólo viene a mostrar su nula predisposición desde el inicio».

La afición del Linares no tardó en mostrar su malestar, respondiendo a estos mensajes desde Melilla. Ahora será el Juez Único el que determine, salvo sorpresa, la victoria del Linares por 3-0 y sanción al River por incomparecencia.

Jornada propicia

Los 3 puntos servirían a los azulillos para escalar posiciones en la tabla tras una jornada propicia en la que pincharon Real Jaén y Mancha Real, dos de sus rivales directos para jugar este año por el play-off.

El presidente, Jesús Medina, comentaba tras conocerse la suspensión que «la Federación ya dijo que no a su solicitud de aplazamiento porque conocían el calendario desde julio y el resto de equipos de la provincia, incluso juveniles, se están desplazando y hay equipos que van allí. Había tenido dos aplazamientos y esta vez no se lo concedían, la Federación nos citó aquí a los dos a las 12:00. Pena por los abonados y la gente que asistió al partido, comenzamos a devolver el importe del partido y ahora tenemos que cubrir los gastos de la gente que ha venido a trabajar una hora antes».