Linares Deportivo Linarejos solo aceptará una victoria de los azulillos ante el crecido Motril Braim es uno de los puntales del ataque del Linares. / ENRIQUE Los granadinos son cuartos con dos puntos más que el Linares y sus tres goleadores suman 16 tantos esta temporada ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 5 noviembre 2017, 00:56

La cuestión es sencilla, la afición de Linarejos no está dispuesta aceptar nada que no sea ganar en casa al Motril, rival directo, para intentar recuperar la cuarta plaza que perdieron los hombres de Aguado en el triste partido en Guadix del pasado miércoles. Aún está fresca la herida, especialmente para quienes fueron a Guadix a ver al equipo y se encontraron con un Linares desconocido. Ahora debe pagar los platos rotos un equipo que, aunque está en la parte de arriba, no es tan seguro a domicilio como en su campo.

De los enfretamientos del Guadix a domicilio, sólo ha ganado 0-1 en Villacarrillo y 1-2 en Melilla contra el Melistar, ambos encuentros sufriendo de lo lindo, por lo que el Linares debe descargar todos su poderío ofensivo contra el equipo de José Manuel García. También tendrá que estar a su nivel habitual la zaga formada por Palomeque, Admonio, Josema y Lozano, porque si los delanteros del Guadix les ganaron en muchos lances el miércoles, los del Motril son bastante más peligrosos y mejores en lo técnico.

Uno de ellos es un viejo conocido de la afición minera, Chendo Alarcón, que fue azulillo en Andaluza con la plantilla de Torres que logró el ascenso a Tercera. Chendo lleva este año 5 goles, su compañero Joan ha marcado 7, y en segunda línea hay un hombre muy peligrosos como Raúl, que ya suma 4 dianas más.

En total, los tres goleadores del Motril en punta firman 16 dianas, por las sólo 9 que suman Pekes (5), José Manuel (2), más Javi López (2). Nadie entendería que Pekes no fuese titular esta tarde, en Guadix le reservó el técnico y en los 20 minutos que estuvo sobre el campo hizo sufrir más a los centrales que el resto de sus compañeros en los 70 primeros minutos.

Javi López seguirá ganando minutos, se necesita su mejor versión en breve para que aporte los goles que le están faltando a un Linares que, a estas alturas de la película, no debería tener puestas casi todas sus esperanzas goleadoras en un chaval que el año pasado era del filial.

El gran problema seguirá estando en el medio campo. Duda Sergio Ortiz, Pablo Ortiz aún no está listo, debería forzar Barba para darle criterio a la salida de balón del Linares y hacer de enganche. El resto será confiar en el poder desequilibrante de Omar y Braim en banda, si es que Aguado no tiene preparada alguna otra sorpresa.

El partido es a las 17:00 y en Linarejos no está en ambiente para medias tintas, despistes ni errores.

En otro orden de asuntos, el Linares recurrirá la sanción que se dio a conocer el jueves por no usar dorsales correlativo. Fue el colegiado del partido en Guadix el que puso mal en el acta el dorsal de Admonio.