Linares Deportivo El Linares alcanza su cénit de juego colectivo Pablo Ortiz felicitando a Rosales, con ellos Dani Espejo. / ENRIQUE Pablo Ortiz analiza el gran momento del equipo, su excelente campaña personal y la próxima salida a Rincón ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 23 enero 2019, 02:20

Hoy vuelve al trabajo la plantilla del Linares, después de la goleada del domingo al Guadix y de las excelentes sensaciones que dejaron los hombres de Arsenal en la grada de Linarejos. Uno de los hombres que fabricó y disfrutó en primera persona el buen juego de la plantilla minera, fue el mediocentro Pablo Ortiz.

Para el jienense, el Linares vuelve al trabajo «Con sensaciones inmejorables por un resultado tan contundente y por la actitud del equipo, en todo momento fuimos a por el partido, vinieron los goles, pero seguíamos recuperando la pelota muy pronto y buscando más».

Se podría decir que el Linares ha llegado a su cénit de juego «porque a principios de temporada iban surgiendo pequeños defectos, como ese bajón en las segundas partes y otros problemas que acusábamos fuera de casa. Lo hemos ido subsanando, ahora vemos un Linares compacto y que sabe lo que quiere, a lo que juega, que van con todo, con sus ideas y sus armas a por el objetivo. Después, esto es fútbol y se puede tener un mal día pero cualquier equipo puede ver que llevamos 56 puntos, 53 goles a favor y sólo 13 en contra. Eso dice lo que es este equipo, la intensidad que le ponemos».

Si este Linares es el menos goleado del grupo, cuando encuentra la efectividad arriba se convierte en letal. Los números que está haciendo le convierten en un equipo temido por los contrarios, especialmente en Linarejos, pero es también un hándicap que muchos utilizan de motivación extra cuando se miden a los mineros.

«Hicimos 7 goles, pero tuvimos innumerables ocasiones. También las tuvimos el día del Loja y no marcamos un gol. Es lo difícil del fútbol, ver portería. Nosotros creemos en nuestro trabajo y buscamos el gol con convicción».

Por la mañana ante el Rincón

El domingo a las 12:15 juegan en el Rincón de la Victoria, contra un equipo que viene de encajar 8 goles en Jaén. Un autocar de aficionados se está completando desde la Asociación de Aficionados de Azul y Blanco, saldrá a las 7:30 desde Santa Margarita. Tocará madrugón también en la plantilla, y no confiarse, porque los malagueños están heridos y quieren sacarse la espina en su campo, ante su gente.

«En esta categoría todo se iguala fuera de casa. Ellos están dolidos y quieren demostrar que lo de Jaén fue un accidente, ganando al Linares se les olvidaría. Esta semana nos decía el míster que tenemos que seguir leyendo los partidos desde la humildad y el trabajo, somos un gran equipo y dominamos todas las facetas, pero hay que demostrar que eres mejor que el contrario con mucho trabajo, la humildad es el lema que tenemos por bandera», apuntó al hilo Ortiz.

El centrocampista está cuajando una excelente temporada. 22 partidos, 19 como titular, pese a la enorme competencia que tiene con Juanfran, Rodri y Lara por dos puestos. «La competencia es buena y en el medio campo este equipo tiene mucha, muy sana. Cuando estuvo al principio Rodri lesionado jugué yo y ganamos, o cuando Juanfran o Lara lo estuvieron e hice pareja con Rodri y ganamos. El equipo también ganó cuando yo no jugué, eso es lo importante, que el nivel de todos es muy alto y no se resiente el once que sale».

Pero si por algo se nota el salto de calidad que ha dado Ortiz respecto al año anterior, es porque «el anterior fue un año irregular para mí, por las lesiones. El fútbol es también un colectivo, y si como bloque no funcionas, en lo individual es más difícil hacer las cosas bien. Este año estoy viviendo una temporada para recordar en Linares, espero que acabe como todos queremos», apuntó el futbolista azulillo.

Enero y febrero son clave

Volviendo a lo que viene queda de temporada, es llamativo como Jaén, Linares y El Palo se han descolgado tan pronto del quinto, que ya está a 15 puntos. Cada semana, los de la zona media alta se van dejando algún punto, pero por la cabeza todo es distinto.

Los tres de arriba no aflojan y «estos meses de enero y febrero son muy importantes para no desengancharse y llegar a las diez últimas jornadas decisivas arriba. El que menos falle, se llevará el premio de ser primero, y es algo que facilita mucho el ascenso».

Y los tres de arriba siguen sin pinchar, hasta El Palo parece tener la estrella de cara con los partidos que parece que se le atragantan. «Ves que marcan al final o que remontan en el minuto 90, y esos 3 puntos valen igual que los de las goleadas del Linares o Jaén. Van a ser todos partidos muy duros hasta el final, hay que ser fuertes, competir hasta la última jugada y ganar por méritos propios domingo a domingo, hasta final de temporada», añadió Pablo Ortiz.

Alhaurino, Martos y Huétor los próximos rivales en Linares hasta final de febrero, a domicilio tienen que viajar al Rincón, Vélez y Atarfe. Lo que vendrá después será aún más complicado de ganar.