Linares Deportivo El Linares toca fondo en Atarfe Los azulillos dicen adiós a todo lo que no sea luchar por la salvación ÁNGEL MENDOZA Domingo, 21 enero 2018, 16:14

Francisco José Fernández Cintas, colegio almeriense. Mostró a amarilla a los locales Fernando, Rodri, Funes, Chapi, Rolan y en dos ocasiones a Carli, por lo que fue expulsado en el minuto 79. Vieron amarilla los visitantes Palomeque, Sergio Ortiz y Braim.

Incidencias. Unos dos cientos espectadores en el Municipal de Atarfe, una docena de linarenses desplazados.

Tocado y hundido el Linares Deportivo. Tercera derrota consecutiva de los hombres de Jaime Molina que certifican el desastre y los peores augurios. El equipo no sólo no jugará play-off porque ha agotado todo su margen de error en la cuarta jornada de la segunda vuelta, la crisis deportiva se ha instalado y los rivales directos de los azulillos ya no son los equipos de arriba, pasan a ser los de mitad de la tabla que intentan salvarse sin apuros del descenso a Andaluza.

Increíble, pero ciento, tan cierto como que el miércoles en Linares perdió en casa ante un equipo que no conocía la victoria a domicilio, y el domingo cayó de nuevo ante un Atarfe al que no le crearon peligro en la primera media hora, que marcó el tanto del triunfo con un hombre menos en el campo, en puestos de descenso, el segundo equipo más goleado y uno de los menos goleadores del grupo, fue mejor que un Linares pasado de vueltas en la primera parte y muchos errores defensivos en la segunda.

Esta vez ni Arturo pudo ser el salvador. Empezó a los 5 minutos mandando a córner un disparo de Funes y atajando el posterior remate de Juanan tras el saque lateral. Después en una falta lateral, Arturo respondió con seguridad al golpeo raso y pegado al palo del centrocampista granadino. Lo que no pudo evitar a la media hora fue el 1-0. Buen control con el pecho de Ortega, el meta azulillo repelió el primer remate, pero Funes empujó al fondo de la red el rechace.

No es que el Atarfe estuviese dominando, pero el Linares estaba revolucionado y le duraba muy poco el balón en los pies. Estaba siendo un partido sin continuidad y tras el gol parecieron despertar los mineros. En su primer disparo a puerta Pekes hizo el 1-1 tras rematar con el pecho un servicio de Juanfran.

Poco más destacable antes del descanso. Le anularon un gol al Atarfe, tras buena jugada de Carli, por fuera de juego. El Linares respondió con un servicio de Ortiz que Josema remató fuera.

Nada más comenzar la segunda parte, se puso por delante otra vez el Atarfe con un golazo de Rodri, de falta, vio a Arturo mal colocado junto a su palo corto y se la puso imposible a la escuadra del lado contrario. Así que el Linares tuvo que rearmarse otra vez, Juanfran en acción personal cayó derribado en el área y el colegiado decretó penalti que convirtió Pekes en el 2-2, undécimo gol esta temporada del pichichi azulillo.

Los mineros seguían sin llevarse el partido a su terreno y el Atarfe cada vez que se acercaba al balcón del área daba miedo. Carli probó fortuna con un misil, Arturo tocó con el guante, el balón dio en el palo y entró. Los rostros de los azulillos eran un poema con el 3-2, otra vez a remar a contracorriente.

El meta local, Darío, estaba más entonado y sujetó a los suyos con dos buenas intervenciones a remates de Palomeque y Ortiz. Jaime Molina quemó las naves, metió a Siles, Chomfly y Aguilera por José Manuel, Palomeque y Braim, puso defensa de tres con Marías, Lozano y Josema, mandó a sus hombres arriba y así nació la buena jugada de Pekes que su compañero de la cantera Chomfli convirtió en el 3-3.

Era el minuto 78 y parecía que la suerte se aliaba con los azulillos, porque el delantero Carli vio la segunda amarilla en las protestas y fue expulsado. El Atarfe con diez y la recta final por delante para que el Linares remontase de una vez. La tuvo Aguilera, en un remate a centro de Siles que se fue rozando el palo.

Pero lo que no esperaban los mineros es que con uno menos el Atarfe les cazase a la contra y Funes culminase una llegada por el costado convirtiendo el 4-3 a seis minutos del final. El resto fue un disparo lejano de Ortiz que se fue junto al palo y un remate de Pekes que Darío envió al córner. El destino del Linares ya estaba sellado, la derrota en el casillero, décima de la temporada. Presupuesto de gallito, plantilla de calidad, pero muy joven, y números de equipo sufridor de mitad de la tabla.

La segunda vuelta se le va a hacer muy larga al conjunto minero. El presidente Jesús Medina estaba en la grada y lo vivió en primera persona. Este Linares se desmorona y, lo que es peor, se empieza a parecer peligrosamente al de la pasada temporada.

FICHA TÉCNICA

Linares Deportivo: Arturo, Palomeque (Chomfli, min. 86), Lozano, Matías, Josema, Sergio Ortiz, José Manuel (Siles, min. 57), Juanfran, Pekes, Barba y Braim (Aguilera, min. 68)

Atarfe Industrial: Darío, Nayib, Fernando, Chapi, Marcos, Toro, Juanan, Rodri, Funes (Juanjo, min. 88), Carli, Álex Ortega (Cuesta, min. 72) y Ava (Roland, min. 62)

Goles: 1-0: Funes, min. 31, 1-1: Pekes, min. 36, 2-1: Rodri, min.49, 2-2: Pekes, min. 54, 3-2: Carli, min. 56, 3-3: Chomfli, min. 77, 4-3: Funes, min. 84.