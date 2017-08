Linares Deportivo El Linares da la baja al centrocampista Seoane, que no ha convencido a Aguado ÁNGEL MENDOZA LINARES Lunes, 7 agosto 2017, 00:44

Se cerró la semana sin fichajes, pero con una nueva salida. Si Manu Sánchez confirmó en IDEAL hace una semana que había comunicado al club su intención de no seguir por incompatibilidad en sus estudios, ahora ha sido el propio club el que ha negociado la salida de uno de los fichajes estrella de este verano.

Toni Seoane llegó con una brillante trayectoria a su espalda, estaba llamado a ser el pivote defensivo titular de los azulillos esta temporada, pero no ha convencido a Joseba Aguado en sus primeras semanas de entrenamiento, ni a los aficionados en los partidos amistosos que ha disputado hasta la fecha.

El centrocampista llegó en un estado de forma que no era el mismo con el que había terminado la pasada campaña. Lo que se le vio vestido de corto no convenció al cuerpo técnico y Joseba Aguado le señaló la semana pasada como uno de los jugadores que podrían salir antes de tiempo si no daban «ese plus» que él espera de los jugadores de peso.

Mientras que Briones y Admonio parecen haberse ganado la confianza del técnico, Toni Seoane ha seguido en el punto de mira. Empezó jugando el partido completo ante el Córdoba, y su participación ha ido menguando hasta que, frente a El Ejido, sólo disputó los últimos minutos. Aguado se reunió con el club y con el jugador para transmitir a ambas partes su deseo de buscar otro jugador en ese puesto en los últimos días de agosto. La entidad ha llegado a un acuerdo con Seoane para su salida, que se ha hecho oficial.

Aguado probó ante El Ejido un medio campo con Briones de pivote, Juanfran con Ortiz de mediocentros y Barba en el enganche, que dejaron un notable rendimiento en la primera parte del encuentro. Posiblemente sea el rombo que empiece la liga la semana que viene, pero vendrán dos mediocentros más, uno de perfil más creativo y otro más defensivo, que el club está siguiendo durante estos días de agosto bajo el criterio de firmar futbolistas que marquen diferencias en la categoría para buscar el ascenso.