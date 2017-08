Linares Deportivo El Linares busca otro central para cerrar la plantilla y Charly Briones podría salir El Linares Deportivo ha ido de menos a más en su pretemporada y ante el Sevilla C dejó una grata imagen a la afición. / ENRIQUE Aguado asegura que quiere al joven Siles, ratifica la continuidad de Joselu y ya prepara el primer partido de liga, el sábado en San Pedro ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 13 agosto 2017, 00:09

Joseba Aguado se muestra satisfecho con la pretemporada que ha realizado el Linares, pese a los márgenes plazos de tiempo y a que el equipo no llegará al cien por cien al inicio de liga contra el San Pedro. Pero se van viendo detalles que ilusionan.

Tras ganar al Sevilla C en casa, valora el técnico: «Este es el típico rival engañoso. Es un filial de un equipo de Primera que juega Champions, con jugadores jóvenes, con una calidad inconmensurable que han hecho diez cambios. Nosotros venimos justos con la gente que lleva muchos partidos y los que han venido nuevos, pero a la vez contento porque hemos dado la cara. Se ha visto un equipo al que le podemos sacar más rendimiento».

Destaca la progresión del equipo minero «sobre todo comparado con el primer partido, aunque es verdad que se trataba de un equipo de superior categoría, pero el Linares poco a poco va cogiendo conceptos y la idea de fútbol que queremos hacer».

No habrá más amistosos. El jueves jugarán un entrenamiento frente al juvenil de Lasarte «de cara a los jugadores nuevos y los que tienen que venir. Al final se trata de entrenar fútbol y jugar al fútbol. Sergio Ortiz ha estado corriendo, Javi López dijo en la rueda de prensa que estaba bien pero él viene de correr, no de competir, no de jugar y meterse en situaciones de juego, eso lo hemos notado».

La mejor noticia frente al Sevilla C fue ver debutar este año a Joselu. Su continuidad puede ser considerada como un fichaje estrella. «En principio vamos a tener a Joselu otro año aquí y se ha visto el nivel que nos puede dar, es cierto que está al 50% todavía, pero puede ser un jugador muy importante para nosotros. Quiero que juegue de interior, pero en partidos en casa y viendo quien puede venir, si es un central-lateral, si es un central mejor, ahí veremos la posibilidad de poner a Joselu. Es un comodín en la banda».

Siles, a prueba, estuvo poco tiempo en el campo porque «le dio un pinchazo. Estábamos temiendo por la carga de trabajo, él viene sin hacer pretemporada, lo hemos querido forzar. Vamos a intentar cuadrar la plantilla y el presupuesto para que Siles se quede con nosotros», adelanta Aguado.

Javi López debutó con su primer tanto con la camiseta del Linares. «Creo que aún le falta un poco de trabajo físico. Nos puede ayudar mucho en la presión, va muy bien de cabeza, estoy contento porque ha marcado un gol y eso da mucha confianza. Nos ayudará mucho».

Queda un fichaje más por venir, se busca un central y Briones, que aún no ha sido presentado, podría dejar el equipo. «Un refuerzo ya está anunciado que es Ibra como central, y estamos barajando dos posiciones, la de lateral-central y la de pivote. Siles es la otra incorporación que estamos barajando y si viene alguna incorporación más, algún jugador tendrá que salir», avanza Joseba.

El sábado en San Pedro

Se adelanta al sábado la primera jornada de liga para el Linares, será a las 20:00 en campo municipal. El autobús del club a 15 euros la plaza empieza a llenarse.

«He estado viendo imágenes, pero quería terminar antes la preparación. Este fin de semana no descanso, estaré estudiando al San Pedro de cara al trabajo de la semana. Es un equipo que ha mantenido el bloque del año pasado, un punto a favor de ellos porque ya se conocen y tienen experiencia».

Y añade sobre su primer rival serio de la temporada: «El otro día contra el Marbella de 2ª B empataron, es un equipo complicado para empezar la liga. El año pasado en el Maracena íbamos dominando el partido y perdimos, este año vamos a intentar traernos los tres puntos, que es lo que hace falta».