Linares Deportivo El Linares buscará en el mercado un senior y otro sub 23 para buscar el ascenso a Segunda B Formación inicial del Linares en el partido disputado en el Nuevo San Ignacio de El Palo. / AMR Juan Arsenal destacó el valor del punto logrado en El Palo, donde sus jugadores fueron de menos a más y se repusieron al 1-0 inicial ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 27 noviembre 2018, 00:04

La lucha por el liderato parece cosas de tres equipos. El Palo se mantiene como líder con 37 puntos después de su empate ante los azulillos, que se quedan con 34 como terceros, y en medio de ambos el Real Jaén con 36. Todos quieren buscar el ascenso por la vía rápida, eliminatoria única ante el campeón de otro grupo.

El Antequera de José Jesús Aybar es cuarto, hacen un fútbol muy bueno pero no tienen la regularidad necesaria para haberse metido de lleno en la pomada y están con 28 puntos como cuartos, Vélez es la referencia para todos los aspirantes con sus 26 puntos y después hay un grupo de 7 equipos en un pañuelo.

El Linares, con 8 puntos de ventaja sobre los veleños, sí mantienen una regularidad suficiente para que su posición de privilegio no corra peligro a día de hoy. Esa es la referencia para los hombres de Juan Arsenal.

«El objetivo hemos dicho siempre cuál es. Coger distancias con el quinto, intentar estar lo más arriba posible, porque sabemos que queda un mundo por delante. Mantenemos una regularidad importante y este punto en El Palo hay que hacerlo bueno en casa, contra el Alhaurín (de la Torre). Sabemos que no va a ser fácil, todos te lo van a poner complicado, pero ganar en casa es importante para mantener esa distancia con el quinto».

El 1-1 en casa del líder dejó a un Linares que fue de menos a más y que cumplió con la intensidad que se necesita para salir vivo de un campo así, además de la estrella que sigue sobre la cabeza de Lopito para salvar los muebles cuando la defensa se desajusta.

Juan Arsenal acabó el encuentro «muy contento por el trabajo del equipo, en un campo complicado y ante un rival de la máxima exigencia. Jugamos al fútbol muy bien por momentos, en un campo de reducidas dimensiones. Pienso que nos hicimos acreedores del punto. Jugamos al fútbol con y sin balón».

La primera parte tocó sufrir y durante media hora el dueño y señor de las ocasiones, gol incluido, fue El Palo. Después el linarense se recompuso, cambió a línea de cuatro atrás, creó superioridades en la medular con la entrada de Chinchilla tras el descanso y tuvo ocasiones para haber dado la vuelta al marcador.

«Sabíamos que teníamos que estar muy intensos. A balón parado, aunque lo habíamos trabajado toda la semana, en un saque de banda nos hicieron el gol de la nada. Generamos fútbol, jugamos desde atrás, con un ataque combinativo y neutralizando todo el potencial del rival. Es para estar satisfecho, en un campo así», añadió el preparador minero en su valoración.

Ya no sólo se trataba de las reducidas dimensiones del Nuevo San Ignacio, la hora del partido obligó a jugar con luz artificial y es muy escasa en el campo malagueño. «Prácticamente no se ve. El rival juega con sus bazas, están ellos acostumbrados a jugar con esa luz, pero prácticamente no se ve, sólo hay sombras en el campo. Jugamos muy bien al fútbol, independientemente de las condiciones».

Querían traerse una victoria y el liderato de vuelta a casa, pero el partido dejó claro que la posición que ocupa El Palo en la tabla no es casualidad. Sin embrago, esto no ha mermado la ilusión de la plantilla de Linarejos. «Al revés, te refuerza, porque el equipo ha visto cómo ha jugado al fútbol. Por fases, mucha triangulación y ataque organizado buscando superioridades muy bueno. Nos faltó definición. Ellos son el líder, un rival que de la nada te hace un gol en su casa, y el equipo dio ese plus que hay que dar en estos campos para seguir compitiendo».

Propuestas

Estos días han salido nombres a la palestra como posibles refuerzos para la plantilla del Linares, normal cuando se sabe que el equipo va a fichar, aunque desde el club aseguran que aún no hay nada y todo son rumores. Quieren esperar a ver cómo avanza el mercado de invierno, qué jugadores de los que marcan diferencias pueden salir, ver cómo está la situación en Segunda B de hombres con pocos minutos, y Juan Arsenal avanza que, además de la ficha para un senior que ha quedado libre, el Linares mirará también un jugador joven, presumiblemente para el ataque.

«Desde la salida de Iván Bazán, el director deportivo está trabajando en ese aspecto, sin prisa, pero sin pausa. A ver qué futbolista nos viene bien, aún no tenemos ningún puesto específico. Hay dos meses por delante para trabajar esa ficha y algún sub-23. Estamos trabajando sin urgencia», apuntó Juan Arsenal.

De momento, el equipo descansa tras el punto sumado en Málaga y empieza pronto a preparar la visita del Alhaurín de la Torre, equipo en puestos de descenso con 16 puntos y que vendrá a Linarejos con la intención de arañar al menos un punto. El choque se ha fijado para las 17:00 del domingo.