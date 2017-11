Linares Deportivo El Linares cesa a Joseba Aguado tras un arranque de liga irregular Joseba Aguado junto a Chico en el partido del domingo. / ENRIQUE 'Chico' asume el cargo de manera provisional y suenan Eloy Jiménez, Josu Uribe o Cosín para ser el quinto técnico de la era Medina ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 7 noviembre 2017, 00:31

El 11 de julio fue anunciado Joseba Aguado como entrenador del Linares tras sustituir a un Ferrando que hizo las maletas tras confirmarse que el equipo no jugaría en 2ª B y se fue a Grecia argumentando diferencias con el club.

No ha llegado a cuatro meses en el banquillo del Linares. El granadino, que llegó con la vitola de conocedor de la categoría, no terminó de encajar en la entidad, ni con la afición. Hacía mucho tiempo que Linarejos no cantaba pidiendo el cese de un entrenador, más tiempo aún desde que no se pedía el de un presidente, y en este caso Jesús Medina ha tomado la decisión de poner fin a la etapa de Aguado en el Linares.

Era su cuarto entrenador en poco más de un año, y el que viene en camino será el quinto. De manera provisional, el equipo seguirá trabajando bajo las órdenes del segundo entrenador, Francisco Pérez 'Chico'. Si bien, el Linares busca a alguien que dé un golpe de timón y recupere la confianza de los jugadores y la afición para que remen juntos en busca del play-off, que no está tan lejos, visto lo visto, la calidad del grupo y que las distancias aún son salvables.

Los nombres que suenan por Linarejos son tres: Eloy Jiménez (Hellín, 46 años), viene de dejar el año pasado 5º al Mérida, a 1 punto del play-off a Segunda División. Es un técnico de retos difíciles. También ha entrenado a Conquense, La Roda y UCAM Murcia. También el de Josu Uribe (Gijón, 48 años), tiene una trayectoria de mucho peso, ha entrenado en Tercera, Segunda B y Segunda División a equipos como Eibar, Las Palmas, Mensajero, Alavés, Cultural Leonesa, Getafe, Hércules, y últimamente a la UD Melilla en el G. IV de 2ª B, la temporada pasada, fue cesado cuando el equipo iba sexto.

Y hay que añadir el de Ángel García Cosín (Alcázar de San Juan, 34 años), fue el técnico que llevó a la categoría de bronce al Yugo Socuéllamos en la eliminatoria contra el Linares, fue cesado a mitad de la liga pasada en 2ª B. Casi toda su carrera ha estado ligada al club manchego, empezó ascendiendo al Alcázar de Preferente a Tercera.

Todos son entrenadores con experiencia en superior categoría y con fama de saber sacar provecho de sus plantillas. Los dos primeros son de perfil alto para un equipo de Tercera, y seguramente no son los únicos que están sobre la mesa en la sede del Linares, pero estos nombres ya están en 'las calles azulillas'.