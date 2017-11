Linares Deportivo «El Linares no es un club cualquiera» Pablo Aguilera, arropado en su presentación por los directivos Madrigal y Vallejo. / ENRIQUE Pablo Aguilera se enfundó la azulilla y está preparado para debutar el domingo ÁNGEL MENDOZA Linares Viernes, 10 noviembre 2017, 00:38

Pablo Aguilera Gómez, natural de Los Palacios (Sevilla), con 23 años y 1,90 de estatura, llega al Linares como la gran esperanza goleadora para que el equipo azulillo entre en la lucha por el play-off de ascenso de forma contundente y con mejores cifras en ataque de lo que hasta ahora había sacado la plantilla con Joseba Aguado.

Presentación oficial en Linarejos,, tras la sesión de trabajo a las órdenes de Chico. Pablo viene cedido hasta final de temporada por el Real Murcia. Canterano del Sevilla, debut con gol en la categoría de bronce con el filial hispalense. Después ha pasado por equipos como Écija, San Fernando y Badajoz.

El año pasado estuvo en el San Roque de Lepe del grupo X y acabó la primera vuelta con 13 goles, de ahí que firmase en el Real Murcia y acabase la segunda vuelta en entre el equipo de Segunda B y el filial (Murcia Imperial), acabando el año con 22 goles. Esta temporada en el San Fernando no estaba gozando de los minutos que él quería.

«Es un delantero de mucha potencia, importante en el juego aéreo por su gran envergadura, pero no exento por ello de velocidad. Buenos movimientos y capacidad de desmarque, pese a su talla. Buen golpeo de balón con la diestra y gran definidor de cara a gol. Pablo es un jugador diferente, muy codiciado por otros clubes. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, no ha sido fácil», comentó en su el directivo Javier Vallejo.

A su vez se dirigió directamente al nuevo futbolista para transmitirle: «Sé que eres consciente de lo importante de este reto. Has venido a defender el escudo de un club histórico que representa mucho en esta ciudad. Sólo te pedimos humildad, constancia y trabajo. Estamos seguros que, con estos ingredientes, los resultados irán llegando. Bienvenido a tu nueva casa».

Listo para jugar

Primer entrenamiento y toma de contacto con los nuevos compañeros. Pablo Aguilera comentaba: «estoy muy contento de poder vestir esta camiseta e intentar ayudar al equipo a revertir esta situación. Entre todos con la afición, tenemos que sacar al equipo adelante en estos momentos que no están siendo tan buenos, dar la cara. Hoy he entrenado con el equipo y me han demostrado que tienen calidad. A la afición la he estado siguiendo, viendo partidos, aprietan mucho y debemos ir todos a una, será un primer paso importante».

Sabe que viene a ganarse un puesto en una posición donde el club fichó a Javi López como estrella, aunque la apendicitis le impidió tener continuidad, y donde el canterano Pekes ha asumido con buenos números el rol de goleador.

Jesús Medina le ha dicho a su nuevo goleador que «el objetivo está claro, debe ser subir a 2ª B»

«He visto muy buen equipo. He llegado con el entrenador cesado, pero Chico sabe a lo que juega el equipo, el bloque está hecho y eso es bueno. Yo físicamente me encuentro muy bien, vengo de no jugar mucho y me costó entrar, pero tengo ilusión, ganas de trabajar. El equipo es el que gana con eso. Si mete Pekes, meto yo o el que juegue, vamos todos a una y sacar los tres puntos».

Ha tenido una conversación con el Lupión, que estará al frente del Linares el domingo. «Chico me ha dicho que si estoy disponible y le he dicho que estoy para cuando él quiera, con él o con el entrenador que venga. Si me quiere poner, que me ponga. Estoy en activo y físicamente bien. He jugado cinco partidos y he marcado dos goles en Segunda B con el San Fernando, no he estado parado, no he tenido lesiones de ninguna clase. El técnico allí apostó por jugadores más veteranos, estaba teniendo buenos resultados y eso lo complicaba todo. Él me dijo que quería probar a gente veterana como Pedro Ríos y quería un equipo así, cosas del fútbol».

Impresiones del club

La pasada temporada se enfrentó al Linares en La Condomina, salió de refresco en la segunda parte , en un partido donde los pimentoneros ganaron por 2-0. Recordando el pasado ejercicio, Aguilera comenta que «en Murcia el año pasado jugué varios minutos con el primer equipo, conozco Linares, mala suerte que al final descendiese porque es un club histórico y ahora tenemos que llevar al equipo donde merece. Yo voy a darlo todo, la entrega y el sacrificio no me lo van a reprochar ».

Se comenta por los mentideros futbolísticos que Pablo Aguilera era un delantero codiciado en Tercera como refuerzo, una vez que se supo su intención de salir del San Fernando en busca de minutos. «Tenía muchos equipos que me querían, de este grupo, del décimo y de otros, pero la confianza que me transmitió el Linares me hizo dar el paso adelante. El Murcia me habló maravillas, que es un muy buen club», comentó en su presentación.

Asegura que, en la negociación, Jesús Medina le comunicó «el objetivo está claro, viene el equipo de bajar y por afición e historia son de 2ªB y el objetivo debe ser dar el paso de subir. Linares no es un club cualquiera».

Y añadió que confía adaptarse pronto a su nueva vida en la ciudad minera y el club. «Para mí es un grupo nuevo, no he jugado antes en el noveno, pero cuando me adapte y esté más tranquilo aquí, ayudaré al equipo como pueda. Veo buenos equipos y la tabla muy igualada. Hay que estar preparados. Vine a vivir aquí con mi mujer y mi hija, me ayudarán mucho y me sentiré como en casa».