Linares Deportivo El Linares coge empaque pero Aguado matiza que «aún tenemos que mejorar» «Fue una infección de orina que le creó dudas, pero ante un equipo como el Vélez no podíamos estar con dudas», dijo el míster de la baja de Sergio Ortiz ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 31 octubre 2017, 00:37

Jornada de descanso ayer en el Linares Deportivo. Aguado dio el día libre a sus hombres tras el triunfo ante el Vélez y hoy prepararán el encuentro de mañana a las 12:00 en Guadix, para después descansar el jueves y preparar viernes y sábado el tercer encuentro en 8 días, será en el domingo Linarejos ante el Motril.

La resaca del choque ante el Vélez ha sido buena. Si bien el equipo azulillo sigue dejando visos de tener mucho margen de mejora, que haya recuperado el terreno perdido, esté de nuevo cuarto en la tabla, se haya mostrado superior a un rival directo y el lastre de las lesiones se sigan capeando, hacen que el aficionado empiece a mirar de forma más optimista este final del primer tercio de liga.

¿Qué le ocurrió a Sergio Ortiz para tener que abandonar el once inicial tras el calentamiento? Joseba Aguado explicó que no es preocupante: «No es lesión, es una infección de orina y no se encontraba bien, le creó dudas por un tratamiento y lo que le dijo el médico, pero ante un equipo como el Vélez no podíamos estar con dudas. Es un problema de un ganglio».

El caso es que esta baja de última hora trastocó los planes. «Cuando entramos en el vestuario después de calentar, hubo el problema con Sergio y tuvimos que cambiar el planteamiento, jugadores, marcas, la forma de jugar. y quizá por eso salimos un poquito espesos. En algún momento en la primera parte pudo tener más el Vélez el balón pero el dominio del juego era del Linares».

Y añadió que su equipo supo matar en los momentos clave: «Marcamos gol en un momento importante del partido, fuimos dominadores en la segunda parte y se pudo conseguir algún gol más. Me han dicho que hemos tenido 11 llegadas a portería, 2 goles, a Javi López lo vamos metiendo más minutos, José Manuel ha hecho un gran partido, Omar en la primera parte estuvo más espeso, pero nos da cosas a balón parado y por dentro estuvo bien».

Actitud e intensidad

Sobre el juego que mostró el Linares, Aguado reconoció que «aún tenemos que mejorar cosas. En el vestuario hablamos del partido de Loja en el tema de actitud, intensidad y movilidad. Lo que pasa es que no todos los rivales son el Loja, venía un gran Vélez, con bajas importantes pero un once potente, ahí se ve su clasificación. Seguimos trabajando, el objetivo es estar lo más cerca posible para incorporar gente en la segunda vuelta y preparar el asalto a los cuatro primeros, hay que seguir trabajando».

En el tramo final todo se volvió un poco loco y el técnico consideró que «quizá fue un partido en el que algunos jugadores estaban pensando en el Guadix, no podemos estar pensando en eso antes de terminar. Se les ha comentado a esos jugadores. Al final presionamos nosotros, las contras nuestras y la pena es que si finalizamos las últimas acabas 3-0 ó 4-0, Robador salvó la que ellos tuvieron».

Una semana más, volvió a brillar Barba, aunque la afición sabe que es más decisivo como enganche que en banda. «La ventaja de Jorge Barba es que puede jugar en varios sitios, por fuera y por dentro, hasta que recuperemos a Pablo o si más adelante firmamos un mediocentro», añade Aguado.