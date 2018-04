LINARES DEPORTIVO Linares Deportivo y Martos CD lucharán en el derbi para intentar maquillar sus temporadas Ángel, un linarense, con pasado azulillo, que ahora milita en el Martos CD. / JUANCA MARTOS Ambos equipos vivirán un partido en el que los puntos en juego poco tendrán que ver en el balance que se haga una vez termina la campaña ÁNGEL MENDOZA Y JESÚS MUDARRA LINARES Y MARTOS Domingo, 22 abril 2018, 02:51

Bonito derbi el que se vivirá desde las 18:00 de esta tarde en el Municipal de Linarejos. Linares y Martos se vuelven a ver las caras, bajo la dirección del sevillano Aleksandar Jovanovic, sin la presión de tener que ganar por objetivos deportivo y sí por disfrutar del ambiente de un partido así, agradando con el buen juego a las aficiones.

El Linares octavo, el Martos decimocuarto, nada en juego por arriba ni por abajo. Se espera que Linarejos rompa la fría estampa de los últimos tres encuentros en casa de los azulillos, con una media de 400 espectadores, algo difícil de creer en este escenario. A ello ayudarán los seguidores marteños que se desplacen para el derbi.

El Linares ha tenido poco tiempo para descansar, después de su partido del miércoles ante el Malagueño. Con el sabor dulce de haber derrotado al líder, pero con las piernas muy cansadas y otra vez bajas notables. Sergio Ortiz no estará por acumulación de tarjetas. La presencia de Kevin en la convocatoria es una incógnita. Ya está recuperado de su proceso infeccioso, entrenó con normalidad toda la semana, comparte en las redes su vida social, pero el miércoles no estuvo contra el Malagueño.

Tema convulso

Kevin se reunió con su representante esta semana Linares y ayer el director deportivo dejó claro en Ideal que el cordobés no quiere seguir de azulillo el año que viene. Además, el articulo levantó expectación al conocerse las preferencias de varios jugadores de este año por dejar el Linares, tras ofrecerles la renovación. ¿Volverá Kevin a jugar en este último mes de competición? Hoy será un buen día para salir de dudas.

Jaime Molina recordó: «Somos muy poquitos y llevamos una carga de trabajo tremenda. Luis Lozano acabó el partido contra el malagueño muy cansado y muy fastidiado del pubis, y vamos a ver si recuperamos a Josema». Así que se augura otra semana en la que va a tener que tirar de varios juveniles, con el perjuicio que conlleva para el club esa falta de mimbres en la primera plantilla.

El juvenil se juega el ascenso a División de Honor y también hoy, a las 12:00 en el anexo de Linarejos, tienen una final contra el CD Santa fe, rival directo por el objetivo, y Alberto Lasarte necesita a todos sus mejores hombres para intentar dar un golpe de autoridad en la clasificación. Se aventura otro choque de intereses entre el primer equipo y el filial.

Bando visitante

Mientras, por Martos, las aguas andan más calmadas aunque esto no será positivo que digamos para el espectáculo. Los tucitanos no están acabando en un buen momento la temporada y se están dejando llevar en esta fase final de campeonato. Aun así un derbi siempre tiene la emoción que conlleva un enfrentamiento entre dos clubes cercanos, con el consiguiente desplazamiento de afición que esto conlleva. No se prevé que sean muchos los hinchas de la Ciudad de la Peña que acudan a Linarejos pero seguro que el cuadro blanco no estará solo en la grada.

Los datos sin embargo si dejan un poco destapado al Martos CD. Como decíamos la campaña de los marteños ha sido regular tirando a mala y de hecho son el segundo equipo más goleado de la categoría. Los cuatro partidos consecutivos que lleva el equipo perdidos también hacen pensar que esta tarde podría no verse la mejor versión del equipo tucitano.

Tratarán sin embargo los marteños de conseguir una victoria que haga olvidar el mal momento que atraviesan y que además sirva para maquillar la situación que atraviesan también en la tabla clasificatoria. Los últimos malos resultados han hecho que el equipo esté ahora mismo en la decimocuarta posición de la clasificación y sin ánimo alguno de mirar hacia arriba o hacia abajo.

Habrá que confiar, para que merezca la pena el precio de la entrada, en el orgullo de los futbolistas y la calidad de hombres como Sutil o Adrián, que siempre son capaces de dejar un destello que haga valer el tiempo empleado en asistir al encuentro. Descafeinado el derbi si miramos la tabla, con interés si miramos lo deportivo.