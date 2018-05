Linares Deportivo El Linares Deportivo prepara el regreso del meta Lopito para próxima temporada Lopito en una de sus prodigiosas estiradas cuando vestía la azulilla en Segunda B, partido contra el Villanovense. / ENRIQUE El primer acercamiento entre Miguel Linares y el ahora meta del Mancha Real ha dejado claro que las dos partes quieren lo mismo ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 4 mayo 2018, 02:55

Cuando después de cuatro temporadas siendo el héroe de la portería azulilla, Lopito no fue renovado por una quinta, la afición no dio crédito. Un guardameta de la provincia, que ha confesado innumerables veces su pasión por el Linares, llevando al equipo de Tercera a Segunda B, salvando milagrosamente el primer descenso ante el Cacereño con dos intervenciones digas de portero de Primera, pero no pudieron hacer lo propio ante el Burgos al año siguiente, su no renovación tras el descenso fue una decisión muy criticada.

Vinieron David Robador y Arturo Cordero, dos grandes porteros para Tercera. El segundo se fue a mitad de temporada, Robador sigue bajo palos y está firmando un buen final de campaña, pero el recuerdo de Fernando López 'Lopito' sigue presente en Linarejos.

Lopito se fue al Cacereño en Segunda B, pero sólo estuvo 7 partidos. Volvió cerca de casa, a Mancha Real, donde ha estado cerca de meterse en el play-off pese al irregular arranque de los verdes, que justo este domingo visitan el feudo minero.

Como ya no tenían nada en juego los dos equipos, Miguel Linares, director deportivo azulillo, levantó el teléfono y se citó con el guardameta para manifestarle su interés personal en volver a verle vestido de azul. Lopito, que tiene una oferta del Mancha Real para renovar sobre la mesa, valorará en los próximos días ambas opciones, pero los colores le tiran y todo apunta a que el acuerdo entre las partes para volver a ser el arquero de Linarejos acabarán decantando el destino hacia su regreso. Ni hay nada firmado, ni el acuerdo está cerrado, el futbolista quiere respetar estas dos semanas que quedan antes de finalizar la campaña con su actual club y después llegará el momento de pensar en el futuro.

Queda por saber si Miguel Linares también piensa en David Robador como competencia de Lopito para la portería. Eso aún está por ver.

Del encuentro del domingo ante el Mancha Real habló ayer en rueda de prensa el lateral derecho Dani Palomares. Es el último partido en casa de la temporada y los linarenses quieren despedirse con buen sabor de boca de su grada. Esperan que el Medio Día del Club no frene una posible buena entrada y que los futboleros de la ciudad minera puedan disfrutar de un último gran partido en casa hasta el mes de agosto.

«Creo que todos nos jugamos mucho como equipo, por el escudo y por lo que representamos, queremos darle una alegría a nuestra afición para salir con los 3 puntos, esperamos que sea un gran partido, un derbi, siempre es una motivación más. Acabaremos la temporada en casa como merecemos y se merece esta afición», afirmó en su comparecencia el joven defensor.

Sólo un punto separa en la tabla a los dos equipos, que han visto como la temporada les ha dejado sin el premio que buscaban tras descender de la categoría de bronce. Altibajos e irregularidades decisivas en los dos conjuntos, que les han condenado a mirar cómo otros siguen en la brecha en este sprint final de campeonato.

Sin embargo, lo que se verá sobre el césped será una muestra de la calidad que atesoran las dos escuadras y así lo ve el jugador del Linares.

«El Atlético Mancha Real tiene gente experimentada, veteranos que están haciendo una segunda vuelta muy buena y que ha fallado muy poco. Estaban a un nivel muy alto, van a venir a hacer su partido y quieren acabar lo mejor posible. Son un equipo muy intenso y así lo esperamos, queremos dar lo mejor. Quesada, Nando, Vitu, son jugadores experimentados y sus puntos más fuertes», dijo.

La semana pasada, Dani Palomares tuvo que hacer de lateral izquierdo por la sanción de Lozano, que sigue tocado del pubis, y aseguro que si este domingo le toca volver a hacerlo. «Yo vengo a sumar, desde el primer día lo dije, aprendo, sumo, soy uno más y doy lo máximo al equipo. A día de hoy no se me puede poner una pega en ese sentido y todo lo que sea jugar, en la posición que sea, doy el cien por cien».

Respecto a su futuro y a la pregunta de si le gustaría repetir experiencia como minero, el joven jugador granadino responde: «Yo quiero centrarme en el partido. En lo individual creo que no es el momento, se verá más adelante y cuando acabe la temporada qué futuro tenemos. A día de hoy no puedo responder a esa pregunta (si quiere seguir en Linares), porque pertenezco a otro club, que es el Granada CF. Por eso no tengo que pensar en estas cosas, sólo en el partido».