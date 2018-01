Linares Deportivo El Linares empieza a aligerar nóminas y le da carta de libertad al meta Arturo Arturo deja el Linares. / ENRIQUE Pablo Ortiz afirma sobre la situación del club que «los jugadores somos los máximos responsable, porque salimos al campo y no ganamos» ÁNGEL MENDOZA Linares Viernes, 26 enero 2018, 00:55

El Linares Deportivo, sin otro objetivo ya este año que no sea salvar la temporada con dignidad por respeto a la afición y al escudo, empieza a ver movimientos en la plantilla aprovechando que el mercado de fichajes aún está abierto.

El primero en salir ha sido el meta Arturo, que por la mañana recogía su taquilla y por la tarde el club anunciaba que el futbolista había solicitado su salida de forma voluntaria para firmar por otro equipo de Tercera, su destino podría estar en el Nastic B.

No es único que saldrá. El club aceptará aligerar nóminas de jugadores y los siguientes por los que se han interesado algunos equipos son los jugadores con más minutos y mejores cifras. Por otro lado, el club quiere retener al armazón con el que quiere formar la plantilla del próximo año, así que aún puede pasar de todo en estos últimos cinco días de mercado.

Ayer comparecía ante la prensa Pablo Ortiz, uno de esos jugadores que el club considera futuribles, para hablar de «una semana muy complicada y la empezamos jodidos por hacer 0 de 9. Somos los primeros que queríamos ganar, tenemos que desconectar, trabajar y ser mejores cada día. Lo que más necesitamos es ganar este domingo».

Pablo se mantuvo cauto cuando se le pregunta por las bajas que pueda dar el club. «Yo no puedo contestar porque no sé lo que tendrán pensado. Con los años que llevo en el fútbol, estamos en enero, las cosas no salen y pueden tomar decisiones. Son cosas normales en el fútbol y a estas alturas si no se cumplen objetivos, si tienen que pasar que pasen, el resto a centrarnos».

¿Qué opina uno de los capitanes de la plantilla sobre la posibilidad de que los jugadores se relajen al no tener nada por lo que jugar?

«No pienso que nadie se borre. No conozco al grupo del año pasado como para hacer comparaciones. No creo que llegue el caso este año, no debe pasar, es un arma de doble filo. Dejarte llevar es un error porque te debes al club y a la afición que te apoya, y que si no lo haces bien, no vas a poder ir el año que viene en un buen equipo», dijo.

El centrocampista consideró que los jugadores no deben tener la cabeza en nada que no sea ganar al Maracena este domingo y darle las máximas alegrías posibles a la afición hasta que acabe la liga.

«No creo que debamos pensar a largo plazo. Cuando lo hemos hecho, hemos fallado en cosas que no debíamos fallar. Hay que vivir cada entrenamiento y pensar en el partido. Pensar en lo que pasará el lunes, o lo que pase después del partido, está demasiado lejos. Estamos en una situación que nos hace pensar en el día a día y en ganar el domingo», apunta.

Pablo, semblante serio, habla de responsabilidad y entiende que la hinchada les muestre su malestar este fin de semana.

«Por supuesto que la afición es libre de expresar su opinión y entendería que se nos pitase, cada uno tiene su responsabilidad. Los jugadores somos los máximos culpables porque salimos al campo y no ganamos. Creo que somos los que podemos cambiar esta situación ganando este fin de semana», aseguró.

Sobre los comentarios en redes sociales acerca de las apuestas como uno de los factores que podrían haber influido en las derrotas ante Huétor Vega y Atarfe, el centrocampista se mostró completamente en contra.

«A mí particularmente me molesta mucho, se pone en duda nuestra profesionalidad. La gente es libre. En las redes sociales se puede opinar, pero no pueden pensar eso porque ni hay ni habrá tema s de eso. Si lo hubiese, eso no las vamos a permitir» afirmó.

Y mandó un mensaje a la grada de cara al partido del domingo: «Entiendo su frustración, cuando tu equipo no gana, te enfadas, y después de esta semana, mucho más. Que expresen su enfado, pero que vengan al campo y que vamos a intentar ganar disfrutando como hicimos en los últimos partidos de esta nefasta semana».