Linares Deportivo El Linares espera que el River Melilla se presente esta mañana La afición espera disfrutar de un bonito domingo de fútbol y que los melillenses puedan estar. / ENRIQUE Tras la doble negativa de la RFAF al aplazamiento, Jesús Medina entiende «que si no nos han dicho lo contrario, es que han encontrado la forma» ÁNGEL MENDOZA Linares Domingo, 9 septiembre 2018, 00:45

La Federación Española, la Andaluza y el Linares Deportivo, todos lo tienen claro. Si hay partido contra el River Melilla será hoy a las 12:00 de la mañana en el Municipal de Linarejos, pero la duda es justo esa ¿habrá partido?

El presidente del Linares, Jesús Medina, cita a la afición para subir al campo: «Suponemos que el River que sí viajarán y que sí hay partido, sabemos que han tenido esta semana muchos frentes abiertos, y también que han intentado aplazar su inicio de liga. Nosotros vamos a estar, entendemos que vendrán y que cumplirán su compromiso para evitar una sanción federativa».

A tenor de la documentación con fecha 6 de septiembre que envió el River Melilla a la Federación, la respuesta sería no. En esos papeles aparecen los certificados de agencias de viajes afirmando que no hay plazas libres para viajar este fin de semana en barco o avión para la expedición melillense, y citan que «hemos estudiado decenas de posibilidades, inclusive viajar con apenas 11 jugadores y sin el cuerpo técnico, hecho totalmente inaudito, poco serio e incomprensible en una competición semi-profesional».

También citan que no es justo compararles con la UD Melilla, que sí está viajando sin problemas en este arranque de temporada porque llevan más años jugando en categoría nacional con «una relación contractual más asentada con sus proveedores», y añaden que consiguieron plazas para jugar este martes y que «tras varias conversaciones, no sería para el Linares demasiado contratiempo aceptar la propuesta», pidiendo que se aceptase el aplazamiento.

«Nosotros hemos dado los pasos a través de la Federación. Pidieron el aplazamiento y la RFAF contestó al River con copia a nosotros, argumentando que el calendario estaba desde el mes de julio y que otros equipos de la ciudad sí están desplazándose. Sobre la documentación del jueves día 6, la RFAF denegó de nuevo la solicitud, insistiendo en que han tenido tiempo de sacar los billetes y nos citaron a los dos clubes el domingo a las 12:00 en Linarejos», expone Medina.

Sin noticias nuevas

En las últimas 24 horas nadie del River Melilla se ha puesto en contacto con el Linares para confirmar o desmentir que pudieran viajar en la tarde del sábado. Al cierre de esta edición, quedaba un barco por zarpar y en Linares se desconocía si en él viajaba el conjunto melillense.

«Nos ha llegado información de varios frentes en Melilla, hay también incertidumbre, pero desde el principio hemos asumido la situación con normalidad. Entendemos que después de la doble negativa de la Federación, si no nos han dicho lo contrario, es porque han encontrado la forma de venir», añade el presidente minero.

¿Y caso contrario? Pues habrá una sesión de entrenamiento para los de Juan Arsenal, los aficionados se quedarán sin partido y el Linares tendrá una serie gastos que asumir, además de una taquilla perdida «porque los gastos del club están ahí, en forma de seguridad, controladores, al árbitro hay que pagarle porque ha viajado y hace su trabajo con el acta del encuentro. Me gustaría darle una respuesta cien por 100% segura, pero lo máximo que puedo decir es que yo sí creo que habrá partido y todos deseamos en el club que así sea».

No será tan fácil

Pensando de forma positiva en que habrá duelo sobre el césped, cualquiera que piense que el encuentro será un paseo militar podría estar cayendo en un grave error por subestimar al rival. El River Melilla es un equipo recién ascendido, con una plantilla corta y algunos jugadores muy jóvenes, pero a nadie le gusta jugar al fútbol para perder y vendrían con la intención de poner todas las trabas posibles al triunfo azulillo.

Replegados, juntos, defendiendo, con intensidad, porque les falta ritmo de competición y les pasará factura si intentan hacer otra cosa en un campo tan grande y pesado como Linarejos, después de las lluvias de ayer. Para la hora del encuentro está previsto cielo despejado.

Juan Arsenal tiene a todos sus hombres disponibles, seguramente no arriesgue con Iván Sales, que arrastró molestias durante la semana de entrenamientos. En la mente del equipo minero no hay otra cosa que no sea sumar 3 puntos esta jornada, sea sobre el césped con goles, o por ausencia de rival.