Linares Deportivo El Linares ficha a Miguelito, un puñal para el lateral derecho Miguelito, con la camiseta del Rincón en Linarejos, se tira a cortar un disparo de Aguilera. / ENRIQUE Lopito fue presentado y dijo de Arsenal: «Es un entrenador del que me encanta su estilo y su forma de entender el fútbol, vamos a disfrutar» ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 26 mayo 2018, 01:07

Tras anunciar el Linares que no hubo acuerdo con Palomeque para que renovase en el lateral diestro, se puso a la búsqueda de un jugador joven pero contrastado que sea el nuevo 2 de los mineros. Arsenal quería un lateral con proyección y que doblase la banda, rápido y explosivo, y ya lo tiene.

Miguel Ángel Portales Molina, conocido como Miguelito, firmó ayer su contrato por dos temporadas con el Linares. La afición le recordará del partido de la última temporada en Linarejos, fue una pesadilla para Luis Lozano, se incorporaba por dentro y por fuera, veloz, recuperando bien la posición y creando superioridades en la medular. Este año, en lugar de sufrirlo, lo disfrutarán en casa.

A punto de cumplir 25 años, ha sido el dueño de la banda derecha del CD Rincón durante las últimas temporadas, ascendió de Andaluza a Tercera con el club malagueño siendo sub-23. Esta temporada jugó 34 partidos, 2691 minutos, y anotó 2 goles, 15 amarillas, pese a ser un jugador de corte intenso. Ya en enero estuvo a punto de firmar por el Eldense, que le quería como refuerzo para el play-off.

Con Miguelito, Josema y Tello, faltan por llegar como mínimo un central y un lateral izquierdo de peso para la zaga. El primero en cartera de Linares es Jonathan Rosales, que tiene otra oferta sobre la mesa del Mancha Real muy interesante, mientras que para el lateral zurdo el que más gusta de la provincia es Manuel León, ex del Mancha Real, que la pasada campaña fue titular indiscutible en el Lucena.

Presentación de Lopito

Se va perfilando el equipo azulillo. Ayer fue presentado Lopito en su vuelta a casa, manifestando que «desde que me llamó Miguel se lo dije, yo quería jugar aquí, estaba como un niño con un juguete nuevo, con la ilusión de devolver al equipo donde merece. Siento este club como mío. Me han dicho que el objetivo es estar entre los 4 primeros, luego no vamos a renunciar a subir».

Como muestra de su amor por estos colores, dejó una anécdota del derbi entre el Mancha Real y el Real Jaén: «Todas las críticas que me hacían era gritarme 'minero', se lo dije a uno, que soy minero a mucha honra. Donde voy, lo digo: El Linares es mi equipo, el que me lo ha dado todo en mi carrera deportiva y el que siento como mía, aunque yo sea de Jaén. Lo digo así de claro».

Considera que una de las cosas que se están haciendo bien este verano respecto al anterior es que

«Faltaba tener gente que sepa lo que es esto, cómo funciona este vestuario, Linarejos y su afición. Es clave cuando vienen momentos de bajón, nosotros sabemos cómo llevar esas situaciones. Sólo le pido a la afición que responda como siempre lo hace, van a ser muy importantes», apunta el que está llamado a ser uno de los capitanes de la plantilla de este año.

También habló de Juan Arsenal y del perfil de entrenador que se encontrará la afición este año: «Es un entrenador del que me encanta su estilo, ha demostrado de lo que es capaz en otros equipos, me gusta su forma de entender el fútbol, me transmite muy buenas sensaciones y sé que vamos a disfrutar».

También hizo referencia a los recientes fichajes de Chendo y Andoni Tello: «Chendo es un delantero de los que quiero en mi equipo. A parte de los goles, a las defensas las vuelve locas, choca, les da el día. Con Andoni compartí vestuario en Mancha Real, no tuvo suerte por las lesiones, pero sé que aquí le vamos a disfrutar. Es un defensa muy contundente, con carácter, pese a lo joven que es».