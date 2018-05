Linares Deportivo El Linares firma al meta Samu Urbano para completar la portería azulilla LINARES DEPORTIVO Miguel Linares le hará una oferta a Rafa Payán, pero su situación familiar indica que el 'sultán' no abandonará Ibiza para vestir de nuevo la azulilla ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 27 mayo 2018, 00:44

Lopito ya tiene competencia, el linarense Samu Urbano, portero linarense de 23 años, que viene de ser el titular en Villacarrillo la pasada campaña.

« Linares, sé de sobra lo que significas para todos los linarenses de corazón y de sangre azulilla, me dejaré el alma para defenderte. Agradecido por la confianza», declaró en su Twitter Samu tras hacerse oficial.

Por otro lado, dos de los jugadores mejor valorados de la última campaña con el Linares Deportivo han sido Juanfran y Pablo Siles. El club les quiere dentro de sus planes, pero las negociaciones con ambos están estancadas por falta de acuerdo económico y los futbolistas esperan porque saben que llegarán otras ofertas dentro y fuera de la provincia.

El motrileño Siles ha jugado 27 partidos, sólo 9 como titular, pero su final de temporada ha sido espectacular. Para Aguado casi no contaba, con Molina cogió confianza y se destapó, 5 goles como azulillo, dueño de la banda derecha. Sus 19 años son una tentación para los equipos que buscan un extremo sub-23 rompedor.

El caso de Juanfran es similar, 22 años, sólo que ha sido un jugador de mucho más peso este año con 40 partidos jugados, 28 de titular, polivalente y descarado. El Linares ha descubierto este año la versión de Juanfran que ya conocían en Martos, pero con los galones que ha echado en una temporada tan difícil.

El director deportivo, Miguel Linares, comentó al respecto: «Con Juanfran las negociaciones están un poco paradas, con Siles también desde hace unas semanas. Son dos hombres que queremos que continúen. Pero este año el Linares está firmando con cautela en lo económico porque será una incógnita cuántos abonados habrá, máxime cuando la temporada acabó con tal desencanto que la asistencia en Linarejos bajó de los habituales 1.200 espectadores en Tercera, a menos de 500 por partido».

Para ilusionar, nada mejor que recuperar a un ídolo, y todos quieren de vuelta a Rafa Payán, cuya ovación del pasado lunes en el homenaje a Fran Carles aún resuena en los cimientos de Linarejos. Va a cumplir 38 años, pero nadie mira su edad, la relación de Rafa con Linarejos va más allá de lo que se pueda explicar con palabras.

El problema es que 'el sultán' está feliz con su familia en Ibiza, con una niña pequeña, su mujer tiene un negocio. Así que podría ser más una decisión familiar que deportiva. Eso sí, la tentación de ofrecerle retirarse como azulillo es algo que el granadino deberá valorar bien.

«Yo a Rafa no le voy a presentar, todos sabemos lo que le da a esta afición y lo que la afición le da a Rafa. Será un proceso largo, no podemos tomar una decisión a corto plazo y debemos valorar muchos aspectos. No le he llamado, he intercambiado unas palabras con él, cuando salió del campo después del homenaje, prefería que llegase a la isla y hablase con su familia. Ya se le comentó en enero que le queríamos, y no pudo ser por su situación familiar. Es respetable, un hombre sensato que ama al Linares. Si no viene, por ganas no será, hablaremos», añadió Miguel Linares.