Linares Deportivo El Linares va a por la heroica Sergio Ortiz celebrando el gol que adelantó al Linares ante el Huétor Vega y que luego remontaron los granadinos con dos tantos. / ENRIQUE El equipo azulillo visita al Atarfe (12:00 horas) con el ánimo de sumar un triunfo | Vuelve el lesionado Pablo Ortiz y el sancionado Palomeque al once de los azulillos, para busca una victoria que les mantenga la esperanza ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 21 enero 2018, 00:38

A las 12 de la mañana en el Municipal de Atarfe y con el arbitraje del almeriense Francisco José Fernández Cintas, el Linares Deportivo visita al Atarfe Industrial. Los azulillos son plenamente conscientes del lío en el que se han metido por las dos últimas derrotas ante Torredonjimeno y Huétor Vega, que les han dejado prácticamente imposible el objetivo de jugar por el play-off.

Pero la segunda vuelta del campeonato acaba de comenzar, sólo llevamos tres jornadas. Es muy pronto para bajar los brazos y el Linares va a intentar pelear mientras a esta plantilla le quede una posibilidad matemática para meterse.

De entrada, sólo podrían perder un partido y empatar tres en todo lo que queda de primera vuelta, así que al Atarfe le deben ganar, con un juego más o menos lustroso, pero sacar tres puntos y darle un balón de oxígeno a una directiva anímicamente tocada y a una afición frustrada que todavía se pregunta cómo pudieron perder el miércoles en Linarejos un partido que iba de cara.

Vuelve al once de los azulillos el lateral derecho Palomeque, que fue baja ante el Huétor Vega por acumulación de cartulinas. También vuelve Pablo Ortiz, que sufrió problemas musculares y Jaime Molina le dejó el miércoles fuera de la convocatoria. El resto del once no variará mucho de las últimas jornadas.

Hay una duda en la afición: ¿Omar irá convocado? Molina aseguró esta semana que sigue contando con él como uno más de la plantilla, pero el que llegase como uno de los refuerzos tempranos del Linares desde la liga polaca, no entra en el bloque de los que suele seleccionar el nuevo técnico y los rumores sobre su salida se han disparado en las últimas semanas.

Sea por uno u otro motivo, lo único claro es que en el fútbol cuando los resultados no acompañan, empiezan a aflorar problemas y magnificarse otros. Si el Linares no despierta definitivamente, la segunda vuelta se le va a hacer muy larga a la plantilla y a una afición que no está acostumbrada a jugar por nada y estar en tierra de nadie.

El rival

El Atarfe está en puestos de descenso y necesita salir a sumar, sólo lleva 20 puntos, han ganado 5 partidos y tiene en dos centrocampistas, Carli y Funes, sus mejores artilleros con 10 goles entre ambos. Es un equipo al que le cuesta generar buenas ocasiones de gol, muy intenso a balón parado, que obligará a la joven plantilla minera a ponerse el mono de trabajo. Pinchar esta prohibido, hoy, la semana que viene y la siguiente también.