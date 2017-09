LINARES DEPORTIVO El Linares se impone al Atarfe con dos tantos de Javi López Javi López remata el tanto que abría el marcador / Linares Deportivo Los azulillos salieron mejor en los primeros compases de los dos periodos ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 10 septiembre 2017, 22:22

El Linares Deportivo suma otros tres puntos en casa y se mantiene en el grupo de los favoritos, tras resolver un partido complicada ante el Atarfe. Los azulillos salieron mejor en los primeros compases de los dos periodos, pero justo cuando el Atarfe le tomaba la medida a los linarenses y empezaban a generar peligro, llegaron los dos goles de los azulillos como dos mazazos.

Javi López fue el bigoleador de la tarde. El primero llegó en el minuto 37 tras un saque de esquina, que remató en el segundo palo. El segundo de los mineros fue un pase de la muerte de Chomfli, que Javi López sólo tuvo que empujar en el minuto 75.

El Atarfe no desfalleció en ningún momento, pero no supo aprovechar ninguna de sus llegadas para hacer gol. Reclamaron dos penaltis los granadinos que el colegiado no vio.