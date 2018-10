Linares Deportivo El Linares sería líder en solitario si solo jugase en casa Pedro Beda cuajó un gran partido, pero le faltó el gol, otra vez. / ENRIQUE Los azulillos han ganado los 5 encuentros como locales con 14 goles a favor y ninguno en contra, pero a domicilio deben mejorar mucho ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 16 octubre 2018, 00:37

No es que fuese un paseo militar, pero en algunos fases del encuentro lo parecía. El Linares retomó la senda del triunfo y Juan Arsenal se extraña ante la afirmación de quienes vieron un encuentro asequible para los mineros, por lo que reflejó el marcador y porque el Atarfe casi ni se acercó al área de Samu Urbano.

«Cómodo no hay nada. Tienes que generar y si pasan los minutos y no marcas, la gente se pone nerviosa. El equipo tiene las ideas muy claras, hay que tener paciencia, circulación, someter al rival. A veces parece que el rival no juega, pero no es fácil hacer ocasiones. A partir de esas ocasiones, te pones por delante y hay que controlar la fase defensiva, impedirles hacer las contras que nos hicieron en otros partidos. Pienso que fue completo el encuentro, parece fácil lo difícil que es generar ante un equipo replegado», cuenta el técnico.

Si fuera de casa el Linares ha perdido en 3 de sus 4 salidas, en Linarejos es otra película. Si la temporada se jugase sólo en casa, los azulillos serían líderes en solitarios con 5 triunfos en 5 partidos, 14 goles a favor y ninguno en contra. Por detrás estaría el Antequera con 13 puntos, seguido del Jaén con 12, los mismos que el Loja

Apunta el preparador minero al respecto que «fuera de casa, contra el Jaén, Guadix o Martos, no merecimos perder, pero un gol del rival les valió para llevarse los puntos. No hay excusa, tenemos que dar un paso al frente a domicilio. La diferencia es abismal en números, no en cuanto a juego».

Contra el Atarfe, Arsenal vio «un partido en la línea que llevamos aquí en Linarejos, donde hemos sido claros dominadores del partido, generando ocasiones, tuvimos el control. Muy contento por el trabajo del equipo en casa. Tuvimos las ideas muy claras, trabajamos mucho para hacer ocasiones de gol porque se metió mucha gente detrás de la pelota y no es fácil encontrar los espacios. Pienso que la primera parte fue muy buena y contento con el trabajo en casa».

Juan Arsenal lamenta que Linarejos no estén en sus mejores condiciones para generar fútbol, pues a los rivales les valen muchas soluciones, pero los azulillos quieren ganar con posesiones largas, y se le hace difícil.

Decía el técnico granadino al final del encuentro que su equipo había ido a Linares a estar replegado y buscar su oportunidad en las salidas rápidas, no a discutirle la posesión de balón a los mineros. Arsenal comentó al respecto que «si tú no los metes en su campo, no controlas la fase ofensiva y la defensiva, para evitar que te hagan lo que vinieron a hacer, nosotros jugamos con balón, pero también sin él. Cuando ganas 3-0 y no te hacen ocasiones, parece demérito del rival, pero es fruto del trabajo».

Más destacados

Además del partidazo de Espejo y el acierto de Bolo, la movilidad de Barba y Beda es un aspecto que para Arsenal merece la pena destacarse. «Son futbolistas que nos tienen que dar el desequilibrio y el último pase que nos falta, Barba tiene esa virtud, junto a Pedro Beda saliendo a la zona muerta para desequilibrar, era clave. Barba y Espejo desequilibraron muy bien en esa banda, Beda se metió entre esas dos líneas tan juntitas de cuatro. Buscábamos que enlazaran, Barba es más desequilibrante por dentro y por banda, Sales completó ese trabajo cuando salió».

A Pedro Beda le falta el gol «pero es un jugador que nos debe dar desequilibrio entre líneas, aunque a un jugador que viene como segundo punta, con ese perfil de delantero, se le valore más por los goles que por el trabajo que hace. Nosotros estamos contentos. Todos rinden a un nivel extraordinario en casa, fuera sí tenemos que dar un paso al frente para demostrar esa continuidad. Los números aquí son brutales».

Respecto a la titularidad de Samu Urbano bajo palos el domingo, recuerda que Lopito no tenía problemas «sólo que han sido tres partidos de mucha carga en una semana, todos exigentes, y todos se tienen que sentir importantes. Bazán y Chinchilla jugaron el jueves, no lo hicieron contra el Atarfe. Estamos gestionando a los jugadores mirando el presente y el futuro, esto lo ganan las plantillas».

Respecto a la lesión con la que Miguelito se retiró al finalizar los 90 minutos, todo aparece indicar que no es importante pero se valorará según su evolución.