Linares Deportivo El Linares lució su fondo de armario y demuestra que hay mimbres para soñar Los jugadores del Linares celebran un gol como una piña. / ENRIQUE Arsenal valora que «estuvimos 80 minutos intentado robar en presión, y un equipo que siempre va hacia adelante, dice mucho» ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 25 septiembre 2018, 00:46

Muy contento empieza la semana Juan Arsenal tras comprobarse en casa lo que ya todos presuponían, la calidad del fondo de armario que tiene este Linares. Sensacional Chinchilla en banda, el joven Isra en la medular brilló, la dupla ofensiva se entendió a la perfección y cuando salió Iván Sales revolucionó el juego.

«Teníamos en el centro el campo problema, Ortiz no entrenó en toda la semana y Barba que también tuvo problemas. La gente que ha entrado de nuevas como Israel o Iván Sales, que entró desde el banquillo, dice mucho de este equipo, juegue con quien juegue, no se nota. Es de alabar que todos estén enchufados y esperando su oportunidad. El equipo no se resiente pese a tener bajas importantes», comentaba Arsenal.

El técnico aprovechó para aclarar que la ausencia de Miguelito no fue una decisión técnica: «Miguelito probó antes del partido, tuvo una molestia durante toda la semana previa al partido. Estaba entre algodones, probó y no se sentía bien, así que probamos en esa posición a Sergio Chinchilla y lo hizo perfectamente bien».

El 3-5-2 funcionó, pero ¿será el sistema habitual del Linares en casa? «En función del rival, para hacerle daño y someterle. He dicho siempre que el equipo tiene que ser tácticamente muy rico, juguemos con tres o con cuatro atrás, juguemos con dos puntos, o con un punta y media punta, laterales o extremos. El equipo se muestra sólido en defensa, muy vertical en ataque. Generamos muchas ocasiones de gol y el resultado podría haber sido otro».

Chendo y Bolo de salida son compatibles, quedó claro, se buscan, se entienden, y puede ser un recurso a usar en muchos partidos. «Sí, viendo sobre todo lo que nos pasó la semana pasada en Guadix. Incluso jugamos con un punta y dos medias puntas. Tenemos que tener varios recursos tácticos y nos mostramos muy sólidos, no jugamos un sistema claro, tenemos muchas variantes y eso hace que el contrario no nos pueda estudiar. Estoy contento porque el equipo transmite estos sistemas a la perfección».

El Linares sólo sufrió contra el Rincón en el tramo final, y Arsenal analiza que fue debido a que «la gente que salió de refresco fue muy vertical, tanto Sales como Barba, y en esos 5 últimos minutos, cuando marcamos el segundo gol, queríamos hacer el tercer y el cuarto, por eso el equipo se partió en esos minutos. Hasta entonces no nos había generado nada y los tres centrales controlaron muy bien los envíos del rival. Presionamos muy bien la salida del balón, el Rincón trató de jugar el balón y eso nos benefició para robar en campo contrario. Los 5 últimos minutos saqué a Anaba de atrás para que el equipo no se partiera y nos generaron esas ocasiones de gol que no habían hecho en todo el partido. Fue por ese ímpetu de hacer el 3-0».

También alabó el desgaste físico de sus hombres: «Estuvimos 80 minutos intentando robar en presión, eso genera un desgaste y nos pasa como la semana pasada, que si no matas el partido y el rival te mete uno, están vivos. Ya con el 2-0 nos relajamos, pero me quedo con la presión asfixiante, que no es fácil, aunque nos faltase en momento el oxígeno para tener ese control y esa pausa para tener más posesiones largas, y un equipo que siempre va hacia adelante, dice mucho».

Sin noticias de la RFAF

Acabó el lunes sin resolución del Juez Único sobre el partido ante el River Melilla y el técnico minero comenta con cierta sorpresa que «ya me espero de todo. A nosotros nos ha partido ese partido. Hubiésemos preferido jugar y que vinieran. Paramos 15 días, luego fuimos fuera a Guadix, nos rompió el ritmo de competición. El Comité debe dilucidar, son 3 puntos que el Linares merece para estar en una posición mejor. Esto es muy largo y el equipo transmite muy buenas sensaciones. Paso a paso, sólidos en defensa y verticales en ataque. Esos 3 puntos los debíamos tener ya, o que digan qué va a ocurrir con el partido».

El domingo toca jugar en Alhaurín, donde los abonados del Linares que presenten su carnet pagarán sólo 5 euros por la entrada.