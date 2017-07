El Linares presenta a las 13:30 horas la campaña de abonos para Tercera Jesús Medina presenta hoy la campaña de abonos. / ENRIQUE Jesús Medina respondió a las preguntas de la afición y apuesta por «hacer un equipo ganador con nombres que enganchen» ÁNGEL MENDOZA Linares Viernes, 7 julio 2017, 01:09

Se lanza la temporada 2017/18 en el Linares con la presentación de la campaña de abonos, que se llevará a cabo a las 13:30 horas de hoy en el hotel Aníbal. Con el objetivo de enganchar a la afición, la próxima semana se irán viendo fichajes y es importante alcanzar los 2.000 carnés vendidos para que sea viable hacer un gran equipo en Tercera.

De todo eso habló Jesús Medina en la entrevista por 'vídeo streaming', donde esta vez fue la propia afición la que le hacía las preguntas. Repasó lo acontecido la temporada pasada y la situación que llevó al Linares a descender. «Yo soy el máximo responsable, pero culpables somos todos, entrenador y jugadores también», dijo. Y mantiene que no decidieron dimitir porque «después de no conseguir el objetivo, no íbamos a abandonar al club en Tercera, sería de cobardes».

En torno a la campaña de abonos manifestó: «Cuando éramos CD Linares y jugábamos por ascender a Segunda, la cifra rondaba los 2.200 y este año superamos los 2.300, pero en Tercera siempre baja un poco. Lo que nosotros tenemos que hacer es un equipo ganador que esté en 2ªB lo antes posible, un proyecto que ilusione a la gente y con nombres que enganchen».

Sobre la resolución de la RFEF para la plaza vacante en Segunda B, asegura: «Lo hemos visto con el abogado y creemos que vamos a recurrir. Revisando los artículos, entendemos que es para nosotros y en el plazo de 15 días se presentará, pero los plazos de resolución del TAD son de tres meses, lo que quiere decir que estaríamos ya compitiendo en Tercera y lo que pase con eso ya sería de cara a la siguiente temporada».

La Tercera más fuerte

El Linares está en Tercera, es una realidad y el presidente pide que la afición haga borrón y deje el pasado atrás. «Porque sigue habiendo divisiones, que tras el descenso han crecido, y si queremos volver lo antes posible a Segunda B, debemos estar todos juntos», defendió.

Medina ve complicado que salga a competir el Linares B: «El presupuesto ahora es muy ajustado, perdemos ingresos y patrocinadores del año pasado. Vamos a tener el grupo IX más fuerte de los últimos 25 años y debemos salir con un equipo muy competitivo». También señaló que Elías Cabrera avanzó desde su llegada en negociaciones con patrocinadores para esta temporada y pronto se podrá anunciar qué marca aparece en la camiseta azulilla de este año, pues la Diputación de Jaén en Tercera no estará presente.

La parcela económica también preocupa a la afición, si bien Medina dejó claro que el estado de las cuentas, la denuncia que interpuso el club por el descuadre de contabilidad y otros menesteres, serán presentados en asamblea. Sobre la deuda con Autocares Grupo Ruiz y Mercury sí añadió que ambas siguen los cauces normales de dos empresas, «con las que tenemos diferentes puntos de vista, pero todo está hablado» y se ceñirán al calendario de pagos pactado.

Le preguntaron por el interés de Joselu en salir si el Linares se quedaba en Tercera y añadió que, salvo que paguen su cláusula, jugará en Tercera con el Linares. También respondió afirmativamente a que jugarán la Copa RFEF y que el Linares no ha pensado abrirse a capital extranjero como otros clubes.

Trofeo Ciudad de Linares

También quiso preguntar la afición por el Trofeo Ciudad de Linares: «Queríamos que el año pasado fuese un equipo de Primera o Segunda, teníamos uno cerrado y no pudo ser (el Granada, aplazado por la muerte de Fran Carles). Este año sí lo haremos». Y sobre la visita del Sevilla que quedó en el aire, recordó que «ellos se comprometieron, hablábamos con Monchi pero estaban en diferentes competiciones y, cuando las terminaron, Monchi fichó por la Roma. Estamos intentando retomarlo con alguien del club y que vengan a ese homenaje que Fran Carles merece».

El presidente 'minero' no esquivó ninguna pregunta, reconoció que en Tercera podría sobrar personal en el club para liberar dinero o bien bajar los salarios, pero lo que pide a la afición es especialmente «tranquilidad, en breve llegarán las incorporaciones, subirán 4 ó 5 del filial y tendremos 22 fichas, para dejar una libre. Hay otros equipos en el grupo, pero nosotros somos el Linares y tenemos que jugar 'play-off', con toda la carne en el asador. Tenemos que sacarlo adelante entre todos».